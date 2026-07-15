Dos de cada tres empresas Global Fortune 500 mantienen o amplían su presencia en espacios flexibles, según informe de WeWork

Ciudad de México.– Los espacios de trabajo flexibles continúan consolidándose como una herramienta estratégica para las mayores empresas del mundo. Un informe de WeWork correspondiente al tercer trimestre de 2026 revela que dos de cada tres compañías de la lista Global Fortune 500 que forman parte de su red mantuvieron o ampliaron su presencia durante el último año, reforzando una tendencia hacia modelos inmobiliarios más ágiles y adaptables.

El estudio muestra que, en mayo de 2026, un total de 124 empresas de la lista Global Fortune 500 ocupaban espacios dentro de la red de WeWork, además de mantener contratos de arrendamiento tradicionales o propiedades inmobiliarias propias. Según los datos recopilados entre mayo de 2025 y mayo de 2026, estas organizaciones están utilizando cada vez más espacios flexibles como complemento de sus estrategias corporativas de largo plazo.

Uno de los principales hallazgos del informe es la rapidez con la que las empresas pueden poner en funcionamiento nuevas oficinas. De acuerdo con WeWork, el tiempo promedio entre la primera consulta y la mudanza es de aproximadamente 95 días. De ese total, unos 59 días corresponden a la negociación y firma del contrato, mientras que los 36 días restantes se destinan a la ocupación efectiva del espacio.

La velocidad se mantiene incluso en proyectos de gran escala. Las oficinas con más de 100 puestos de trabajo tardan cerca de cuatro meses en completarse, un plazo significativamente menor al requerido por muchos procesos tradicionales de arrendamiento corporativo.

Las empresas amplían su huella dentro de la red

Aunque el número total de compañías Global Fortune 500 presentes en la red disminuyó de 142 a 124 entre 2025 y 2026, la superficie promedio ocupada aumentó de 556 a 672 puestos de trabajo, lo que representa un crecimiento cercano al 21%.

Además, el total de puestos ocupados por empresas Global Fortune 500 dentro de la red alcanzó los 83.275, un incremento de 5,6% en comparación con el año anterior.

El informe señala que este crecimiento refleja una transformación en la composición de la base de clientes, con una mayor participación de grandes organizaciones que operan en múltiples mercados y una menor presencia de usuarios pequeños con una sola ubicación.

Según John Santora, CEO de WeWork, “la cuestión ya no es si los espacios de trabajo flexibles tienen cabida en la cartera empresarial. La cuestión es cómo las empresas los integran junto con los contratos de arrendamiento a largo plazo para crear una estrategia inmobiliaria más ágil, resiliente y mejor adaptada al crecimiento o a la incertidumbre”.

Actualmente, el 62% de las grandes empresas que utilizan WeWork tienen presencia en varios edificios y el 53% operan en más de un país. Este enfoque permite estandarizar espacios de trabajo y desplegar equipos en diferentes mercados bajo un mismo proveedor.

Las oficinas dedicadas dominan la estrategia corporativa

El informe destaca que el 92% de las empresas Global Fortune 500 presentes en la red optan por oficinas dedicadas. Si se mide por espacio ocupado, estas representan aproximadamente el 90% de todos los puestos utilizados por este segmento corporativo.

Las membresías individuales continúan utilizándose como complemento para trabajadores remotos o empleados que necesitan movilidad entre distintas ubicaciones, pero representan apenas una pequeña fracción del total de espacios ocupados.

Para muchas organizaciones, el modelo flexible se ha convertido en una forma de gestionar parte de su infraestructura inmobiliaria sin asumir compromisos rígidos a largo plazo, permitiéndoles ajustar el tamaño de sus operaciones según las necesidades del negocio.

Tecnología y finanzas lideran la demanda

Las compañías tecnológicas representan el 24% de la cartera corporativa de WeWork, mientras que las empresas financieras concentran el 23%. Junto con los sectores de consumo y manufactura, estas industrias conforman aproximadamente tres cuartas partes de la base de clientes empresariales.

La participación de sectores altamente regulados, como finanzas y salud, refleja una mayor confianza en este tipo de soluciones. Las decisiones inmobiliarias en estas industrias suelen estar vinculadas a requisitos de seguridad, privacidad, continuidad operativa y cumplimiento normativo.

El informe también señala que los espacios flexibles están cobrando relevancia como herramienta para responder a los cambios organizacionales impulsados por nuevas tecnologías, incluida la inteligencia artificial, que está modificando las estructuras laborales y las necesidades de espacio dentro de las empresas.

Norteamérica lidera el crecimiento regional

A nivel regional, Norteamérica registró el desempeño más sólido. El número de puestos ocupados por empresas Fortune 500 aumentó 24,3% durante el año, mientras que la superficie promedio por empresa creció 33,5%, pasando de 589 a 787 puestos.

Además, tres de cada cuatro compañías de la región mantuvieron o ampliaron su presencia en la red, y los acuerdos se concretaron en un promedio de 80 días, el plazo más corto entre todas las regiones analizadas.

“Una cosa está clara: los espacios de trabajo flexibles se han convertido en un activo importante para las empresas y marcas más grandes de Norteamérica en su estrategia de recursos humanos”, afirmó Luke Robinson, presidente regional de WeWork para Norteamérica. “Las necesidades empresariales cambian de la noche a la mañana en la dinámica economía actual, y la demanda de flexibilidad se adapta a ello, permitiendo a las empresas ampliar fácilmente su espacio de trabajo y establecer rápidamente centros que potencien a sus empleados”.

Mientras tanto, EMEA mantuvo niveles estables de ocupación, Latinoamérica destacó por una tasa de retención del 76% y Asia-Pacífico mostró una fuerte adopción de espacios gestionados. En conjunto, los resultados reflejan una tendencia global en la que los espacios de trabajo flexibles se consolidan como parte integral de la estrategia inmobiliaria de las principales corporaciones del mundo.