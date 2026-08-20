La Muestra Oaxaca: Cine para la Vida prepara su segunda edición con una amplia programación de cine mexicano

Oaxaca, México. — La Muestra Oaxaca: Cine para la Vida celebrará su segunda edición con una programación centrada en el cine mexicano, la diversidad cultural y el diálogo comunitario, además de actividades dirigidas a fortalecer la formación y el intercambio entre realizadores, profesionales de la industria y nuevas audiencias.

El encuentro, organizado por Tulip Pictures y dirigido por Abraham González, busca consolidarse como un espacio de exhibición y desarrollo cinematográfico en el sur de México. La iniciativa pone especial atención en producciones que abordan distintas realidades sociales, territoriales y culturales del país.

La organización informó que la selección contempla 13 películas distribuidas en diferentes secciones. El programa detallado incluye 25 funciones, además de talleres especializados y paneles abiertos al público sobre producción, distribución y comunicación audiovisual.

Comunidades reúne seis producciones con enfoque social

Uno de los principales ejes de la segunda edición será Comunidades, una sección integrada por seis películas vinculadas con historias de identidad, territorio y experiencias sociales.

La selección incluye Valentina o la serenidad, dirigida por Ángeles Cruz; Río de sapos, de Juan Carlos Núñez Chavarría; Un lugar más grande, dirigida por Nicolas Défossé; y Generaciones en resistencia, de André Fara Biram Sánchez.

La programación se completa con Boca Vieja, dirigida por Yovegami Ascona Mora, y Li cham (Morí), de Ana Ts’uyeb.

Con este apartado, la muestra busca acercar al público producciones que reflejan distintas perspectivas de las comunidades mexicanas y ampliar los espacios de circulación para propuestas cinematográficas vinculadas con el entorno social.

La programación abre espacios para las audiencias jóvenes

La sección Infancias en foco estará orientada a nuevas audiencias y reunirá tres producciones. Los títulos seleccionados son Mi amigo el sol, dirigida por Alejandra Pérez González; Un disfraz para Nicolás, de Eduardo Rivero; y Niñxs, dirigida por Kani Lapuerta.

El cine documental también ocupará un lugar relevante. Esta categoría estará integrada por Los sueños que compartimos, dirigida por Valentina Leduc; Lachatao, de Natalia Bruschtein; y Binnizá, los seres de las nubes, dirigida por Juan Carlos Rulfo.

Las tres producciones documentales abordan temas relacionados con la memoria y el territorio, dos elementos que forman parte del enfoque cultural y comunitario planteado por el encuentro.

La función de clausura estará encabezada por la proyección de la película de ficción La vida es, dirigida por Lorena Villarreal.

Talleres impulsarán la formación cinematográfica

Más allá de las exhibiciones, la Muestra Oaxaca desarrollará una agenda de formación profesional mediante tres actividades especializadas.

Carlos Hagerman, conocido por trabajos como El patio de mi casa y Los que se quedan, estará a cargo de la Clase Magistral ‘El documental animado’.

La programación también incorpora el taller Esculpir el corte, El montaje como pensamiento audiovisual, organizado en colaboración con la Escuela Superior de Cine (ESCINE) y dirigido por la académica Ana Luna Ortega.

Por su parte, la actriz Gabriela Cartol, vinculada a La Camarista, impartirá el Taller de Actuación realista para la cámara y dirección de actores.

Profesionales debatirán los desafíos de la industria audiovisual

La agenda contempla además tres paneles abiertos al público. Sacudiendo el cine: Campañas de impacto y comunicación del cine en México contará con Michelle Plascencia, de Impacta Cine, Carlos Hagerman y Mariana Marín.

El panel Los ojos en los festivales y muestras de México reunirá a Chloe Roddick, de FIC Morelia; Pedro Emilio Segura, de Ambulante; y Abraham Castillo, de Maleficarum MX.

Finalmente, Filmar en oaxaqueño, los cineastas de nuestra comunidad contará con Yovegami Ascona, de Boca Vieja; Yoari López, de Ni racaladxe’; y Manuel Cruz Vivas, de Cocodrilo.

Con su segunda edición, la Muestra Oaxaca: Cine para la Vida busca ampliar el acceso a producciones mexicanas y generar oportunidades de formación e intercambio profesional. La combinación de exhibiciones, talleres y encuentros sectoriales apunta a fortalecer la actividad cinematográfica regional y posicionar al cine como un espacio de expresión cultural y diálogo comunitario.