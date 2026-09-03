Burckhardt Compression obtiene contratos para el Complejo Energético Boaventura y refuerza su presencia en Brasil

Burckhardt Compression obtuvo dos pedidos vinculados al Complejo Energético Boaventura, uno de los principales proyectos de Petrobras en Brasil, para suministrar seis paquetes de compresores de gas de proceso y servicios relacionados. La operación fortalece la presencia de la compañía en el mercado energético sudamericano y la posiciona como proveedor de equipos para una infraestructura que combina procesamiento de gas natural, refinación y nuevas iniciativas de descarbonización.

Los contratos corresponden a proyectos que se desarrollan en el complejo ubicado en Itaboraí, en el estado de Río de Janeiro. Las instalaciones, anteriormente conocidas como Comperj, forman parte de los planes de Petrobras para ampliar y modernizar su infraestructura energética mientras incorpora proyectos asociados con combustibles de menor impacto ambiental.

Seis paquetes de compresores para proyectos en Río de Janeiro

Los paquetes de compresores fueron solicitados por empresas de Ingeniería, Procura y Construcción responsables de ejecutar tres proyectos paralelos dentro del Complejo Energético Boaventura.

Según la información suministrada por Burckhardt Compression, los equipos estarán destinados a operaciones de procesamiento de gas natural, además de nuevas unidades relacionadas con refinación y producción de lubricantes.

Para la compañía, los pedidos representan un avance dentro de su estrategia de crecimiento en América del Sur, una región donde Brasil mantiene un papel relevante por la dimensión de su industria energética y por las inversiones destinadas a ampliar su infraestructura.

El proyecto también supone una oportunidad para que Burckhardt Compression combine sus capacidades internacionales de ingeniería con servicios y soporte disponibles dentro del mercado brasileño.

Boaventura amplía su papel dentro de la infraestructura energética brasileña

El Complejo Energético Boaventura es considerado una pieza importante dentro de la estrategia de descarbonización de Petrobras. Además del procesamiento de gas natural, el desarrollo contempla futuras iniciativas relacionadas con investigación en hidrógeno verde y proyectos de biorrefinación.

Entre las áreas previstas se encuentran proyectos enfocados en combustible sostenible de aviación, conocido como SAF, una alternativa que ha adquirido mayor relevancia dentro de los esfuerzos internacionales para reducir las emisiones asociadas al transporte aéreo.

La combinación de infraestructura de gas, nuevas unidades industriales y proyectos vinculados con tecnologías energéticas de menor intensidad de carbono amplía el alcance estratégico del complejo para Petrobras y para el sector energético brasileño.

Burckhardt Compression apuesta por el crecimiento en América del Sur

La empresa considera que los nuevos contratos respaldan su estrategia de aumentar la actividad comercial y operativa en Brasil y otros mercados sudamericanos.

«South America is a strategic growth market for Burckhardt Compression, and Brazil is one of the region’s most important energy hubs,» said Andreas Brautsch, President Systems Division at Burckhardt Compression. «Winning this order from Petrobras is a significant success for our team and a strong validation of our commitment to the region. It demonstrates the value of being close to our customers, understanding their needs and supporting them with local expertise backed by global engineering capabilities.»

La adjudicación también refleja la relación desarrollada por Burckhardt Compression con Petrobras y con las compañías involucradas en la ejecución de sus proyectos durante los últimos años.

La empresa ha reforzado además su capacidad de atención en Brasil mediante la apertura reciente de un centro de servicios adicional. Esa infraestructura busca proporcionar soporte más cercano a clientes locales y ampliar la capacidad de mantenimiento y asistencia técnica de la compañía en la región.

Brasil gana peso en la estrategia regional de la compañía

El avance de Burckhardt Compression en el Complejo Energético Boaventura ocurre mientras las compañías vinculadas al sector industrial buscan posicionarse frente a la transformación de la matriz energética regional.

Para Brasil, proyectos de esta escala combinan la necesidad de mantener una infraestructura confiable para el procesamiento de gas y productos derivados con inversiones dirigidas a nuevas alternativas energéticas.

En ese contexto, los seis paquetes de compresores destinados al complejo de Itaboraí tendrán funciones relacionadas con diferentes áreas de producción y procesamiento. Para Burckhardt Compression, los contratos representan tanto una operación industrial relevante como una oportunidad para consolidar su presencia de largo plazo en uno de los principales mercados energéticos de América del Sur.