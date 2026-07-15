El anime impulsa una nueva economía digital y consolida su crecimiento en México

Ciudad de México. El anime continúa consolidándose como uno de los fenómenos culturales y comerciales más relevantes de la economía digital global, impulsado por el crecimiento de las plataformas de streaming, los videojuegos y las comunidades de fans que se desarrollan alrededor de sus franquicias más populares.

Lo que durante años fue considerado un segmento especializado ha evolucionado hasta convertirse en una industria de alcance masivo. En México, el género ha ganado una presencia significativa entre las audiencias digitales. De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Consumo de Contenidos Audiovisuales (ENCCA) 2023, el anime figura entre los diez tipos de contenidos más vistos a través de Internet, reflejando un cambio sostenido en los hábitos de consumo de entretenimiento.

Un reciente estudio internacional denominado Global State of Anime, desarrollado por Crunchyroll y National Research Group (NRG), identificó a México como uno de los siete mercados estratégicos para la expansión global del anime. La investigación analizó las preferencias de 29.000 consumidores de entretenimiento con edades comprendidas entre los 13 y 54 años.

Los resultados muestran que el anime ha alcanzado niveles de popularidad comparables a otras formas de entretenimiento masivo, especialmente entre los integrantes de la Generación Z. Según el informe, el fandom del anime compite actualmente con el seguimiento que reciben importantes artistas musicales y grandes franquicias deportivas, generando además un fuerte sentido de comunidad y pertenencia cultural entre sus seguidores.

Un mercado que mantiene crecimiento de doble dígito

El dinamismo del sector también se refleja en las cifras económicas. El más reciente Market Analysis Report de Grand View Research señala que el mercado global del anime alcanzó un valor de 37.700 millones de dólares en 2025. Las proyecciones indican que la industria podría crecer hasta los 41.700 millones de dólares en 2026 y alcanzar los 77.200 millones de dólares en 2033.

Este crecimiento está siendo impulsado principalmente por la expansión de las plataformas de distribución digital, la creciente demanda de contenido especializado y la integración de franquicias de anime en ecosistemas de videojuegos, mercancías y experiencias para los consumidores.

En el caso de México, las perspectivas también son positivas. Datos de la firma Informes de Expertos indican que el mercado local del anime alcanzó un valor de 1.027 millones de dólares en 2025 y podría llegar a aproximadamente 2.218 millones de dólares en 2035, lo que evidencia el potencial de crecimiento que mantiene este segmento dentro de la industria del entretenimiento.

Las marcas buscan integrarse a las comunidades de fans

El avance del anime ha abierto nuevas oportunidades para las empresas interesadas en conectar con audiencias altamente comprometidas. Las estrategias de mercadeo vinculadas a este ecosistema incluyen activaciones de marca compartida, productos de edición limitada, contenido adaptado a diferentes plataformas y experiencias diseñadas específicamente para los seguidores de determinadas franquicias.

«Hoy las personas no se reúnen únicamente alrededor de una plataforma, sino de los universos narrativos que forman parte de su identidad. Las marcas que entienden esa dinámica pueden construir conversaciones mucho más relevantes, naturales y memorables. El reto ya no es únicamente alcanzar audiencias, sino formar parte de las comunidades de esta nueva economía digital que influyen en la cultura y generan afinidad de largo plazo», señaló Bruno Almeida CEO de US Media.

Especialistas del sector destacan que los consumidores valoran cada vez más las campañas que respetan el contexto de los contenidos que siguen y que logran integrarse de manera natural a sus conversaciones e intereses. En este entorno, la publicidad tradicional cede espacio a experiencias más relevantes y alineadas con las expectativas de las comunidades digitales.

Fandom fortalece su presencia dentro del ecosistema digital

Dentro de este escenario, Fandom se ha posicionado como una de las plataformas más importantes para conectar con usuarios interesados en videojuegos, cine, series, cultura pop y anime.

Según datos compartidos por US Media, la plataforma reúne alrededor de 350 millones de usuarios mensuales a escala global, de los cuales 28 millones se encuentran en Latinoamérica y cerca de 7 millones en México. Además, concentra más de 45 millones de páginas de contenido y alrededor de 250.000 comunidades creadas por los propios usuarios.

El crecimiento de estas plataformas refleja cómo las comunidades digitales vinculadas al anime han trascendido el entretenimiento para convertirse en espacios de interacción con influencia cultural y comercial. Para las marcas, estos entornos representan una oportunidad para construir relaciones más cercanas con sus audiencias y participar en una economía digital que continúa expandiéndose a nivel global.

Las cifras de crecimiento y el fortalecimiento de las comunidades digitales muestran que el anime ha dejado de ser un nicho para convertirse en un actor relevante dentro de la economía creativa. A medida que aumentan las audiencias y se diversifican las oportunidades comerciales, el sector continúa ganando protagonismo en la cultura digital y en las estrategias de comunicación de las marcas a nivel internacional.