GIANTX inicia la campaña de verano con cambios en sus plantillas y objetivos renovados en las principales competiciones de deportes electrónicos

La organización de deportes electrónicos GIANTX comenzó oficialmente su campaña de verano con el regreso de dos de las competiciones más importantes de su calendario competitivo: la Liga Española de League of Legends y la segunda etapa del circuito europeo de Valorant. Tras el parón de primavera, la entidad presenta importantes ajustes en sus alineaciones con el propósito de mejorar sus resultados y consolidarse entre los principales equipos de ambas disciplinas.

El inicio de esta nueva fase representa una oportunidad clave para la organización, que busca avanzar posiciones en los campeonatos nacionales e internacionales y asegurar su presencia en las instancias decisivas de la temporada.

GIANTX Itero renueva su alineación para competir en la Liga Española

La vuelta de la Liga Española llega acompañada de una profunda renovación en GIANTX Itero. El equipo dirigido por F1re realizó varios cambios en su plantilla tras la promoción de Flakked a la competición europea y otros movimientos estratégicos orientados a fortalecer el rendimiento colectivo.

Entre las novedades más destacadas figura el regreso de Th3Antonio a la calle superior, posición en la que desarrolló gran parte de su carrera y donde consiguió convertirse en uno de los jugadores más reconocidos del ámbito nacional. También regresa Time, quien ya defendió anteriormente los colores de la organización y conquistó la Copa Ibérica de 2024 con GIANTX Pride.

La nueva formación incorpora además a Dyenn en la calle central. Por su parte, Rayito asumirá el rol de tirador tras la salida de Flakked y compartirá la calle inferior con Attila, quien continuará desempeñándose como apoyo del equipo.

Con estas incorporaciones, GIANTX Itero intentará superar la quinta posición obtenida tanto en el evento inaugural de la competición como en la temporada de primavera. El objetivo principal será acumular los puntos necesarios para clasificarse a la fase final de la temporada, reservada para los cuatro mejores equipos del año.

La gran final de la Liga Española se celebrará el 6 de septiembre en el Madrid Arena, escenario donde se coronará al primer campeón global de la competición.

El formato de la temporada de verano se mantendrá sin cambios. Los ocho participantes disputarán una fase regular de una sola vuelta con enfrentamientos al mejor de tres partidas. Los cuatro equipos con mejor desempeño avanzarán posteriormente a una fase eliminatoria directa.

Además de GIANTX Itero, competirán Barça Esports, FALKE Esports, LUA, Movistar KOI Fénix, Heretics Academy, Universitat de Barcelona y UCAM Esports Club.

El estreno oficial de GIANTX Itero está previsto para el 15 de julio, cuando se enfrente a Universitat de Barcelona en la primera jornada de la temporada.

Valorant europeo marca el inicio de una etapa decisiva para GIANTX

La organización también se prepara para el regreso de la principal competición europea de Valorant con el comienzo de la segunda etapa del Circuito de Campeones de Valorant de Europa, Oriente Medio y África.

Después de quedar fuera de la fase eliminatoria durante la primera parte de la temporada, GIANTX decidió reforzar su plantilla con nuevas incorporaciones para afrontar los desafíos que se avecinan.

El estadounidense Net se suma al equipo para asumir las funciones de líder dentro de las partidas, ocupando el lugar dejado por Cloud, quien continuará su carrera en Fnatic. A su vez, el joven jugador turco Musz3kk llega procedente de FALKE para vivir su primera experiencia en la máxima categoría europea de la disciplina.

La base de la plantilla se mantiene con Westside, Flickless y Ara, quienes continuarán formando parte del equipo bajo la dirección técnica de Pipson.

El conjunto quedó ubicado en uno de los grupos más exigentes del torneo junto a Fnatic, Karmine Corp, Eternal Fire, Team Liquid y Team Heretics. Todos los participantes se enfrentarán una vez en series al mejor de tres partidas, mientras que únicamente los dos primeros clasificados obtendrán el pase directo a la fase eliminatoria.

El primer compromiso de GIANTX será precisamente ante Fnatic, un encuentro que marcará el inicio de una etapa fundamental para las aspiraciones del equipo.

La clasificación al campeonato mundial es el gran objetivo

Más allá de los resultados inmediatos, la principal meta de la organización es alcanzar la fase eliminatoria y mantenerse en la lucha por una plaza en el Campeonato Mundial de Valorant, el evento más importante de la disciplina a nivel internacional.

GIANTX logró participar en la edición de 2025 tras una destacada remontada durante la temporada. Ahora, la organización intentará repetir la hazaña en un año en el que el campeonato mundial se celebrará en Shanghái.

Antes de esa cita, los equipos deberán superar las finales regionales del Circuito de Campeones de Valorant de Europa, Oriente Medio y África, previstas entre el 28 y el 30 de agosto en el Olimpic Arena de Badalona.

Con nuevas incorporaciones, objetivos renovados y dos competiciones de gran relevancia en marcha, GIANTX inicia una campaña de verano que será determinante para definir el rumbo de su temporada y sus aspiraciones internacionales dentro de los deportes electrónicos.