Felipe Molinares impulsa su carrera como solista con “Que Me Mires” y su EP “El Felipito Julio”

El músico colombiano Felipe Molinares avanza en una nueva etapa de su trayectoria profesional con la promoción de “Que Me Mires”, uno de los temas centrales de su EP debut El Felipito Julio. El proyecto marca su transición hacia una faceta como intérprete y protagonista de una propuesta musical propia, después de más de dos décadas trabajando en distintas áreas de la industria.

La campaña promocional del sencillo ha llevado al pianista, compositor, productor y cantautor nacido en Barranquilla a espacios de televisión, radio, prensa y plataformas digitales. Entre los medios que han formado parte de este recorrido se encuentran Telemundo, Univision y Mega TV.

La exposición representa un nuevo impulso para Molinares, cuya trayectoria ha estado vinculada durante años a producciones y colaboraciones con artistas internacionales. Con El Felipito Julio, el colombiano busca trasladar esa experiencia hacia un proyecto en el que desarrolla directamente su identidad como solista.

“Que Me Mires” apuesta por una salsa romántica contemporánea

Escrita y producida por Felipe Molinares, “Que Me Mires” se desarrolla dentro de la salsa romántica contemporánea, manteniendo elementos característicos del género e incorporando recursos orientados a conectar con nuevas generaciones de oyentes.

La canción fue grabada entre Barranquilla y Miami, dos ciudades relacionadas con las distintas dimensiones de la trayectoria del músico. La producción combina sus raíces en el Caribe colombiano con la experiencia adquirida dentro de una industria musical de alcance internacional.

El componente audiovisual mantiene igualmente la conexión con su ciudad natal. El videoclip oficial de “Que Me Mires” fue filmado en Barranquilla bajo la dirección de Mauricio Prince junto a Jerson DJ, complementando la propuesta romántica del sencillo.

La promoción de la canción busca ampliar el reconocimiento de Molinares como cantautor y artista solista, después de años de trabajo como músico, productor, compositor y director musical.

Más de dos décadas de experiencia en la industria musical

Molinares cuenta con más de 20 años de trayectoria profesional. Durante ese período ha trabajado con artistas como Shakira, Ed Sheeran, David Bisbal, Maluma, Maria Becerra, Beele, Joe Arroyo y Gipsy Kings, entre otros.

Su experiencia profesional también incluye participaciones como compositor y productor en proyectos interpretados por Jerry Rivera y Amara La Negra.

A lo largo de su carrera ha recibido reconocimientos como dos Congos de Oro y los Golden Latin Awards de Nueva York. También obtuvo una proclama oficial de la ciudad de Allentown, Pensilvania, y un Premio Pepsi Music por “Hasta Que Llegaste Tú”, interpretado por Jerry Rivera y Juan Miguel.

Asimismo, Molinares participó como músico de sesión en la producción Ella, nominada al Latin Grammy. Ese recorrido profesional constituye ahora la base sobre la cual desarrolla su propuesta individual.

“El Felipito Julio” reúne cinco canciones

La nueva etapa artística se materializa en El Felipito Julio, un EP debut integrado por cinco canciones que combina elementos del Caribe colombiano con influencias tropicales, urbanas y afrocaribeñas.

Además de “Que Me Mires”, el proyecto incluye “Puñeta (Embolatao)”, “Me La Gozo (MLG)”, “Nota Bacana” y “Vibra Bonito”. El repertorio presenta diferentes aspectos de la personalidad artística y de la identidad musical de Molinares.

Según la información proporcionada para la promoción del proyecto, el trabajo del artista acumula más de cinco millones de reproducciones en plataformas digitales, mientras continúa aumentando su exposición en distintos medios de comunicación.

Molinares busca consolidar su identidad como intérprete

La presencia promocional de “Que Me Mires” en espacios de Telemundo, Univision, Mega TV y otros medios constituye una parte importante de la estrategia para presentar esta nueva etapa de Molinares ante una audiencia más amplia.

Para el músico colombiano, el siguiente paso consiste en trasladar al centro del escenario la experiencia acumulada durante más de dos décadas trabajando en producciones, composiciones y colaboraciones internacionales.

Con El Felipito Julio, Molinares apuesta por desarrollar un catálogo propio y proyectar elementos de la música caribeña colombiana hacia nuevos mercados. La promoción de “Que Me Mires” marca así un nuevo capítulo profesional para un artista que busca consolidar su nombre como intérprete y creador de su propio sonido.