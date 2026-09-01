Matta valora acuerdo petrolero entre Venezuela y EE.UU. y pide transparencia sobre sus condiciones

El acuerdo petrolero anunciado entre Venezuela y Estados Unidos representa una oportunidad para impulsar la recuperación de la industria energética nacional, aunque sus condiciones contractuales deben conocerse con claridad antes de evaluar plenamente su alcance, afirmó el exdiputado y experto en energía Elías Matta.

La iniciativa contempla, según la información anunciada, el desarrollo de 17 campos petroleros con reservas probadas estimadas en 65.000 millones de barriles. El proyecto prevé inversiones cercanas a US$ 100.000 millones y una recaudación tributaria estimada en US$ 209.335 millones durante un período de 25 años.

“De entrada hay algo positivo: si algo necesita Venezuela es la reactivación de su industria petrolera, y tener un acuerdo con Estados Unidos en esa materia para desarrollar un conjunto de campos petroleros es, sin duda, una buena noticia”, afirmó Matta.

Capital, tecnología y mercados para la industria petrolera

Matta, quien presidió la Comisión Permanente de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional de 2015, sostuvo que Estados Unidos puede desempeñar un papel relevante como socio comercial de Venezuela. A su juicio, una relación energética entre ambos países facilitaría el acceso a capital, tecnología y mercados necesarios para desarrollar los proyectos petroleros.

El especialista considera que una recuperación sostenida de la actividad petrolera podría repercutir en la generación de empleo y estimular otros segmentos de la economía venezolana. También manifestó que la relación debería estructurarse bajo condiciones que generen beneficios para ambas naciones.

Uno de los aspectos destacados del anuncio es la estimación de ingresos fiscales. Según las cifras divulgadas, Venezuela recibiría aproximadamente US$ 19 en tributos por cada barril estimado, tomando como referencia un precio proyectado de US$ 65 por barril.

“El gobierno interino ha anunciado que, por tributos, en 25 años, el país va a recibir alrededor de 209.000 millones de dólares, lo cual no suena nada mal. Por supuesto, hay dudas todavía porque el contrato aún no ha sido clarificado. Lo ideal sería conocer en los próximos días los detalles de este acuerdo, sobre todo ahora que se anuncia la visita esta misma semana de funcionarios de primer nivel del Gobierno norteamericano para su firma”, señaló.

Matta destaca la importancia del marco legal

El experto indicó que el desarrollo de los 17 campos deberá ajustarse a lo establecido en la Ley Orgánica de Hidrocarburos. Según explicó, la normativa contempla dos figuras para la explotación de hidrocarburos: las empresas mixtas y los contratos de servicios con Participación en la Producción (CPP).

De acuerdo con Matta y con la información conocida hasta el momento, los proyectos anunciados se desarrollarían mediante contratos CPP. En ese escenario, sostuvo que las operaciones deberán cumplir con la totalidad de las obligaciones tributarias contempladas en la legislación.

La inversión proyectada de aproximadamente US$ 100.000 millones también podría tener efectos sobre actividades vinculadas directa e indirectamente con la industria energética. Matta mencionó sectores como construcción, transporte, hotelería, restaurantes y comercio de bienes y servicios, particularmente en las regiones productoras.

Transparencia sobre los recursos petroleros

Matta también cuestionó la gestión de la industria petrolera venezolana durante las últimas décadas y atribuyó su deterioro a la corrupción, la falta de mantenimiento y el abandono de infraestructura. Estas afirmaciones corresponden a la valoración del exdiputado sobre la evolución del sector.

Ante el volumen de recursos previsto en el acuerdo, el dirigente planteó la necesidad de garantizar transparencia en la administración de los ingresos que eventualmente reciba el Estado y que estos recursos sean utilizados para mejorar la calidad de vida de los venezolanos.

“Si eso es así, no tengo duda de que es una buena noticia para los venezolanos, porque indica activar nuestra industria petrolera, que, a su vez, es la locomotora de la economía venezolana. Una vez que se activa esta industria, aparecen hoteles que se llenan, empresas de transporte que son más demandadas, restaurantes que son más visitados; la señora que vende empanadas también se activa: se dinamiza la economía”, expresó Matta.

Condiciones contractuales siguen siendo clave

Pese a su valoración favorable inicial, Matta señaló que todavía resulta necesario conocer las condiciones específicas del acuerdo antes de realizar una evaluación más profunda sobre sus efectos económicos y fiscales.

El especialista considera especialmente relevante aclarar las obligaciones de las partes, el régimen tributario y las condiciones bajo las cuales serán desarrollados los campos petroleros.

La duración prevista de 25 años incrementa, a su juicio, la importancia de divulgar las condiciones centrales del contrato debido al volumen de recursos e inversiones involucrados. Para Matta, la transparencia, el cumplimiento de las obligaciones tributarias y el respeto al marco legal serán elementos fundamentales para determinar el impacto del acuerdo sobre la recuperación de la industria petrolera y la economía venezolana.