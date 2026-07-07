Hisense amplía su línea de electrodomésticos con la nueva lavasecadora Serie 5i equipada con bomba de calor

Madrid.- Hisense anunció la incorporación de la nueva lavasecadora Serie 5i a su portafolio de soluciones para el hogar, una apuesta con la que busca reforzar su presencia en el segmento de electrodomésticos de alta eficiencia mediante la integración de tecnología de bomba de calor, sistemas inteligentes de gestión y funciones automatizadas orientadas al cuidado de las prendas.

La compañía informó que el nuevo equipo ha sido diseñado para optimizar los procesos de lavado y secado, reduciendo el consumo de recursos y mejorando el rendimiento general de cada ciclo. Según los datos suministrados por la empresa, la Serie 5i alcanza Clase A con un 30 % más de eficiencia en lavado, Clase A con un 10 % más de eficiencia en lavado y secado, además de Clase A en nivel de ruido y Clase A en centrifugado.

Uno de los principales elementos diferenciadores del nuevo modelo es la incorporación de un sistema de secado mediante bomba de calor. Esta tecnología emplea un circuito cerrado de intercambio térmico que reutiliza el calor generado durante el funcionamiento del equipo, disminuyendo las pérdidas energéticas y permitiendo trabajar con temperaturas más moderadas.

La compañía señala que este enfoque contribuye tanto al ahorro energético como a la conservación de los tejidos, al reducir la exposición de las prendas a temperaturas elevadas durante el proceso de secado.

La Serie 5i también incorpora la tecnología AI Super Lavado & Secado, respaldada por un conjunto de 13 sensores inteligentes encargados de monitorear variables clave como el peso de la carga, la temperatura y el nivel de turbiedad del agua. A partir de estos datos, el sistema ajusta automáticamente factores como la cantidad de agua utilizada, el consumo energético y la duración de los programas.

Con esta capacidad de adaptación automática, el electrodoméstico busca simplificar la experiencia del usuario y mejorar la eficiencia operativa sin necesidad de configuraciones manuales complejas.

Entre las funciones orientadas al uso cotidiano destaca el programa Lavado y Secado 49’, desarrollado para atender necesidades de lavado rápido. De acuerdo con la información proporcionada por la empresa, este ciclo permite lavar y secar hasta un kilogramo de ropa en apenas 49 minutos, combinando una fase de lavado de 15 minutos con un proceso de secado de 34 minutos.

La nueva lavasecadora también incorpora el programa ECO Refresh, pensado para prendas que requieren recuperar frescura sin pasar por un ciclo de lavado completo. Esta función ayuda a eliminar arrugas y revitalizar los tejidos utilizando una cantidad mínima de agua, lo que representa una alternativa para reducir el consumo de recursos cuando la ropa no presenta suciedad significativa.

En términos de diseño, Hisense destaca la integración de la tecnología iFit™, que permite instalar el equipo a ras del mobiliario para optimizar el espacio disponible en el hogar. El modelo ofrece una capacidad de hasta 12 kilogramos para lavado y 8 kilogramos para secado, características dirigidas especialmente a hogares que requieren procesar mayores volúmenes de ropa.

Como parte del lanzamiento, la empresa activó una campaña promocional de cashback que estará vigente desde el 1 de julio hasta el 30 de noviembre de 2026. La iniciativa incluye varios modelos de la gama de lavado y contempla reembolsos directos para los consumidores que adquieran equipos seleccionados.

El mayor beneficio corresponde al nuevo modelo Serie 5i WD5I1245BBRH, que ofrece un reembolso de 150 euros. También forman parte de la promoción los modelos DH7S107BW, con un cashback de 100 euros; WD5I1245BWR y WF7S1247BW, con 80 euros; DH5I104BWAB y WF5I1245BWR, con 60 euros; y WF3S1243BW3, con un reembolso de 50 euros.

La compañía indicó que la estrategia busca incentivar la renovación de electrodomésticos en el hogar y reforzar la adopción de tecnologías orientadas a la eficiencia energética.

De acuerdo con pruebas realizadas por CVC Testing Technology, que compararon los modelos WD5I1245BBRH y WDQY1214EVJM, los resultados reflejan una eficiencia de lavado hasta un 30 % superior a la exigida para la clase energética A y una eficiencia combinada de lavado y secado hasta un 10 % superior a la requerida para la clasificación A&D. Los ensayos fueron efectuados conforme a la norma IEC 60456:2010 utilizando el programa Eco 40-60, aunque la empresa precisó que los resultados individuales pueden variar según las condiciones de uso.