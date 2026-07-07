WPP impulsa la expansión de Enterprise Solutions para acelerar la transformación empresarial basada en inteligencia artificial

Nueva York — WPP anunció la expansión de WPP Enterprise Solutions, su unidad global enfocada en apoyar a las organizaciones que buscan acelerar su transformación digital mediante el uso de inteligencia artificial, datos y tecnologías avanzadas. La iniciativa refuerza la estrategia de la compañía para consolidarse como un socio de crecimiento empresarial en un entorno donde las empresas buscan optimizar operaciones, mejorar la relación con los clientes y generar nuevas oportunidades de negocio.

La expansión llega en un momento en que las organizaciones de múltiples sectores incrementan sus inversiones en herramientas de automatización, plataformas digitales y soluciones impulsadas por inteligencia artificial para responder a las nuevas exigencias del mercado. Con este movimiento, WPP busca ampliar su capacidad para ayudar a las empresas a integrar tecnologías, datos y experiencias de cliente en ecosistemas de crecimiento más conectados.

Presentada a comienzos de este año como una de las cuatro unidades operativas estratégicas de WPP, WPP Enterprise Solutions reúne capacidades en comercio digital, consultoría, transformación de contenido, gestión de relaciones con clientes (CRM), programas de fidelización, datos propios, experiencia del cliente, desarrollo de productos, ingeniería y plataformas tecnológicas.

La unidad trabaja con empresas internacionales de distintos sectores para impulsar iniciativas de modernización del marketing y transformación empresarial. Entre las organizaciones con las que colabora se encuentran IKEA, Ford, L’Oréal y Nestlé, compañías que enfrentan el desafío de adaptarse a una economía cada vez más influenciada por la inteligencia artificial y la digitalización.

Como parte de su expansión, WPP Enterprise Solutions anunció el lanzamiento de un portafolio inicial de soluciones propietarias diseñado para acelerar el crecimiento empresarial. Estas propuestas buscan combinar datos confiables, inteligencia avanzada y experiencias de cliente personalizadas para mejorar la eficiencia y el desempeño comercial.

Nuevas soluciones para una economía impulsada por IA

El nuevo portafolio incluye varias áreas estratégicas orientadas a la transformación empresarial. Entre ellas destaca la Consultoría en Transformación con IA, enfocada en ayudar a las organizaciones a capturar valor mediante asesoramiento estratégico, arquitectura tecnológica y sistemas agenticos.

También se incorpora Agentic Commerce, una solución que busca optimizar la forma en que los agentes de inteligencia artificial descubren, evalúan y recomiendan productos y marcas. A ello se suma Owned Intelligence, diseñada para convertir los datos propios de los clientes en activos estratégicos preparados para entornos impulsados por IA.

La oferta incluye además Relaciones Adaptativas en Tiempo Real, una propuesta que combina inteligencia artificial y datos propios para personalizar interacciones con los consumidores y fortalecer la fidelización. Finalmente, Intelligent Content permitirá planificar, producir y activar contenido mediante procesos de automatización inteligente.

Estas capacidades estarán respaldadas por alianzas con proveedores tecnológicos de alcance global, incluyendo Adobe, Salesforce, AWS, Braze, Vtex, Google, Microsoft y Shopify, además de otras empresas especializadas en innovación e inteligencia artificial.

Jeff Geheb, CEO Global de WPP Enterprise Solutions, explicó la visión detrás de la expansión de la unidad.

“WPP Enterprise Solutions existe para ayudar a las organizaciones a eliminar la fricción que limita el crecimiento. La mayoría de las organizaciones no tienen un problema de crecimiento, sino una restricción sistémica que frena su potencial. La experiencia del cliente, el contenido, el comercio, los datos y la tecnología con demasiada frecuencia evolucionan por separado. Nosotros ayudamos a integrar estos elementos en ecosistemas de crecimiento que pueden optimizarse, operarse y escalarse de manera continua.”

Por su parte, Glenda Kok, Líder de WPP Enterprise Solutions America Latina, destacó el posicionamiento de la unidad dentro del mercado de transformación empresarial.

“WPP Enterprise Solutions ocupa una posición única en el mercado. Las consultoras definen la estrategia. Los integradores de sistemas implementan plataformas. Las agencias construyen marcas. Nosotros ayudamos a nuestros clientes a conectar todos estos elementos en ecosistemas de crecimiento que generan valor de negocio medible en el tiempo.”

La expansión se produce en un contexto de fuerte crecimiento para los servicios relacionados con experiencia del cliente, comercio digital y tecnologías de inteligencia artificial. De acuerdo con proyecciones de firmas de análisis como IDC y Forrester, el mercado global de servicios de experiencia del cliente superará los 500.000 millones de dólares para 2028, impulsado por una mayor inversión empresarial en transformación digital, expansión del comercio electrónico y adopción acelerada de software basado en IA.

WPP considera que la convergencia entre datos, automatización e inteligencia artificial continuará redefiniendo la forma en que las empresas interactúan con sus clientes y gestionan sus operaciones. En este escenario, la compañía busca posicionar a WPP Enterprise Solutions como un socio estratégico para organizaciones que necesitan integrar tecnología, contenido, comercio y experiencia del cliente en una estrategia de crecimiento sostenible.

Con esta iniciativa, WPP fortalece su presencia en uno de los segmentos de mayor crecimiento dentro de la economía digital, ofreciendo a las organizaciones herramientas integradas para competir en un entorno cada vez más orientado por los datos, la automatización y la inteligencia artificial.