Expertos explican cuál es el sistema de calefacción más conveniente para cada hogar

Las bajas temperaturas han llevado a muchas familias a evaluar nuevas alternativas para mantener sus hogares cálidos durante la temporada de invierno. Frente a una oferta cada vez más amplia de tecnologías de calefacción, que incluye losa radiante, radiadores, aire acondicionado con bomba de calor y calefactores eléctricos, la elección del sistema adecuado depende de factores como el tipo de vivienda, la frecuencia de uso, la inversión inicial y los costos de operación.

Manuel Eyzaguirre, Gerente General de Kaltemp, empresa chilena especializada en climatización con cinco décadas de experiencia en el sector, explicó que no existe una solución única para todos los hogares, ya que la alternativa más conveniente dependerá de las necesidades específicas de cada espacio y del plazo considerado para la inversión.

«La decisión depende del uso de la vivienda, el horizonte de tiempo y si es una primera vivienda o una segunda vivienda», adelanta el experto.

Según el especialista, aspectos como el nivel de confort térmico esperado y la duración del sistema son determinantes al momento de elegir una tecnología de calefacción. Las familias que buscan una temperatura uniforme en todos los espacios requieren soluciones distintas a quienes solo necesitan calefaccionar habitaciones específicas durante ciertos momentos del día.

Sistemas de calefacción: diferencias entre inversión, operación y comodidad

Uno de los principales factores que deben analizar los usuarios es el equilibrio entre la inversión inicial y los costos asociados al funcionamiento del sistema durante los años de uso.

«Si busco calor homogéneo en toda la vivienda es recomendable sistemas más estructurales como la losa radiante o radiadores, siendo la losa la mejor opción. En el caso de estar menos en la casa y ocupar los espacios ocasionalmente yo recomiendo el uso de calefactores eléctricos como los Apolo Inverter o AC split», señala.

Eyzaguirre también destacó que el precio inicial no debe ser el único elemento considerado al evaluar una alternativa de calefacción, ya que la eficiencia energética y la vida útil pueden modificar significativamente el costo total del proyecto.

«Losa radiante con bomba de calor, losa con caldera, radiadores, AC split y calefactores eléctricos tienen inversiones iniciales muy distintas, yendo de mayor a menor respectivamente. Un buen sistema de calefacción puede durar hasta 20 años», afirma.

El ejecutivo explicó que los sistemas de mayor inversión pueden representar ventajas económicas cuando se utilizan de forma intensiva durante largos periodos.

«El costo del proyecto de calefacción siempre tiene que estar medido con el costo de operación y su horizonte de tiempo. Un proyecto con uso intensivo, como puede ser una casa grande en el sur, las bombas de calor con losa radiante sería lo más conveniente en el largo plazo. En cambio, una segunda casa en la playa en el norte claramente le convendría calefactores eléctricos o AC split”, enfatiza.

Respecto a la mantención y duración de los equipos, agrega que «las bombas de calor, AC y calefactores tienen menor mantención que equipos con combustión. A la vez las bombas de calor y AC duran más que una caldera».

Características de las principales alternativas de calefacción

La losa radiante con bomba de calor es considerada una de las opciones con mayor nivel de confort, debido a que permite distribuir el calor de manera uniforme en toda la vivienda. Su principal atractivo está en la eficiencia operacional cuando se utiliza para calefaccionar superficies completas y hogares con uso permanente.

Entre sus ventajas destacan el confort térmico elevado, la distribución homogénea del calor y una larga vida útil. Sin embargo, requiere una inversión inicial alta y generalmente debe instalarse durante la construcción de la vivienda o en remodelaciones importantes.

La losa radiante con caldera mantiene características similares en términos de comodidad y distribución del calor, aunque presenta diferencias relacionadas con la fuente energética utilizada.

«El costo operativo sube un poco con el anterior y su mantención es mayor. La inversión inicial es un poco más baja», explica el profesional.

Los radiadores con bomba de calor representan una alternativa intermedia para quienes buscan un sistema fijo con menor inversión que la losa radiante.

«La inversión inicial es más baja que las dos anteriores, es una calefacción más sectorizable y su fuente de calor es agradable», comenta Eyzaguirre.

No obstante, el experto advierte que «los radiadores ocupan espacio, su mantención es más alta que la losa y el costo operativo es mayor, dado que al demandar más temperatura el COP de la bomba de calor baja».

En el caso del aire acondicionado con bomba de calor, esta tecnología ha aumentado su presencia debido a que permite climatizar espacios durante distintas épocas del año.

«Es una alternativa de bajo costo operativo que sirve para verano e invierno, con un costo inicial medio, sectorizable por lo que se adapta a todo tipo de uso», explica.

Entre sus aspectos menos favorables, señala que «los contras son que emiten ruido al calentar y enfriar, tiene dos unidades que quedan a la vista tanto dentro de la casa como afuera».

Por otra parte, los calefactores eléctricos continúan siendo una alternativa para quienes buscan rapidez, flexibilidad y una menor inversión inicial.

«Casi no requieren instalación, su inversión inicial es baja, tiene un buen nivel de confort, son sectorizables y en el caso de las estufas de Kaltemp puedes controlarlas por WIFI», destaca.

Sin embargo, advierte que «su consumo es mayor a cualquier otro sistema si se busca calentar toda la casa y son equipos que tienen una vida útil más baja».

La combinación de tecnologías como estrategia para mejorar el confort

Además de elegir un único sistema, el gerente general de Kaltemp plantea que combinar distintas soluciones puede ser una alternativa eficiente según la distribución y necesidades de cada vivienda.

«Los AC para espacios grandes y las estufas para piezas permiten tener un mejor confort al dormir. Esta combinación baja la inversión inicial; en espacios comunes el ruido suele no importar tanto y los convectores eléctricos de Kaltemp son súper silenciosos para las piezas, además de muy fácil instalación.»

Como contraparte, explica que «aumenta su costo de operación y los calefactores tienen menos vida útil».

En conclusión, la elección del sistema de calefacción dependerá del tipo de vivienda, las horas de uso y el objetivo de inversión de cada familia. Mientras tecnologías como la losa radiante con bomba de calor pueden entregar beneficios de largo plazo para hogares de uso permanente, alternativas como los equipos de aire acondicionado o calefactores eléctricos pueden adaptarse mejor a quienes buscan soluciones más económicas o de uso ocasional.