IA y empleo: aumenta la demanda de profesionales capaces de supervisar y optimizar sistemas inteligentes

La incorporación de inteligencia artificial (IA) en los procesos internos de las empresas está transformando el mercado laboral y generando una creciente demanda de profesionales especializados en la gestión, supervisión y optimización de sistemas inteligentes. A medida que las organizaciones avanzan en la automatización de tareas y la integración de herramientas basadas en IA, surgen nuevas oportunidades para trabajadores con competencias técnicas capaces de interactuar con estas tecnologías y garantizar su funcionamiento eficiente.

La evolución de la IA dentro de las compañías está cambiando la manera en que los equipos desarrollan sus actividades diarias. Lo que anteriormente era considerado una herramienta complementaria se está convirtiendo en un componente central de los procesos operativos, impulsando la creación de nuevos roles vinculados a la supervisión de resultados, la validación de procesos automatizados y la gestión de agentes inteligentes.

Según especialistas del sector, esta transformación no implica necesariamente una reducción de puestos de trabajo, sino una reconfiguración de las habilidades que demandan las empresas. La necesidad de combinar conocimientos técnicos con capacidades de análisis y gestión tecnológica está cobrando cada vez mayor relevancia en distintos sectores económicos.

Para Pablo Joubert, COO de Onyra – Eldar, la adopción de inteligencia artificial debe entenderse como una herramienta de fortalecimiento para los equipos humanos. “Se trata de potenciar, no de eliminar, porque nos encontramos con la necesidad de que las personas tengan entre sus habilidades la capacidad de interactuar, supervisar y potenciar sistemas con IA”, señala.

La creciente presencia de la IA en las operaciones corporativas también está impulsando nuevos procesos de trabajo. Entre ellos destacan la automatización de tareas repetitivas, el desarrollo de flujos colaborativos entre personas y sistemas inteligentes, así como la implementación de mecanismos de supervisión, trazabilidad y control destinados a garantizar la calidad de los resultados generados por estas tecnologías.

En este escenario, las empresas están incorporando perfiles profesionales enfocados en la validación de información producida por sistemas automatizados, la gestión de agentes autónomos y la mejora continua de procesos impulsados por inteligencia artificial. Asimismo, cobra relevancia la gobernanza de sistemas, un área orientada a establecer criterios de control, transparencia y uso responsable de la tecnología.

Lejos de disminuir la necesidad de contratación, la expansión de la inteligencia artificial está generando una nueva demanda de talento especializado. Las organizaciones buscan profesionales con experiencia en análisis de datos, interpretación de modelos, administración de herramientas de IA y optimización de procesos digitales, capaces de combinar conocimientos técnicos con una comprensión práctica de las necesidades de cada industria.

La falta de habilidades sigue siendo una barrera para la adopción de IA

A pesar del creciente interés empresarial por incorporar inteligencia artificial, la disponibilidad de talento continúa siendo uno de los principales desafíos para acelerar su adopción.

De acuerdo con el reporte State of AI in the Enterprise 2026 de Deloitte, la carencia de habilidades específicas entre los trabajadores representa la principal barrera para integrar la IA en los flujos de trabajo corporativos. Como respuesta a esta situación, el estudio indica que un 53% de las organizaciones está desarrollando programas de formación para mejorar la fluidez de sus equipos en inteligencia artificial. Además, un 48% impulsa estrategias de capacitación o reconversión laboral, mientras que un 36% está recurriendo a la contratación de talento especializado.

La situación también se refleja en estudios realizados en América Latina. La encuesta Chile Nos Habla, elaborada por la Universidad San Sebastián, reveló que un 58% de las empresas chilenas considera que la falta de conocimientos y habilidades técnicas es uno de los principales obstáculos para implementar soluciones de IA.

El mismo informe señala que un 70% de las compañías ya se encuentra utilizando esta tecnología en fases piloto o más avanzadas. Sin embargo, solo un 20% dispone actualmente de una estrategia específica para su adopción, lo que evidencia una brecha entre el interés por implementar inteligencia artificial y la preparación organizacional necesaria para hacerlo de manera efectiva.

Analistas consideran que esta tendencia continuará profundizándose durante los próximos años, impulsando la creación de programas de formación y reconversión laboral enfocados en competencias digitales avanzadas. La capacidad para trabajar junto a sistemas inteligentes, interpretar datos y supervisar procesos automatizados será cada vez más relevante para empresas que buscan mejorar su productividad y competitividad.

En este contexto, los especialistas coinciden en que la inteligencia artificial no reemplaza completamente la intervención humana, sino que redefine las funciones dentro de las organizaciones y crea nuevas oportunidades laborales vinculadas a la supervisión y mejora de estas tecnologías.

“La IA requiere de una mirada humana para obtener mejores resultados. Si bien está automatizando determinadas tareas, también está creando nuevas funciones asociadas a supervisión, validación y mejora continua. Por eso, el desafío para las empresas no es solo adoptar tecnología, sino desarrollar las competencias necesarias para integrarla de manera efectiva”, concluye.