Anker Innovations impulsa soluciones tecnológicas para un verano más conectado, cómodo y seguro

Madrid.- Con la llegada de la temporada de verano y el aumento de los desplazamientos, escapadas y actividades al aire libre, Anker Innovations presentó una selección de productos tecnológicos orientados a mejorar la conectividad, el entretenimiento y la seguridad de los usuarios. La propuesta reúne dispositivos de sus marcas Anker, soundcore y eufy, con soluciones diseñadas para responder a las necesidades de quienes buscan mantener sus equipos cargados, disfrutar de contenido multimedia y supervisar sus hogares mientras están fuera.

La empresa destacó que el verano suele estar marcado por planes improvisados, viajes de última hora y largas jornadas fuera de casa, escenarios en los que la tecnología juega un papel cada vez más importante. En este contexto, la compañía organizó su oferta en distintos paquetes temáticos enfocados en diferentes estilos de vida y actividades propias de la temporada.

Soluciones para jornadas de playa y actividades al aire libre

Dentro de la propuesta denominada “Playa sin pausas”, Anker Innovations reúne dispositivos orientados a quienes pasan gran parte del día fuera de casa.

Entre ellos destaca el Anker Zolo Power Bank de 25.000 mAh y 165W, una batería portátil que permite cargar varios dispositivos simultáneamente gracias a sus múltiples puertos y que incorpora una pantalla inteligente para monitorear el estado de carga.

La oferta también incluye el altavoz soundcore Boom 2, diseñado para actividades al aire libre. El dispositivo ofrece hasta 24 horas de autonomía, certificación IPX7 de resistencia al agua y tecnología BassUp 2.0 para potenciar los graves y mejorar la experiencia de audio.

En materia de seguridad, la compañía incorpora la eufyCam C37, una cámara equipada con resolución 2K, seguimiento inteligente mediante inteligencia artificial, reconocimiento facial y visión nocturna en color. Además, cuenta con un panel solar flexible destinado a reducir la necesidad de recargas frecuentes.

Equipos diseñados para escapadas de fin de semana

Para quienes acostumbran realizar viajes cortos o escapadas espontáneas, la empresa desarrolló el paquete “Fin de semana improvisado”.

La selección incluye el cargador USB-C de carga rápida Anker de 100W con tres puertos, una solución que permite alimentar varios dispositivos al mismo tiempo y reducir los tiempos de carga durante los desplazamientos.

A esta propuesta se suman los auriculares soundcore Space 2, equipados con cancelación de ruido en cuatro etapas y una autonomía de hasta 50 horas con la función ANC activada, que puede extenderse hasta 70 horas sin ella.

El conjunto se completa con el robot aspirador eufy C28, un equipo que incorpora una potencia de succión de 15.000 Pa, sistema de fregado HydroJet autolimpiante, tecnología Zero-Tangle para evitar enredos y capacidades de inteligencia artificial destinadas a detectar y esquivar obstáculos durante las labores de limpieza.

Audio y conectividad para festivales y eventos al aire libre

Anker Innovations también presentó el pack “Festival & atardeceres”, orientado a consumidores que planean asistir a conciertos, festivales o reuniones sociales durante la temporada.

Entre los dispositivos seleccionados figura el Anker Nano 45W, un cargador compacto que integra carga rápida mediante USB-C y tecnología de reconocimiento inteligente para adaptar la potencia según las necesidades de cada dispositivo.

La propuesta incluye además los auriculares soundcore Liberty 5 Pro Max, que combinan cancelación de ruido, compatibilidad con audio Dolby y funciones de carga rápida para ofrecer una experiencia de escucha prolongada.

Para reforzar la seguridad del hogar mientras los usuarios permanecen fuera, la empresa incorpora el kit eufyCam C35 2+1, una solución compuesta por varias cámaras destinadas a ampliar la cobertura de vigilancia doméstica.

Hogares inteligentes durante las vacaciones

La cuarta propuesta de la compañía, denominada “Hogar en modo verano”, está dirigida a quienes pasan menos tiempo en casa durante las vacaciones pero desean mantener el control y la conectividad de sus espacios.

Dentro de esta categoría destaca el cargador Anker de 140W con cuatro puertos, diseñado para funcionar como un centro de carga capaz de alimentar simultáneamente teléfonos inteligentes, tabletas y computadoras portátiles.

La oferta también incluye los auriculares soundcore AeroFit 2 Pro, que combinan un diseño abierto para actividades al aire libre con funciones de cancelación adaptativa de ruido, permitiendo alternar entre una mayor percepción del entorno y una experiencia de audio más inmersiva.

Por su parte, el robot aspirador eufy HydroJet S2 incorpora una potencia de succión de 30.000 Pa, tecnología HydroJet 2.0 para fregado y una base UniClean 12 en 1 diseñada para automatizar gran parte del proceso de limpieza.

Con esta selección de productos, Anker Innovations busca fortalecer su presencia en el mercado de electrónica de consumo durante una de las épocas de mayor movilidad del año. La compañía apuesta por integrar soluciones de carga, sonido y hogar inteligente para ofrecer a los usuarios mayor comodidad, entretenimiento y tranquilidad, tanto en sus viajes como en la gestión cotidiana de sus hogares.