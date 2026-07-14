Xiaomi Watch S5 incorpora monitoreo avanzado de oxígeno en sangre para seguimiento continuo de la salud

SANTIAGO, Chile. El seguimiento de indicadores de salud mediante dispositivos portátiles continúa ganando relevancia entre los consumidores, impulsado por la creciente demanda de herramientas que permitan monitorear el bienestar de manera constante. En este contexto, el Xiaomi Watch S5 integra funciones avanzadas para medir la saturación de oxígeno en sangre (SpO2), una de las métricas más consultadas dentro del ecosistema de relojes inteligentes.

La medición de SpO2 se ha convertido en una característica clave para usuarios interesados en conocer su estado físico, supervisar procesos de recuperación y mantener un seguimiento de variables relacionadas con la respiración y el rendimiento corporal. Xiaomi apuesta por esta tendencia mediante una solución que combina sensores ópticos, algoritmos de procesamiento de datos y monitoreo automatizado durante todo el día.

Tecnología óptica para analizar la saturación de oxígeno

A diferencia de los métodos médicos tradicionales que requieren una extracción de sangre, el Xiaomi Watch S5 emplea una tecnología óptica conocida como fotopletismografía (PPG), un sistema no invasivo que permite estimar los niveles de oxígeno en sangre a través de la luz.

El dispositivo incorpora luces LED de diferentes longitudes de onda, principalmente rojas e infrarrojas, junto con fotodiodos capaces de detectar la cantidad de luz reflejada por los tejidos de la piel. Este proceso aprovecha las propiedades de la hemoglobina, la proteína responsable de transportar oxígeno en los glóbulos rojos.

La hemoglobina oxigenada y la desoxigenada absorben la luz de manera diferente. Mientras la primera absorbe una mayor cantidad de luz infrarroja, la segunda presenta una mayor absorción de luz roja. A partir de estas diferencias, el reloj procesa la información obtenida y calcula el porcentaje estimado de saturación de oxígeno.

Los resultados suelen expresarse dentro de un rango que oscila entre el 90% y el 100%, proporcionando una referencia útil para el seguimiento diario del usuario.

Monitoreo continuo durante las 24 horas

Uno de los aspectos destacados del Xiaomi Watch S5 es la capacidad de realizar mediciones automáticas de forma periódica a lo largo del día. Esta función representa una evolución frente a generaciones anteriores de relojes inteligentes, donde el usuario debía iniciar manualmente cada medición y permanecer inmóvil durante el proceso.

La optimización de sensores y el uso eficiente del procesador permiten que el dispositivo mantenga un monitoreo constante sin generar un impacto significativo en la duración de la batería.

Esta capacidad resulta especialmente relevante durante las horas de descanso. Durante el sueño, las alteraciones respiratorias pueden provocar descensos temporales en los niveles de oxígeno en sangre. El reloj registra estos cambios y los integra con los datos de las fases del sueño recopilados a través de la aplicación Mi Fitness.

De esta manera, los usuarios pueden obtener una visión más completa de sus patrones de descanso y detectar posibles anomalías que podrían requerir atención adicional.

Alertas automáticas ante descensos de oxígeno

Además del monitoreo continuo, el Xiaomi Watch S5 incorpora un sistema de alertas diseñado para advertir al usuario cuando se detectan niveles de saturación por debajo de determinados parámetros de referencia.

Si el reloj identifica una caída significativa del nivel de oxígeno mientras la persona se encuentra en reposo, puede emitir una vibración para llamar la atención del usuario y sugerir medidas inmediatas, como revisar la respiración o trasladarse a un lugar con mejor ventilación.

Esta función busca ofrecer una herramienta adicional de seguimiento preventivo para quienes desean mantenerse informados sobre su estado físico en tiempo real.

Utilidad para deportistas y usuarios cotidianos

El monitoreo de SpO2 resulta especialmente útil para deportistas, personas que realizan actividades en zonas de gran altitud y usuarios interesados en comprender mejor la respuesta de su organismo durante procesos de entrenamiento o recuperación.

La recopilación continua de datos permite identificar tendencias y cambios a lo largo del tiempo, ofreciendo una perspectiva más amplia sobre la adaptación física y la evolución del rendimiento personal.

No obstante, especialistas y fabricantes coinciden en que la precisión de las mediciones depende en parte del uso adecuado del dispositivo. Para obtener resultados más consistentes, se recomienda llevar la correa ajustada correctamente, mantener la piel limpia y realizar mediciones manuales con el brazo relajado y a la altura del corazón.

Aunque estas herramientas tecnológicas representan un apoyo importante para el seguimiento del bienestar diario, Xiaomi recuerda que los relojes inteligentes no sustituyen equipos médicos profesionales. Ante síntomas persistentes o sospechas de afecciones respiratorias, la evaluación mediante dispositivos clínicos certificados y la consulta con un profesional de la salud siguen siendo las opciones recomendadas para obtener un diagnóstico adecuado.