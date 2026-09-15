SEMINCI acogerá el estreno europeo de ‘Benigno’, el nuevo largometraje de David Baute

Benigno, el nuevo trabajo del cineasta David Baute, tendrá su estreno europeo en la Semana Internacional de Cine de Valladolid (SEMINCI), donde participará en la sección Alquimias. Tras su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Shanghái en 2026, la película llega a Valladolid con una historia íntima sobre la vejez, la memoria, el hogar y la relación con la tierra.

‘Benigno’ competirá en la sección Alquimias de SEMINCI

La película ha sido seleccionada para Alquimias, sección de SEMINCI dedicada a obras vinculadas a territorios y realidades concretas que, desde una perspectiva local, abordan cuestiones universales relacionadas con la condición humana.

Rodada íntegramente en Super 8 mm, Benigno sigue a un hombre de 88 años que permanece en la casa donde nació, rodeado por las montañas y el mar de su tierra natal. Ante la proximidad del final de su vida, el protagonista comienza a despedirse de su entorno mientras organiza sus pertenencias y preserva sus recuerdos familiares.

La película fue filmada en Garachico, en Tenerife, localidad natal de Baute, reforzando la conexión entre el protagonista, el paisaje canario y la memoria familiar.

Una mirada sobre la vejez, la soledad y el hogar

Benigno comparte su vida cotidiana con su tortuga Totó. Junto a su casa mantiene un huerto al que acude diariamente para cuidar de sus gallinas y trabajar con semillas heredadas de sus antepasados, que conserva y cataloga cuidadosamente.

Sin embargo, la pérdida progresiva de visión altera su rutina. El protagonista se apresura entonces a inventariar sus bienes y registrar los recuerdos de su familia, al tiempo que reflexiona sobre su testamento y sobre el futuro de la vivienda que ha marcado toda su existencia.

La música adquiere también un papel central, convertida en una especie de refugio que acompaña a Benigno en su preparación ante la muerte.

Mauro Herce firma la dirección de fotografía

El apartado visual cuenta con Mauro Herce como director de fotografía, mientras que Raúl Barreras, conocido por su trabajo en 20.000 especies de abejas, se encarga del montaje.

Herce ha desarrollado una reconocida trayectoria como director de fotografía y está vinculado también a Sirât. La elección del Super 8 mm para Benigno aporta una textura visual estrechamente relacionada con la memoria y el carácter artesanal de la producción.

El cineasta José Luis Guerín ha destacado precisamente esa relación entre forma y método de trabajo:

“Pocas veces la belleza emerge tan profundamente arraigada en un enfoque de producción como la película Benigno, fruto de una ética artesanal y eco-responsable. La belleza formal y el estilo de producción conforman un todo unificado, transmitiendo una alegría singular (similar a la que experimenté en los años 80 con los Retratos de Alain Cavalier)”.

David Baute continúa su trayectoria tras ‘Mariposas Negras’

Benigno supone el nuevo largometraje de no ficción de David Baute después del recorrido de Mariposas Negras, película de animación que obtuvo, entre otros reconocimientos, los premios Goya, Gaudí y Platino en 2025.

Baute estudió realización audiovisual en el Instituto Oficial de Radio Televisión Española, montaje cinematográfico en la Escuela Superior de Artes y Espectáculos de Madrid (TAI) y dirección en la Escuela Internacional de Cine de La Habana.

Entre sus anteriores trabajos figuran ELLA(s), estrenada en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara en México en 2010; Milagros, presentada en el Festival de Málaga en 2018; y Éxodo Climático, que recibió la Espiga Verde en el Festival Internacional de Cine de Valladolid en 2020.

Una filmografía ligada al cine social y medioambiental

Además de su trabajo como director, Baute desarrolla una actividad continuada como productor. Produjo Sugar Island, de Johanné Gómez Terrero, estrenada en Giornate degli Autori del Festival de Venecia en 2024 y posteriormente premiada en numerosos certámenes internacionales.

Actualmente participa en el desarrollo de Tres Balas, proyecto de Génesis Valenzuela reconocido con el premio Open Doors del Festival de Locarno, así como en Lejos Cerca, ópera prima de María Abenia.

También ha respaldado cortometrajes como ONA, de Pau Camarasa; Circe, de María Abenia; Gliese, de Jorge Guimerá, y la producción de animación Tsunami, de María Pulido.

Tinglado Films apuesta por un cine desde Canarias con vocación internacional

La productora independiente Tinglado Films, creada hace 25 años en Canarias, centra su actividad en el cine de realidad y la animación, con especial atención a la memoria colectiva y las cuestiones sociales y medioambientales.

Sus producciones han pasado por festivales internacionales como Venecia, Locarno y BFI London, además de obtener reconocimientos como los premios Goya y Platino.

Con Benigno, David Baute vuelve a situar el territorio canario en el centro de su narrativa. Su estreno europeo en SEMINCI permitirá acercar al público una obra construida alrededor de la memoria, la vejez y el vínculo entre una persona, su hogar y el paisaje que ha acompañado toda su vida.