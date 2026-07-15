Grupo Libertad propone modificar la Agenda Legislativa 2026 para acelerar la reconstrucción tras los terremotos

La Asamblea Nacional inició una nueva etapa de trabajo legislativo marcada por las consecuencias del doblete sísmico que afectó a Venezuela el pasado 24 de junio. Durante la primera sesión ordinaria realizada después de la emergencia, los diputados del Grupo Parlamentario Libertad propusieron modificar la Agenda Legislativa 2026 con el objetivo de priorizar iniciativas destinadas a la reconstrucción de las zonas afectadas y al fortalecimiento de la respuesta institucional ante futuros eventos naturales.

La propuesta surge en medio de los esfuerzos de recuperación que continúan desarrollándose en distintas regiones del país, donde miles de venezolanos enfrentan las secuelas de los terremotos. Desde la bancada parlamentaria señalaron que la magnitud de la emergencia exige reorientar las prioridades legislativas para atender las nuevas necesidades sociales, económicas y de infraestructura derivadas de la catástrofe.

Durante la sesión, el diputado Tomás Guanipa expresó la disposición de la fracción para impulsar iniciativas legales que contribuyan a la reconstrucción nacional y garanticen apoyo sostenido a los ciudadanos afectados.

“Estamos dispuestos a acompañar al pueblo venezolano en su dolor, a acompañar y presentar iniciativas legislativas que permitan que la reconstrucción sea una realidad. Esta Asamblea Nacional debe abocarse de lleno a un cambio de la Agenda Legislativa que nos permita atender la crisis que estamos viviendo”, expresó.

La Asamblea Nacional aprobó por unanimidad el Acuerdo de Solidaridad con las Víctimas del Terremoto, una medida que, según los integrantes del Grupo Parlamentario Libertad, debe servir como punto de partida para una revisión integral de los mecanismos de atención de emergencias y para promover una gestión transparente de los recursos destinados a la recuperación.

Llaman a evaluar la respuesta institucional y garantizar la transparencia

Durante el debate parlamentario, Guanipa destacó la importancia de analizar la actuación de las instituciones durante los primeros días posteriores a los movimientos sísmicos, con el propósito de identificar áreas de mejora y fortalecer la capacidad de respuesta ante futuras contingencias.

“Las primeras 72 horas de la catástrofe fueron un caos absoluto. Nadie está preparado para dos terremotos, pero llegar tarde puede causar daños irreparables. Tenemos que hacer una revisión de lo que ha pasado en las instituciones públicas, lo que ha pasado para que no haya habido la respuesta que posteriormente se ha venido dando con asesoría internacional. (…) Es momento de llamar a todos, es momento de unir a todos y es momento de convocar a los mejores, no de buscarnos entre nosotros mismos ni a quienes tienen ya muchos años en el poder (…) Por supuesto que harán falta muchos recursos para lo que Venezuela tiene que acometer en este momento y, lo hemos planteado en esta propuesta desde el Bloque Parlamentario Libertad, tienen que ser manejados con transparencia, que tengan una contraloría real y que ese dinero llegue a donde tiene que llegar y no se pierda en el camino como a veces ha ocurrido”, expresó el diputado Guanipa.

El parlamentario también destacó el papel desempeñado por la sociedad civil, los cuerpos de rescate, los bomberos venezolanos y las delegaciones internacionales que participaron en las labores de asistencia y búsqueda en las zonas más afectadas.

Según indicó, ciudadanos de distintas regiones del país se movilizaron para colaborar en las tareas de rescate y apoyo humanitario, mientras equipos especializados provenientes de treinta países aportaron experiencia y tecnología para contribuir a salvar vidas.

“Fue momento de ayudar. (…) Vimos a la gente de todo el país movilizándose a La Guaira para ser rescatistas, eso nos llenó de un gran orgullo nacional, así como nos llena de agradecimiento el apoyo de la comunidad internacional que vinieron a arriesgar sus vidas para rescatar a otros”, manifestó.

Reforma inmobiliaria busca impulsar seguridad jurídica y recuperación habitacional

La sesión también sirvió para presentar el Proyecto de Reforma Parcial de la Ley Contra la Estafa Inmobiliaria, una iniciativa orientada a fortalecer el marco legal del sector y facilitar el acceso al mercado inmobiliario, especialmente para los ciudadanos afectados por los terremotos.

El proyecto fue aprobado por unanimidad para continuar su proceso de discusión legislativa. Desde el Grupo Parlamentario Libertad señalaron que la reforma debe construirse mediante un proceso amplio de consulta que incorpore a todos los sectores relacionados con la actividad inmobiliaria y de construcción.

“Esperamos que durante la discusión sea escuchada la voz de todos los actores involucrados: propietarios, arrendatarios, adquirentes, cámaras inmobiliarias, cámaras de construcción, gremios de especialistas y demás sectores vinculados a la actividad. Un marco legal sólido solo puede construirse a partir del diálogo y la participación amplia, de manera que las distintas visiones y experiencias queden reflejadas en ese documento definitivo”, acotó la diputada Alejandra Rodríguez, quien tuvo el derecho de palabra en este punto del Orden del Día.

La fracción parlamentaria propuso además que la iniciativa sea evaluada con profundidad por la comisión competente, incorporando criterios técnicos que permitan equilibrar el derecho a la vivienda, la protección de la propiedad privada y la seguridad jurídica para todas las partes involucradas.

A partir de este martes, la Asamblea Nacional retomará sus sesiones ordinarias en el espacio provisional habilitado en La Carlota, luego de las afectaciones sufridas por el Palacio Federal Legislativo y su sede administrativa en el centro de Caracas como consecuencia de los movimientos sísmicos.