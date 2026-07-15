Xiaomi amplía su portafolio de vehículos eléctricos con el lanzamiento de la nueva serie SUV SkyNomad

Xiaomi EV anunció la llegada de SkyNomad, la segunda serie de vehículos desarrollada bajo su división de automóviles eléctricos, con una propuesta enfocada en la versatilidad del espacio interior y la integración de tecnologías inteligentes. La nueva línea complementa las gamas Xiaomi SU7 y Xiaomi YU7, ampliando la oferta de la compañía en un mercado cada vez más competitivo.

Según informó la empresa, mientras los modelos SU7 y YU7 fueron diseñados con un enfoque centrado en el conductor, la serie SkyNomad se orienta principalmente a las necesidades de los ocupantes. El nuevo SUV incorpora un habitáculo adaptable que puede responder a diferentes usos a lo largo del día, desde los desplazamientos cotidianos hasta actividades laborales y familiares.

El lanzamiento representa un nuevo paso en la estrategia de expansión de Xiaomi dentro del sector de los vehículos eléctricos, un segmento en el que la empresa ha invertido más de cinco años en investigación, desarrollo y producción.

Cambios en las preferencias de los consumidores impulsan el proyecto

La compañía explicó que el desarrollo de SkyNomad surge como respuesta a la evolución de las preferencias de los compradores de automóviles. Aunque los vehículos de seis y siete plazas y los interiores multifuncionales se han popularizado en los últimos años, Xiaomi considera que los usuarios valoran cada vez más la experiencia que ofrece el espacio interior.

La empresa señala que el confort, la flexibilidad y la capacidad de adaptación se han convertido en factores clave en la decisión de compra. Este cambio refleja la manera en que muchas personas utilizan actualmente sus vehículos, que han pasado de ser simples medios de transporte a espacios donde también se trabaja, se descansa o se comparte tiempo en familia.

Los desplazamientos diarios prolongados, el trabajo remoto y las escapadas de fin de semana han impulsado nuevas demandas por parte de los consumidores, quienes buscan vehículos capaces de adaptarse a diferentes escenarios sin comprometer la comodidad.

De acuerdo con Xiaomi, esta visión fue el punto de partida para el desarrollo de SkyNomad, un proyecto que comenzó a gestarse a principios de 2023.

Arquitectura Kunlun y un interior reconfigurable

Uno de los principales elementos de la nueva serie es la arquitectura Kunlun, una plataforma desarrollada específicamente para ofrecer un espacio interior flexible. La estructura incorpora un piso plano y un sistema de asientos de largo recorrido que permite modificar la configuración de la cabina según las necesidades de los usuarios.

La compañía indicó que esta disposición facilita la distribución del espacio para pasajeros, equipaje y mascotas, al tiempo que permite transformar el interior en distintos ambientes cuando el vehículo se encuentra estacionado.

Entre las configuraciones previstas se incluyen espacios para trabajar, descansar o realizar actividades familiares. Para alcanzar este nivel de adaptabilidad, Xiaomi integró tecnologías de inteligencia artificial, su ecosistema de dispositivos inteligentes y capacidades avanzadas de fabricación.

«Nuestra respuesta fue dejar que la inteligencia definiera el espacio, para construir un interior adaptable que se moviera contigo», escribió Lei Jun, fundador, presidente y director ejecutivo de Xiaomi, en una publicación en Weibo que describe el desarrollo de SkyNomad.

Un vehículo pensado para distintos momentos del día

Xiaomi señaló que SkyNomad está dirigido a consumidores que buscan un único vehículo capaz de cubrir múltiples necesidades. El modelo apunta tanto a profesionales que realizan desplazamientos diarios como a familias que requieren un automóvil versátil para viajes y actividades recreativas.

La empresa destacó que el SUV fue concebido para adaptarse a los diferentes roles que una persona puede desempeñar a lo largo de una jornada, ofreciendo soluciones prácticas para movilidad, trabajo y ocio dentro de un mismo espacio.

Con esta propuesta, Xiaomi busca reforzar su presencia en el mercado de vehículos eléctricos y diversificar su catálogo más allá de los modelos enfocados exclusivamente en el rendimiento o la experiencia de conducción.

La serie SkyNomad será lanzada próximamente en China continental tras tres años y medio de desarrollo. La compañía adelantó que dará a conocer más detalles sobre especificaciones, versiones y disponibilidad en futuras actualizaciones.