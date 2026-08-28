Reactivación de sectores estratégicos abre expectativas de empleos de calidad en Venezuela

Venezuela comienza a registrar movimientos de inversión y recuperación en áreas estratégicas como electricidad, telecomunicaciones e hidrocarburos, una tendencia que podría impulsar gradualmente la demanda de profesionales especializados y generar nuevas oportunidades laborales. Sin embargo, el proceso todavía enfrenta desafíos relacionados con la inversión, la estabilidad institucional, la transparencia y la capacidad de convertir los proyectos anunciados en resultados sostenibles.

El ingeniero civil Elías Matta Wehbe, exdiputado y expresidente de la Comisión Permanente de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional electa en 2015, considera que los avances deben evaluarse “con honestidad y sin triunfalismo”, debido a que todavía no permiten afirmar que Venezuela atraviesa una recuperación económica consolidada.

A su juicio, la aparición simultánea de iniciativas en varios sectores esenciales representa un cambio de tendencia después de un prolongado período caracterizado por deterioro de infraestructura y limitada inversión.

Proyectos eléctricos buscan recuperar capacidad de generación

Entre los movimientos señalados por Matta figura el adéndum de contrato firmado el 12 de agosto entre el Gobierno y la empresa argentina IMPSA para reactivar la construcción de la central hidroeléctrica Tocoma y avanzar en trabajos de rehabilitación en Macagua.

De acuerdo con lo anunciado, el proyecto contempla incorporar 160 megavatios al Sistema Eléctrico Nacional durante los próximos 90 días, como parte de una meta de largo plazo de 2.640 megavatios adicionales.

Matta también mencionó el memorando de entendimiento suscrito en junio con General Electric Vernova, cuyo objetivo es recuperar 1.000 megavatios durante los primeros 24 meses y superar los 5.000 megavatios en cuatro años. Asimismo, indicó que Siemens mantiene conversaciones técnicas con el Gobierno y podría presentar una propuesta formal antes de finalizar el año.

“Ninguno de estos acuerdos resuelve por sí solo el colapso eléctrico que denunciamos durante años desde la Comisión Permanente de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional, instancia que presidimos y que hoy ya no se encuentra activa. Pero sí representan un cambio de tendencia frente a años de parálisis y opacidad”, afirmó.

La rehabilitación del sistema eléctrico también podría generar demanda de ingenieros, técnicos, contratistas y compañías especializadas vinculadas con infraestructura energética.

Telecomunicaciones abren espacio para nuevas inversiones

El sector de telecomunicaciones constituye otro de los focos señalados por Matta. Según explicó, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió el 21 de agosto las Licencias Generales 61 y 62, relacionadas con el suministro de bienes y servicios para modernizar infraestructura y con la negociación de contratos para nuevas inversiones y empresas conjuntas.

Matta calificó estas autorizaciones como “una puerta que se abre” para un sector que requiere actualización tecnológica e inversión.

“Una infraestructura de telecomunicaciones moderna es indispensable para cualquier economía que aspire a crecer. Su recuperación también demanda ingenieros, técnicos, especialistas en tecnología y profesionales de distintas áreas”, explicó.

Hidrocarburos podrían impulsar demanda de profesionales

En el ámbito petrolero, Matta destacó el renovado interés de compañías multinacionales en evaluar oportunidades vinculadas con Venezuela. Entre las señales mencionó espacios de inversión realizados en Houston y el acuerdo entre Hunt Oil y Petróleos de Venezuela (Pdvsa) para impulsar la producción.

El exdiputado considera que una recuperación de la industria de hidrocarburos podría convertirse en una fuente relevante de oportunidades profesionales, siempre que los proyectos cuenten con transparencia, seguridad jurídica, competencia y supervisión.

“Ese es precisamente el mensaje que queremos transmitir con responsabilidad: no estamos ante una recuperación consolidada, pero sí ante el inicio de un proceso que, si se acompaña de transparencia, competencia y supervisión técnica independiente, puede convertirse en la base de empleos de calidad tanto para quienes están dentro del país como para quienes construyen su futuro pensando en volver”, afirmó.

Según Matta, profesionales venezolanos de áreas como ingeniería, economía y contabilidad podrían beneficiarse de una mayor actividad productiva.

“Tenemos que lograr que la recuperación económica no signifique solamente recuperar infraestructura o aumentar la producción, sino también recuperar la capacidad de los venezolanos para vivir dignamente de su trabajo profesional”, sostuvo.

Matta vincula sostenibilidad económica con estabilidad institucional

El exparlamentario insistió en diferenciar las señales de actividad económica de una valoración sobre la gestión gubernamental.

“Estas señales no deben leerse como un respaldo al Gobierno actual ni como una validación de su gestión”, enfatizó.

Matta sostuvo que la consolidación de inversiones de largo plazo también dependerá de condiciones políticas, jurídicas e institucionales que proporcionen estabilidad.

“El país necesita un cambio político que le dé legitimidad al gobierno y estabilidad política, jurídica e institucional a Venezuela. Sin esa legitimidad de origen, ningún acuerdo comercial ni contrato de inversión será suficiente para sostener en el tiempo la recuperación económica que el país necesita”, concluyó Matta.