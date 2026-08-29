DON by Havas México fortalece su equipo directivo ante nuevas exigencias del mercado publicitario

DON by Havas México reforzó su estructura directiva con tres incorporaciones en las áreas de creatividad, cuentas y estrategia, en momentos en que las marcas aumentan sus exigencias sobre la efectividad, la medición de resultados y la relevancia de sus inversiones publicitarias.

La agencia incorporó a David Figueroa como director creativo, Cinthya Díaz como directora de cuentas y Jackie Vértiz como estratega sénior de marca. Los nombramientos forman parte de una estrategia orientada a integrar con mayor profundidad la creatividad, la planificación y la gestión comercial dentro de las operaciones de la firma.

La agencia apuesta por una estructura más integrada

El fortalecimiento de la dirección busca ampliar la capacidad de respuesta de DON by Havas México frente a clientes que requieren estrategias de comunicación más ágiles y vinculadas con resultados de negocio medibles.

“Estas incorporaciones reflejan el momento de crecimiento que atraviesa DON by Havas México y nuestra decisión de seguir fortaleciendo capacidades clave para acompañar los desafíos actuales de nuestros clientes. David, Cinthya y Jackie aportan miradas complementarias que nos permitirán integrar aún más creatividad, estrategia y gestión, siempre con el foco puesto en generar resultados concretos para las marcas”, agregó Georgie De Barba, presidente de DON by Havas México.

El movimiento se produce en un escenario en el que anunciantes y departamentos de mercadeo buscan relacionar sus inversiones en comunicación con indicadores comerciales más concretos.

Según las cifras de WARC Media citadas por la agencia, el 68 % de los presupuestos globales de mercadeo priorizan agencias capaces de combinar la visión creativa con un impacto directo en las ventas. Asimismo, datos de Gartner destacan que las preferencias de los consumidores están relacionadas con la precisión de las marcas en sus puntos de contacto físicos y digitales.

Creatividad y cuentas ganan peso dentro de la operación

David Figueroa asumirá la dirección creativa después de desarrollar experiencia en la conceptualización de campañas de alcance masivo y en la creación de contenidos para marcas de consumo.

Desde esta posición, su trabajo estará orientado a elevar el estándar comunicacional de las campañas y desarrollar propuestas capaces de generar visibilidad orgánica en medios, al tiempo que contribuyen a los objetivos comerciales de los clientes.

Cinthya Díaz, por su parte, se incorpora a la dirección de cuentas. Su llegada busca reforzar el componente de servicio y consultoría estratégica de la agencia, con énfasis en relaciones de colaboración a largo plazo y una respuesta anticipada frente a las necesidades operativas y comerciales de los anunciantes.

La gestión de cuentas mantiene un papel central dentro de las agencias que buscan acompañar a sus clientes más allá de la ejecución de campañas, integrando planificación, seguimiento y objetivos empresariales dentro de una misma relación de trabajo.

Estrategia de marca y conocimiento del consumidor

Jackie Vértiz se suma al área de planificación estratégica con la responsabilidad de conectar las motivaciones culturales de los consumidores con las soluciones funcionales y emocionales de las marcas.

Su trabajo estará enfocado en contribuir a que las estrategias mantengan una narrativa coherente en los distintos puntos de contacto con las audiencias, un desafío que ha ganado relevancia debido a la expansión de los canales digitales y a la creciente fragmentación del consumo de contenidos.

“El valor de estas incorporaciones está en la combinación de perfiles, experiencias y las herramientas que tenemos. Hoy, las mejores ideas surgen cuando creatividad, estrategia y negocio trabajan de manera integrada desde el inicio. Con David, Cinthya y Jackie fortalecemos esa forma de trabajo y sumamos talento capaz de convertir una comprensión profunda de las audiencias en ideas culturalmente relevantes y efectivas para nuestros clientes”, señaló Rafa Quijano, vicepresidente y director creativo de DON by Havas.

DON by Havas México busca consolidar su posición

Las tres incorporaciones consolidan un modelo operativo en el que creatividad, estrategia y administración de cuentas trabajan de manera coordinada desde las primeras etapas de los proyectos.

DON by Havas México combina la esencia creativa y la agilidad asociadas a DON con la visión estratégica, las capacidades tecnológicas, las herramientas globales y el respaldo internacional de Havas.

La apuesta busca ofrecer a los anunciantes soluciones que conecten el desarrollo creativo con un conocimiento más profundo de las audiencias y con resultados empresariales concretos.

El fortalecimiento del equipo directivo también refleja una tendencia más amplia dentro de la industria publicitaria, donde las marcas demandan que las agencias no solo desarrollen campañas con impacto creativo, sino que también demuestren capacidad para contribuir a los objetivos comerciales y mantener relevancia cultural en un entorno de consumo cada vez más fragmentado.