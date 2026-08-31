Roberto Vernet alerta sobre vulnerabilidad del sistema eléctrico y baja operatividad termoeléctrica en Venezuela

El Sistema Eléctrico Nacional (SEN) enfrenta importantes desafíos operativos relacionados con la generación termoeléctrica, la transmisión y el estado de las redes de distribución, según una evaluación realizada por el ingeniero civil Roberto Vernet durante una inspección técnica en San Jerónimo, estado Guárico.

Las declaraciones ponen nuevamente el foco sobre la capacidad de la infraestructura eléctrica venezolana para atender la demanda nacional y mantener la estabilidad del suministro. Vernet aseguró que una parte significativa del parque termoeléctrico instalado permanece fuera de funcionamiento y señaló problemas de mantenimiento en diferentes componentes de la red.

Desde el punto de vista económico, la estabilidad del servicio eléctrico constituye un elemento fundamental para la actividad industrial, comercial y de servicios. Las interrupciones prolongadas pueden afectar procesos productivos, operaciones empresariales, telecomunicaciones y otras actividades que dependen de un suministro continuo.

San Jerónimo, un punto estratégico para la transmisión eléctrica

Durante su inspección, Vernet destacó la importancia de San Jerónimo dentro de la infraestructura encargada de transportar la electricidad generada en el sur del país hacia distintas regiones venezolanas.

El ingeniero explicó el papel estratégico de esta zona en el funcionamiento de la red nacional: «Desde San Jerónimo en el estado Guárico, el sitio, el lugar más importante de la transmisión eléctrica que tiene Venezuela. Acá viene la energía eléctrica del Guri hacia el centro del país, occidente y centro-occidente».

La relevancia de este punto está vinculada con el transporte de la energía hidroeléctrica proveniente del Guri hacia importantes centros urbanos, industriales y comerciales del territorio nacional.

Esta configuración convierte la capacidad de transmisión y la disponibilidad de fuentes complementarias de generación en factores relevantes para mantener el equilibrio y la estabilidad del sistema eléctrico.

Vernet asegura que solo 21% de las termoeléctricas están funcionando

Uno de los principales señalamientos realizados durante la inspección estuvo relacionado con el estado del parque termoeléctrico. Según Vernet, la baja disponibilidad de estas instalaciones incrementa la dependencia de la generación hidroeléctrica.

«Lo demás se tiene que generar en el sitio con las termoeléctricas, pero las termoeléctricas no están funcionando. Solamente un 21% de las termoeléctricas instaladas en el país».

La cifra del 21% corresponde a la evaluación presentada por Vernet y refleja, según su planteamiento, las dificultades para disponer de generación térmica suficiente como complemento de la producción hidroeléctrica.

La recuperación de una mayor proporción de la capacidad termoeléctrica permitiría ampliar las fuentes disponibles para atender la demanda y proporcionar respaldo regional ante eventuales restricciones en otros componentes del sistema.

Problemas también alcanzarían las redes de distribución

Vernet sostuvo que las dificultades no se concentran exclusivamente en la generación o en las grandes líneas de transmisión. De acuerdo con su evaluación, las subestaciones y otros equipos asociados con la distribución también presentan problemas de mantenimiento y deterioro.

«Prácticamente, todas las subestaciones tienen problemas también de mantenimiento y de equipos deteriorados. Por eso es que este fin de semana 4 estados estuvieron sin electricidad. Falta no solo de transmisión, sino de distribución y problemas graves»

Las subestaciones cumplen una función esencial al transformar y distribuir la electricidad hacia ciudades, comunidades, industrias y establecimientos comerciales. Las fallas en estos equipos pueden ocasionar interrupciones incluso cuando existe capacidad de generación disponible.

El señalamiento sobre cuatro estados afectados durante el fin de semana también fue presentado por Vernet como una muestra de las dificultades que, según su evaluación, enfrenta actualmente la infraestructura eléctrica.

Recuperación de termoeléctricas y distribución entre las prioridades

Ante este escenario, Vernet planteó como prioridad recuperar la capacidad termoeléctrica disponible y atender las deficiencias existentes en las redes de distribución.

La rehabilitación de equipos, el mantenimiento de subestaciones y la recuperación de unidades de generación podrían contribuir a fortalecer la capacidad de respuesta del SEN y reducir la vulnerabilidad asociada a una elevada dependencia de determinadas fuentes de generación.

«Eso es lo que hace falta en este momento, reparar o poner a funcionar las termoeléctricas o poner otras, y resolver el tema de distribución», concluyó Vernet.

Sus declaraciones colocan el mantenimiento, la generación térmica y la recuperación de la infraestructura de distribución entre los principales asuntos señalados para mejorar la estabilidad del servicio eléctrico venezolano, un área que tiene implicaciones directas para los hogares, el comercio y la actividad productiva del país.