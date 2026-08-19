“Josefina” llega al Teatro Lara con una mirada contemporánea al legado de Miguel Hernández

La producción teatral “Josefina”, escrita y dirigida por Oriol Pàmies y protagonizada por Natalia Zamora, llega al Teatro Lara con una propuesta escénica que recupera la historia de Josefina Manresa y su vínculo con Miguel Hernández. El montaje combina interpretación, música, danza y poesía para abordar la memoria histórica y la conservación del legado del reconocido poeta español.

La obra, que se encuentra de gira desde 2025 y ha recibido una respuesta favorable de la crítica, tendrá funciones a las 22:00 horas los días 19 y 26 de agosto, así como el 2 y 9 de septiembre. La producción tiene una duración aproximada de 60 minutos.

Una historia centrada en Josefina Manresa y la memoria

“Josefina” propone acercarse a la figura de Josefina Manresa desde una perspectiva contemporánea, colocando en primer plano a una mujer estrechamente vinculada con la preservación de la memoria personal y literaria de Miguel Hernández.

El proyecto entrelaza monólogos, música, danza y la poesía del escritor para construir un diálogo entre pasado y presente. A través de la relación entre actriz y personaje, la propuesta busca explorar una pregunta central: ¿cómo se construye un legado?

La sinopsis presenta a Josefina desde una perspectiva íntima, utilizando referencias culturales alicantinas y una voz que oscila entre los recuerdos personales y la memoria colectiva. El montaje pone el foco en aquellas figuras que, pese a no ocupar tradicionalmente el centro de los relatos históricos, desempeñaron un papel relevante en la conservación de documentos, recuerdos y testimonios.

El montaje reivindica la figura de Josefina Manresa

La producción destaca el apoyo de Lucía Izquierdo al proyecto y recoge su valoración sobre la manera en que el montaje aborda la historia de Josefina Manresa.

“Es una obra que trata con mucha sensibilidad, cariño y rigor la historia de Josefina Manresa quien luchó incansablemente para proteger el legado de Miguel Hernández. Es un proyecto muy bonito y necesario”

La obra utiliza esa labor de preservación como punto de partida para reflexionar sobre la memoria histórica de España y sobre la manera en que las experiencias personales pueden adquirir posteriormente una dimensión cultural más amplia.

El espectáculo también busca establecer una conexión entre generaciones mediante una propuesta que combina recursos teatrales contemporáneos con textos y referencias vinculadas a Miguel Hernández.

Oriol Pàmies firma el texto y la dirección

Nacido en Alicante en 1996, Oriol Pàmies presenta con “Josefina” su tercera creación escénica. El artista desarrolla una trayectoria multidisciplinaria vinculada con la actuación, la dirección, la iluminación y la escritura teatral.

Pàmies ha trabajado con compañías como Katsuko y Cía. e Islandia como actor, además de colaborar como iluminador con Dimensión Vocal y Natari Producciones. Entre sus propios textos figuran Forzar el azar y ¿La vida es sueño?

Su formación incluye un Máster en Pensamiento y Creación Escénica por la ESADCyL, un doble grado en Dirección Escénica e Interpretación por la ESAD Murcia y estudios profesionales de violín en el Conservatorio de Alicante.

Natalia Zamora asume la interpretación y cocreación

Natalia Zamora protagoniza el montaje y participa también en su proceso de cocreación. Su formación comprende estudios de Interpretación de Creación en la ESAD Murcia, además de preparación especializada en artes escénicas, danza contemporánea y flamenco.

A lo largo de su trayectoria ha participado en diferentes producciones teatrales, entre ellas Prensa, luego exista, Norte, Bambi, príncipe del bosque. El musical, A los muertos no se les da besos y La tonta del Bote. El musical.

Actualmente, además de “Josefina”, Zamora trabaja en proyectos como 5 hermanas y Mi vida gira alrededor de 500m. Su experiencia audiovisual incluye participaciones en producciones como La Ruta, Mar Afuera, En tierra de mujeres y El Rey Peret.

Una propuesta que conecta poesía, teatro y patrimonio cultural

Con texto y dirección escénica de Oriol Pàmies e interpretación y cocreación de Natalia Zamora, “Josefina” utiliza diferentes lenguajes artísticos para revisar una historia vinculada a una de las figuras fundamentales de la literatura española.

Su llegada al Teatro Lara amplía el recorrido iniciado por la producción en 2025 y ofrece al público una aproximación teatral a Josefina Manresa, situando su experiencia y su papel en la conservación del legado de Miguel Hernández como ejes de una reflexión sobre memoria, cultura y transmisión histórica.