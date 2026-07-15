Pearl Abyss acelera la evolución de Black Desert Mobile con nuevas actualizaciones y contenidos anunciados en Heidel Ball 2026

Pearl Abyss presentó durante el Heidel Ball 2026 una hoja de ruta con las próximas actualizaciones para Black Desert Mobile, una estrategia que busca mejorar la experiencia de los usuarios mediante una progresión más rápida, sistemas más accesibles y la incorporación de nuevos contenidos de alto nivel.

El anuncio, realizado el 14 de julio desde Ámsterdam, destaca una serie de cambios orientados tanto a nuevos jugadores como a usuarios veteranos, con el objetivo de reducir las barreras de acceso a los contenidos avanzados del popular juego para dispositivos móviles.

Uno de los aspectos más relevantes del calendario de actualizaciones es la revisión del sistema de progresión basado en Conocimiento. Según la compañía, futuras actualizaciones incrementarán las recompensas obtenidas en actividades como Constelaciones, Jefes de Mundo (Boss Rush) y la Grieta de Alyaelli. Esta optimización permitirá reducir en más de un 50 % el tiempo necesario para avanzar dentro de este sistema, facilitando una evolución más eficiente de los personajes.

Genesis Gear y Ulukita impulsarán el contenido de alto nivel

Entre las novedades anunciadas destaca la llegada de Genesis Gear, un nuevo nivel de equipamiento de grado Nebular que estará disponible en futuras actualizaciones. Este equipamiento podrá fabricarse utilizando equipo Astroscuro de nivel +9 o superior, junto con materiales que estarán disponibles en la próxima región de Ulukita.

La desarrolladora explicó que Genesis Gear conservará las estadísticas de mejora del equipamiento previamente utilizado, una característica que busca facilitar la transición hacia este nuevo nivel de progresión sin obligar a los jugadores a reiniciar parte de sus avances.

Como parte de las medidas destinadas a mejorar el acceso al contenido avanzado, Pearl Abyss también reducirá desde el 14 de julio el requisito de Poder de Combate necesario para obtener los Accesorios Kharazad, permitiendo que un mayor número de usuarios pueda acceder a equipamiento de alto rendimiento.

Cambios en PvE, PvP y conflictos territoriales

Otra de las áreas que recibirá importantes modificaciones será la estructura de contenidos del juego. A partir del 4 de agosto, Black Desert Mobile iniciará un proceso de simplificación mediante la consolidación de sistemas que actualmente presentan funciones similares o superpuestas.

Además, se implementará un calendario rotativo para determinadas actividades PvE y PvP, con el objetivo de ofrecer una experiencia más organizada y equilibrada para la comunidad.

Las Guerras de Nodos y las Guerras de Conquista también serán objeto de una profunda renovación. Los cambios previstos incluyen nuevos objetivos estratégicos, una ampliación de las recompensas disponibles y mejoras destinadas a ofrecer enfrentamientos masivos más dinámicos.

La empresa confirmó que estas modificaciones serán sometidas a una prueba pública durante el mes de agosto antes de su implementación definitiva.

Temporada 2 introduce mayor flexibilidad para los jugadores

La actualización lanzada este mes también marca el comienzo de la Temporada 2 de Black Desert Mobile. Entre las principales novedades figura la posibilidad de progresar al ritmo de cada usuario y, por primera vez, convertir personajes ya existentes en personajes de temporada.

Esta característica representa un cambio significativo para los jugadores que desean aprovechar los beneficios de las temporadas sin necesidad de crear nuevos personajes desde cero.

Paralelamente, Pearl Abyss anunció mejoras para los Skill Sigils. Las nuevas funciones incluyen equipamiento automático de Sigilos y herramientas simplificadas para compartir configuraciones predefinidas, medidas diseñadas para optimizar la gestión de habilidades y reducir procesos manuales dentro del juego.

Evento de verano Dragon Palace ya está disponible

Como parte de las actividades de temporada, Black Desert Mobile también ha dado inicio al evento Dragon Palace. La iniciativa incorpora actividades por tiempo limitado, recompensas exclusivas y eventos especiales dirigidos tanto a nuevos usuarios como a jugadores que regresan tras un período de ausencia.

Pearl Abyss señaló que las novedades reveladas durante el Heidel Ball 2026 se implementarán de forma progresiva a través de futuras actualizaciones. Entre los contenidos más esperados por la comunidad se encuentran la llegada de la región de Ulukita y la incorporación de Genesis Gear, elementos que marcarán una nueva etapa en la evolución del título móvil.

Con estas medidas, la empresa busca fortalecer la experiencia de juego, simplificar los sistemas existentes y ofrecer nuevas oportunidades de progresión para una comunidad global que continúa creciendo. Los cambios anunciados reflejan la apuesta de Pearl Abyss por mantener la competitividad y el atractivo de Black Desert Mobile dentro del mercado de los juegos móviles multijugador.