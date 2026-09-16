Amazon México anuncia cinco días de Mega Ofertas Prime del 6 al 10 de octubre

Amazon México celebrará del 6 al 10 de octubre una nueva edición de Mega Ofertas de Amazon Prime, su campaña de descuentos de otoño dirigida a los miembros de Prime. Durante cinco días, la compañía ofrecerá promociones en millones de productos de más de 35 categorías, con descuentos de hasta el 60%, además de opciones de financiación y diferentes modalidades de entrega rápida.

La campaña incluirá artículos de electrónica, belleza, moda, hogar, juguetes y productos de consumo cotidiano. Las ofertas se actualizarán tres veces al día y estarán disponibles hasta agotar existencias.

Descuentos de hasta el 60% en más de 35 categorías

Amazon México informó de que los miembros Prime tendrán acceso a cientos de miles de ofertas durante los cinco días de la campaña. La iniciativa busca concentrar promociones tanto en compras de mayor valor como en productos habituales para el hogar y la despensa.

“El cliente mexicano es un pequeño empresario de su propio dinero: investiga, compara y estira cada peso hasta obtener lo máximo posible. Mega Ofertas de Amazon Prime está diseñado exactamente para eso, para que ese esfuerzo tenga recompensa y cada cliente encuentre lo que necesita al mejor precio, desde quien busca renovar su sala hasta quien quiere surtir su despensa de la semana. Queremos que cada cliente sienta que esta tienda fue construida para él”, señaló Pedro Huerta, Country Manager de Amazon México.

La compañía también plantea la campaña como una oportunidad para que sus clientes utilicen otros servicios incluidos o asociados a Prime, desde las opciones de entrega hasta las plataformas de entretenimiento.

Entregas el mismo día y nuevos envíos en horas

Uno de los principales ejes de Mega Ofertas será la logística. Los miembros Prime podrán recibir determinados pedidos el mismo día en 14 ciudades mexicanas y al día siguiente en más de 80 ciudades.

A estas modalidades se suma Amazon Now, que ofrece entregas de determinados productos en tan solo 15 minutos.

Amazon también incorporará durante la campaña su modalidad denominada “Entrega en Horas” en Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. El servicio permite recibir durante el mismo día los pedidos realizados antes de las 17:00 horas.

Según la compañía, esta opción no tendrá coste adicional para los miembros Prime cuando la compra supere los 199 pesos mexicanos.

Amazon Súper amplía las opciones para compras cotidianas

La campaña también abarcará productos destinados a la despensa y al consumo recurrente. A través de Amazon Súper, los usuarios tendrán acceso a un catálogo de más de 600.000 referencias que incluye alimentos no perecederos, bebidas, suplementos y artículos de belleza y cuidado personal.

La plataforma mantendrá además sus programas destinados a compras periódicas. Suma y Ahorra permitirá obtener descuentos de hasta el 10% al adquirir cinco o más artículos elegibles.

Por su parte, Planea y Ahorra ofrece la posibilidad de programar entregas recurrentes y aplicar descuentos de hasta el 10% en determinados productos.

Promociones bancarias y hasta 24 meses sin intereses

Los miembros Prime también podrán acceder a promociones vinculadas a entidades bancarias participantes durante el evento.

Entre las condiciones anunciadas figura un descuento de hasta el 25% mediante cupones bancarios exclusivos para miembros Prime. Asimismo, determinados bancos ofrecerán compras de hasta 24 meses sin intereses (MSI).

Las condiciones concretas dependerán de las entidades, tarjetas y productos participantes en cada promoción.

Prime combina comercio electrónico y entretenimiento

Más allá de los descuentos temporales, Amazon busca utilizar Mega Ofertas como escaparate de los diferentes servicios asociados a su ecosistema Prime.

La membresía incluye opciones de envío rápido y gratuito para productos elegibles, junto con acceso a servicios digitales como Prime Video, Amazon Music, Amazon Luna y Alexa+.

La estrategia refleja la creciente competencia del comercio electrónico por combinar precio, rapidez logística y servicios digitales dentro de una misma suscripción, especialmente en grandes áreas urbanas como Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara.

Cinco días de promociones antes de la temporada de compras de final de año

La celebración de Mega Ofertas entre el 6 y el 10 de octubre sitúa la campaña antes del periodo de mayor actividad comercial de final de año. Durante esos cinco días, Amazon México concentrará descuentos, promociones bancarias y opciones de entrega rápida para los miembros de su programa Prime.

Con ofertas renovadas varias veces al día y categorías que van desde electrónica y moda hasta alimentación y cuidado personal, la compañía pretende reforzar el uso de su membresía tanto para compras puntuales como para necesidades cotidianas.