Norton amplía la integración de Genie en Claude para fortalecer la detección de estafas impulsada por IA

SANTIAGO — Norton anunció la expansión de su asistente de detección de estafas impulsado por inteligencia artificial, Norton Genie, a la plataforma Claude, una iniciativa que busca acercar herramientas de ciberseguridad a los usuarios en el mismo entorno donde cada vez más personas consultan información y toman decisiones diarias.
La integración permitirá a los usuarios verificar rápidamente correos electrónicos, mensajes de texto, enlaces e imágenes sospechosas mediante el sistema de inteligencia de detección de estafas de Norton. La compañía señaló que esta capacidad responde al crecimiento de las amenazas digitales, que actualmente se presentan en redes sociales, plataformas de comercio electrónico, aplicaciones de citas, mensajes de soporte técnico falsos y contenido generado por inteligencia artificial diseñado para parecer legítimo.
La incorporación de Norton Genie a Claude se produce en un momento en que los asistentes de IA están ganando relevancia como herramientas de consulta cotidiana. Según la empresa, los usuarios recurren cada vez más a estas plataformas para determinar si un mensaje o una oferta en línea son confiables.
«Los asistentes de IA se están convirtiendo en parte de la forma en que las personas toman decisiones y evalúan la información en línea», afirmó Travis Witteveen, Director de Productos y Portafolios en Gen. «La gente ya le está preguntando a las herramientas de IA si algo parece legítimo, sospechoso o seguro para interactuar. Al llevar Norton Genie a aún más plataformas de IA como Claude y ChatGPT, ponemos la inteligencia confiable de Norton en materia de ciberseguridad directamente a disposición de las personas en esos momentos, ayudando a las personas a tomar decisiones con mayor confianza y en tiempo real».
La nueva funcionalidad permite a los usuarios cargar o compartir contenido sospechoso dentro de Claude para recibir una evaluación basada en diversos factores de riesgo. Entre ellos se incluyen patrones lingüísticos asociados con fraudes, tácticas de ingeniería social, señales de urgencia, intentos de suplantación de identidad y solicitudes de información confidencial.
Análisis avanzado para identificar posibles fraudes
Norton explicó que Genie también incorpora herramientas avanzadas de análisis de URL y dominios, lo que le permite inspeccionar enlaces sospechosos, revisar los sitios web de destino y evaluar indicadores relacionados con la reputación y confiabilidad de las páginas analizadas.
Gracias a este proceso, la plataforma puede detectar señales de posibles estafas que podrían pasar desapercibidas para muchos usuarios. Una vez completado el análisis, el sistema ofrece recomendaciones claras sobre cómo actuar, incluyendo evitar responder mensajes, no abrir enlaces o eliminar comunicaciones potencialmente fraudulentas.
La herramienta ha sido diseñada para responder a situaciones habituales que enfrentan los usuarios en internet. Entre las consultas más comunes se encuentran la verificación de mensajes relacionados con entregas de paquetes, correos electrónicos que exigen acciones inmediatas para evitar la suspensión de cuentas o promociones en línea que parecen demasiado buenas para ser reales.
De acuerdo con Norton, la integración busca simplificar el acceso a información de ciberseguridad sin necesidad de utilizar aplicaciones adicionales o realizar búsquedas externas, aprovechando la creciente adopción de asistentes de inteligencia artificial como punto de referencia para resolver dudas cotidianas.
Expansión de la estrategia de ciberseguridad basada en IA
La compañía destacó que Norton Genie forma parte de una estrategia más amplia orientada a llevar herramientas de protección digital a los espacios donde las personas interactúan diariamente. Respaldada por años de experiencia en ciberseguridad para consumidores, la empresa sostiene que su sistema de detección de estafas ya protege a millones de usuarios dentro del portafolio de soluciones de Gen.
La llegada a Claude amplía una iniciativa que comenzó a principios de este año con la incorporación de Genie en ChatGPT. Con esta nueva integración, Norton continúa expandiendo la disponibilidad de sus capacidades de detección de estafas y orientación en ciberseguridad dentro de plataformas de inteligencia artificial ampliamente utilizadas.
Actualmente, Norton está disponible en todas las versiones de Claude, permitiendo que los usuarios accedan a funciones de análisis de riesgos y recomendaciones de seguridad directamente desde sus conversaciones en la plataforma. La empresa considera que este enfoque ayudará a los usuarios a identificar amenazas con mayor rapidez y tomar decisiones más informadas en un entorno digital cada vez más complejo.