El dirigente Luis Figuera cuestionó la posibilidad de avanzar hacia un proceso de dolarización de la economía venezolana y sostuvo que una medida de este tipo podría generar efectos adversos para las pequeñas y medianas empresas, el empleo y la capacidad de compra de los consumidores.

Desde Anzoátegui, Figuera planteó que la adopción formal del dólar no constituiría, a su juicio, una solución estructural frente a los problemas económicos del país. Sus declaraciones se producen en un escenario en el que el uso de divisas tiene presencia en numerosas operaciones comerciales, mientras el bolívar continúa siendo la moneda oficial.

Figuera cuestiona la viabilidad de una dolarización formal

Figuera afirmó que la dolarización favorecería principalmente a las grandes corporaciones y colocaría a las pequeñas y medianas industrias en una posición de desventaja dentro del mercado venezolano.

El dirigente también sostuvo que existen obstáculos jurídicos para una eventual implementación de este esquema monetario. Según su planteamiento, la dolarización no está contemplada constitucionalmente y considera que actualmente no existe un marco legal que justifique su adopción.

Asimismo, señaló que sustituir formalmente la moneda nacional por una divisa extranjera representa un proceso complejo que, según su análisis, podría imponer elevados costos económicos sobre buena parte de la población.

Pequeñas empresas y estructura productiva concentran las preocupaciones

Uno de los principales argumentos expuestos por Figuera está relacionado con las consecuencias que, según considera, tendría la dolarización sobre la estructura productiva venezolana.

A su juicio, las grandes compañías contarían con una ventaja debido a su mayor capacidad para acceder a divisas, mientras que las pequeñas empresas tendrían más dificultades para competir y atender sus necesidades financieras y operativas.

Figuera sostuvo además que una expansión de los precios establecidos en dólares podría trasladar mayores presiones al consumidor final, especialmente en los casos en los que los ingresos continúan denominados principalmente en bolívares.

Sobre la posibilidad de utilizar la dolarización como herramienta para enfrentar la inflación, el dirigente rechazó que esta alternativa pueda resolver por sí sola los desequilibrios de precios.

«Es una ingenuidad pensar que la dolarización controlada va a acabar con el fenómeno de la inflación y va a restituir el valor del bolívar; porque la inflación no es un problema del mercado, es un fenómeno inducido por las grandes corporaciones en su afán de maximizar su curva de ganancia», enfatizó Figuera.

Figuera advierte sobre posibles efectos en el empleo

El dirigente argumentó además que una política de dolarización podría afectar inicialmente a las pequeñas empresas y generar consecuencias sobre la actividad económica y el mercado laboral.

Según su análisis, las compañías con menor capacidad financiera enfrentarían mayores dificultades para adaptarse a un esquema monetario basado en el dólar, una situación que, a su juicio, podría contribuir a una contracción de la actividad económica y a un aumento del desempleo.

Figuera agregó que las distorsiones existentes en el mercado cambiario aumentarían la incertidumbre de una eventual implementación. En ese contexto, denunció la existencia de lo que calificó como mafias cambiarias vinculadas a sectores corruptos de la élite comercial. Esta acusación corresponde exclusivamente a la valoración expresada por el dirigente y no estuvo acompañada en el material suministrado de elementos independientes que permitieran comprobarla.

El debate sobre el papel del dólar en Venezuela

Finalmente, Figuera expresó preocupación por el respaldo que la dolarización puede encontrar entre sectores de la sociedad venezolana afectados por la inflación y la pérdida de poder adquisitivo.

Consideró que las dificultades económicas pueden aumentar la aceptación de propuestas que presentan la dolarización como una alternativa para estabilizar la economía y proteger el valor de los ingresos.

Sus declaraciones se incorporan al debate sobre el papel de las divisas en Venezuela y las políticas destinadas a enfrentar la inflación y fortalecer la actividad productiva. La posición expresada por Figuera cuestiona una dolarización formal y pone el foco en las posibles consecuencias que, según su análisis, tendría para pequeñas empresas, trabajadores y consumidores.