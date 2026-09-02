UHN Plus Media Network lanza The Energy Post, una nueva publicación enfocada en el sector energético de las Américas

UHN Plus Media Network, Inc. anunció el lanzamiento de The Energy Post, una nueva publicación digital especializada en la cobertura de las principales fuerzas económicas, empresariales y geopolíticas que están transformando el sector energético en las Américas.

La propuesta editorial tendrá como eje principal las industrias del petróleo y el gas, además de abordar electricidad, energías renovables, infraestructura, minerales críticos, mercados energéticos, inversión corporativa y políticas públicas. El objetivo es ofrecer una visión integrada de acontecimientos que están modificando los flujos de energía y las decisiones de inversión en el hemisferio.

Venezuela y América Latina estarán entre los principales focos de cobertura

The Energy Post plantea como parte central de su estrategia editorial el seguimiento de algunos de los polos de producción energética más relevantes de la región. Venezuela, la formación Vaca Muerta en Argentina, la expansión petrolera de Guyana y los campos presalinos de Brasil estarán entre sus áreas permanentes de cobertura.

También dará seguimiento a Estados Unidos, México, Colombia, el Caribe y otros mercados cuyas políticas, recursos naturales e infraestructura están modificando la dinámica energética regional.

“Energy is once again becoming one of the defining forces behind investment, national security and political power in the Americas,” said Yan Estrada, founder and CEO of UHN Plus Media Network, Inc. “The Energy Post was created to connect those developments and explain not only what is happening, but why it matters for companies, investors, governments and the public.”

La publicación busca presentar estos acontecimientos como elementos relacionados dentro de una transformación económica y geopolítica más amplia. La compañía considera que una parte importante de la nueva producción energética mundial está surgiendo en las Américas, aunque esos desarrollos suelen analizarse individualmente.

Inversión y capital estadounidense en el sector energético regional

Otro de los ejes de The Energy Post será el movimiento de capital, tecnología y compañías estadounidenses hacia el sector energético latinoamericano.

La publicación seguirá inversiones, adquisiciones, financiamiento, ventas de activos, procesos de licitación y salidas corporativas en diferentes segmentos de la industria. Su cobertura incluirá exploración y producción, transporte y almacenamiento, refinación, gas natural licuado, electricidad e infraestructura crítica.

En Venezuela, el medio prevé desarrollar información especializada sobre la industria petrolera, incluyendo Petróleos de Venezuela (PDVSA), producción, exportaciones y participación de operadores extranjeros.

También contempla el seguimiento de la evolución de las sanciones estadounidenses y las licencias administradas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros, factores que han adquirido relevancia para las operaciones de empresas internacionales vinculadas al sector petrolero venezolano.

Otros temas permanentes incluirán Petrobras, el crecimiento de Vaca Muerta, la producción costa afuera de Guyana, el desarrollo presalino brasileño, la seguridad energética del Caribe y la competencia por establecer nuevas rutas de exportación de petróleo y gas natural.

“Our objective is to become an essential source for anyone who wants to understand the intersection of energy, capital and political power in the hemisphere,” Estrada added. “There is a major story unfolding from Houston and Washington to Caracas, Georgetown, Buenos Aires and Rio de Janeiro. The Energy Post will bring those markets together on one editorial map.”

Una propuesta dirigida a profesionales y lectores del sector

The Energy Post está concebido para profesionales de la industria energética, ejecutivos, inversionistas, analistas, responsables de políticas públicas y periodistas, además de lectores interesados en las implicaciones económicas y geopolíticas del sector.

Su oferta editorial incluirá noticias de última hora, reportajes originales, actualizaciones de mercados, entrevistas, periodismo explicativo, análisis, columnas de opinión y contenidos visuales basados en datos. También contará con espacios temáticos permanentes para facilitar el seguimiento de empresas, activos, políticas y tendencias de inversión.

Aunque las Américas constituirán su principal ámbito de cobertura, la publicación también abordará acontecimientos de otras regiones cuando tengan consecuencias para los precios, inversiones, sanciones, cadenas de suministro, rutas comerciales o seguridad energética del hemisferio.

Con el lanzamiento, UHN Plus Media Network busca establecer una plataforma que conecte en una misma agenda informativa los cambios que atraviesan Venezuela y otros grandes mercados energéticos de América Latina con las decisiones empresariales, políticas y de inversión que están redefiniendo el panorama energético regional.