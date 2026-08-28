Bedixo Valbuena representará a Venezuela en congreso internacional de medicina regenerativa en Brasil

El traumatólogo venezolano Bedixo Junior Valbuena Parra participará en septiembre en un encuentro científico internacional en São Paulo, Brasil, donde expondrá protocolos y experiencias vinculadas con la medicina regenerativa, las ondas de choque y la atención de lesiones asociadas al deporte de alto rendimiento.

El especialista fue invitado por la Sociedad Médica Brasileña de Tratamiento con Ondas de Choque (SMBTOC) para formar parte del Curso Internacional Avanzado en Ondas de Choque y del 6.º Congreso Brasileño de Tratamiento con Ondas de Choque. Las actividades están previstas del 24 al 26 de septiembre de 2026 en el Hotel Laghetto Stilo São Paulo.

La participación del médico venezolano amplía la presencia de profesionales del país en espacios internacionales dedicados al intercambio científico y al análisis de nuevas herramientas aplicadas a la traumatología y la medicina deportiva.

Especialista venezolano participará en jornadas científicas en Brasil

De acuerdo con la información suministrada, la invitación fue emitida formalmente por la SMBTOC y firmada por su presidente, el Dr. André Kruel. Valbuena participará tanto como conferencista como integrante de mesas redondas junto con otros especialistas de la región.

El programa contempla tres jornadas orientadas a revisar evidencia científica, experiencias clínicas y protocolos relacionados con el uso de ondas de choque y otras terapias aplicadas al tratamiento de lesiones musculoesqueléticas.

La agenda comenzará el 24 de septiembre con la práctica guiada “Protocolos específicos de ondas de choque para las extremidades”, incluida dentro del Curso Internacional Avanzado. La sesión tendrá un enfoque práctico sobre la utilización de esta tecnología en distintas zonas de las extremidades.

Artrosis de rodilla y lesiones del tendón de Aquiles estarán en la agenda

Durante la segunda jornada, prevista para el 25 de septiembre, Valbuena participará en la mesa redonda “Artrosis de rodilla – Evidencia científica y práctica clínica”. El panel estará dedicado a examinar los conocimientos disponibles y su aplicación en el manejo clínico de pacientes.

Ese mismo día ofrecerá la conferencia “Abordaje conservador versus tenorrafia: Protocolo biotecnológico para rupturas completas del tendón de Aquiles”. La presentación abordará una estrategia conservadora e integrativa para este tipo de lesión, un área que requiere una evaluación individualizada por profesionales médicos debido a las diferentes alternativas terapéuticas disponibles.

La discusión permitirá contrastar criterios y experiencias sobre el manejo de lesiones complejas, así como analizar el papel que pueden desempeñar las terapias biológicas y físicas dentro de protocolos especializados.

Medicina deportiva de alto rendimiento tendrá espacio en el congreso

Para el 26 de septiembre está programada la exposición “Terapias biológicas y físicas de alta complejidad en el deporte”, centrada en el uso de herramientas y protocolos especializados dentro de la atención de atletas de élite.

Valbuena también formará parte de la mesa redonda “Ondas de choque en el deporte – Límites de la terapia aislada”. En este espacio se debatirán los alcances de la tecnología y su posible integración con otras estrategias utilizadas en traumatología deportiva.

La participación en estas sesiones coloca el foco en un segmento de la medicina que ha adquirido mayor relevancia en el deporte profesional, donde la prevención de lesiones, la recuperación funcional y el retorno seguro a la actividad competitiva constituyen aspectos centrales para atletas y equipos multidisciplinarios.

Participación venezolana en espacios internacionales de medicina

La presencia de un especialista venezolano en el encuentro brasileño representa una oportunidad para compartir experiencias clínicas desarrolladas en el país y establecer intercambios con profesionales de otras naciones.

Para Venezuela, la participación de médicos en congresos especializados también contribuye a mantener vínculos académicos y científicos con instituciones internacionales, particularmente en áreas relacionadas con medicina deportiva, traumatología y tecnologías terapéuticas.

El encuentro en São Paulo reunirá así actividades prácticas, conferencias y mesas de discusión sobre tratamientos con ondas de choque y otras alternativas utilizadas en medicina musculoesquelética. La intervención de Valbuena incorporará la experiencia venezolana a un programa orientado al intercambio de conocimientos y a la discusión de protocolos especializados en salud deportiva.