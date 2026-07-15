Ante el inminente temporal: expertos llaman a reforzar medidas de prevención para reducir riesgos en los hogares

Las intensas lluvias y los fuertes vientos pronosticados para los próximos días en 10 regiones de Chile han encendido las alertas entre autoridades y especialistas en prevención de riesgos, quienes insisten en la importancia de adoptar medidas preventivas antes de la llegada del sistema frontal. La preparación anticipada de los hogares y la planificación familiar pueden ser determinantes para enfrentar de manera segura situaciones como inundaciones, filtraciones, cortes de energía eléctrica y accidentes asociados a las condiciones climáticas adversas.

Ante este escenario, expertos recomiendan que las familias revisen el estado de sus viviendas, aseguren el abastecimiento de elementos esenciales y eviten conductas que puedan poner en riesgo su integridad durante el desarrollo del temporal.

Luis Castro, ingeniero en Prevención de Riesgos del Instituto Profesional y Centro de Formación Técnica Santo Tomás, destacó que actuar con anticipación es una de las principales herramientas para minimizar los efectos del sistema frontal y reducir posibles emergencias.

“Es importante realizar todos los preparativos con anticipación. Hay que contar con alimentos no perecibles, almacenar agua potable, tener linternas y baterías externas cargadas, además de disponer de ropa abrigada e impermeable en caso de que sea necesario salir del hogar”, explica.

La recomendación cobra especial relevancia considerando que los fenómenos meteorológicos de gran intensidad suelen provocar interrupciones temporales de servicios básicos y dificultades de desplazamiento en las zonas más afectadas.

Revisión preventiva de viviendas

Entre las medidas sugeridas por los especialistas destaca la inspección preventiva de las viviendas antes del inicio de las precipitaciones. Mantener despejadas las canaletas y los sistemas de drenaje puede contribuir significativamente a reducir daños causados por acumulación de agua.

Según Castro, aún existe tiempo para realizar trabajos simples de mantenimiento que permitan mejorar la capacidad de respuesta de los hogares frente al temporal.

“Todavía hay tiempo para limpiar canaletas, bajadas de agua y desagües, además de revisar techumbres, sellar ventanas o cualquier abertura por donde pueda ingresar el agua. Estas acciones ayudan a reducir significativamente los daños cuando comienzan las lluvias”, señala.

Las filtraciones suelen convertirse en uno de los principales problemas durante eventos climáticos de esta naturaleza. Sin embargo, los expertos advierten que intentar realizar reparaciones mientras las lluvias y los vientos están en pleno desarrollo puede generar situaciones de alto riesgo.

“Por ningún motivo hay que subirse al techo durante la lluvia o con viento fuerte. Las superficies están resbaladizas y aumenta considerablemente el riesgo de sufrir una caída. Si aparece una gotera, lo más seguro es contener el agua con recipientes y esperar a que mejoren las condiciones para realizar cualquier reparación”, enfatiza Castro.

Riesgos eléctricos y prevención de incendios

Las filtraciones también pueden representar un peligro adicional cuando alcanzan instalaciones eléctricas. Frente a este tipo de situaciones, los especialistas recomiendan actuar de forma inmediata para evitar accidentes.

“Si el agua entra en contacto con enchufes o instalaciones eléctricas, lo primero es cortar el suministro desde el interruptor general para evitar accidentes por electrocución”, advierte.

Los cortes de energía eléctrica son otra de las consecuencias frecuentes durante los sistemas frontales intensos. Ante estas interrupciones, Castro aconseja evitar alternativas de iluminación o calefacción que puedan incrementar el riesgo de incendios.

“No se deben utilizar velas ni braseros como alternativa de iluminación o calefacción. Cada año se producen incendios porque una vela entra en contacto con materiales combustibles. Lo más seguro es utilizar linternas o sistemas de iluminación con baterías recargables”.

Asimismo, recomienda mantener disponibles los números de emergencia y los contactos municipales para facilitar una respuesta rápida ante cualquier eventualidad.

“Cuando ocurre una emergencia es habitual que las personas se pongan nerviosas y olviden información importante. Tener anotados los teléfonos de Bomberos, Carabineros, SAMU y del municipio facilita una respuesta más rápida. En algunos casos, las municipalidades incluso entregan sacos de arena o nylon para viviendas con riesgo de inundación”.

Precaución al desplazarse durante el temporal

En caso de que sea imprescindible salir del hogar durante el sistema frontal, el especialista llama a extremar las medidas de seguridad, especialmente al conducir bajo lluvia intensa.

“Antes de salir, es fundamental revisar el estado de los frenos y neumáticos del vehículo. Durante la conducción hay que disminuir la velocidad y aumentar la distancia con el resto de los automóviles, ya que la probabilidad de accidentes aumenta considerablemente cuando existen lluvias intensas”.

Finalmente, el académico recomienda planificar las actividades cotidianas antes de la llegada del temporal para reducir desplazamientos innecesarios y estar preparados frente a posibles cortes de energía.

“Lo ideal es realizar las compras antes del temporal, mantener cargados los teléfonos celulares y las baterías externas, y procurar abrir lo menos posible el refrigerador si se produce un corte de electricidad, para conservar los alimentos durante más tiempo”.

Las recomendaciones apuntan a fortalecer la prevención y la preparación de los hogares frente a un fenómeno climático que podría afectar a amplias zonas del país, recordando que la anticipación y el cumplimiento de medidas básicas de seguridad son fundamentales para disminuir riesgos y proteger a las familias durante el desarrollo del temporal.