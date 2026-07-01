XCharge amplía su negocio energético con el lanzamiento de GridOne para aplicaciones comerciales e industriales

MADRID — XCHG Limited (XCharge), empresa especializada en soluciones integradas de carga para vehículos eléctricos y energía, anunció su entrada en el mercado de almacenamiento energético con el lanzamiento de GridOne, un sistema fotovoltaico con almacenamiento de energía diseñado para aplicaciones comerciales e industriales.

La nueva solución representa un paso estratégico para la compañía, que busca expandir su actividad más allá de la infraestructura de recarga para vehículos eléctricos y consolidarse como proveedor de soluciones integradas de energía y carga. Con esta iniciativa, XCharge amplía su oferta para atender una demanda creciente de sistemas capaces de optimizar el uso de la energía, mejorar la eficiencia operativa y facilitar la integración de fuentes renovables.

La empresa señaló que GridOne complementa su actual portafolio de soluciones de recarga de alta potencia y recarga con batería integrada, al incorporar un sistema específico de almacenamiento energético orientado a instalaciones comerciales e industriales.

La expansión hacia este segmento también forma parte de una estrategia más amplia que incluye aplicaciones relacionadas con energía fotovoltaica, almacenamiento de energía, gestión de picos de carga, estabilización de la red eléctrica y suministro energético local.

“Con GridOne, estamos abriendo un nuevo capítulo para XCharge. Procedemos del sector de las infraestructuras de carga rápida y sabemos por experiencia práctica lo estrechamente vinculados que están la potencia de carga, la conexión a la red, la disponibilidad de energía y los costes operativos”, explica Albina Iljasov, Co-CEO de XCharge. “Entrar en el mercado de almacenamiento de energía es el siguiente paso lógico. GridOne ayuda a los operadores a utilizar la energía de manera más flexible, reducir los picos de carga y gestionar la infraestructura de recarga con mayor rentabilidad, incluso cuando las capacidades de la red son limitadas”.

Sistema compacto para reducir costes y optimizar recursos energéticos

GridOne ha sido desarrollado como una solución compacta “todo en uno” para aplicaciones de almacenamiento energético en los sectores comercial e industrial. El sistema integra un sistema de conversión de potencia de 125 kW, una batería de fosfato de hierro y litio (LFP) con capacidad de 215 kWh y, de manera opcional, un módulo fotovoltaico MPPT de 50 kW.

Según la compañía, el sistema está diseñado para ayudar a las empresas a reducir los picos de demanda eléctrica, maximizar el aprovechamiento de la energía solar y evitar costosas ampliaciones de infraestructura de red.

La solución admite funcionamiento tanto conectado a la red como de forma autónoma, permitiendo aplicaciones como reducción de picos de consumo, autoconsumo fotovoltaico, regulación de carga para vehículos eléctricos y suministro de energía de respaldo.

Además, incorpora conectividad Ethernet, Modbus TCP/RTU, RS485, CAN, integración con servicios en la nube y compatibilidad OCPP 1.6J para cargadores de vehículos eléctricos. Estas capacidades buscan facilitar una gestión energética más inteligente y una integración más sencilla con infraestructuras existentes.

La arquitectura del sistema también permite la instalación escalable de múltiples unidades, una característica que amplía su aplicación en proyectos de mayor tamaño y en instalaciones con necesidades energéticas más complejas.

Integración con energía solar y aplicaciones en microrredes

Uno de los aspectos destacados de GridOne es su capacidad para trabajar conjuntamente con sistemas fotovoltaicos. El almacenamiento del excedente de energía solar permite utilizar esa energía cuando sea necesario, mejorando la coordinación entre el autoconsumo, las cargas de la instalación y la recarga de vehículos eléctricos.

De acuerdo con la empresa, esta integración puede contribuir a reducir picos de demanda, optimizar los costes asociados a la red eléctrica y aprovechar de manera más eficiente la capacidad energética disponible.

El sistema también ha sido diseñado para ubicaciones con infraestructura eléctrica limitada o insuficiente. GridOne admite aplicaciones conectadas y aisladas de la red, escenarios de microrredes y funcionamiento en paralelo de varias unidades, lo que amplía su utilidad en proyectos energéticos descentralizados.

Estas capacidades lo convierten en una solución apta tanto para almacenamiento energético como para instalaciones donde sea necesario coordinar la generación renovable, la recarga de vehículos eléctricos y el apoyo a la red dentro de una misma plataforma integrada.

La expansión europea impulsa la apuesta por el almacenamiento energético

La entrada de XCharge en el mercado del almacenamiento de energía llega en un momento de crecimiento para la compañía en Europa. Recientemente, la empresa fue seleccionada como uno de los proveedores de infraestructura de recarga rápida de EnBW, fortaleciendo su presencia en Alemania y otros mercados europeos.

Con GridOne, XCharge busca complementar su oferta para instalaciones de recarga de alta potencia, donde la rentabilidad depende cada vez más de factores como la gestión energética, la capacidad de almacenamiento y la integración de energías renovables.

La compañía ha mostrado recientemente en las ferias ees Europe y Power2Drive Europe su visión sobre la convergencia entre infraestructura de recarga y almacenamiento energético. Según la empresa, la combinación de carga de alta potencia, almacenamiento flexible y gestión inteligente de la energía permitirá a los operadores optimizar sus operaciones y avanzar hacia modelos energéticos más sostenibles.

Con este lanzamiento, XCharge amplía su presencia en el sector energético y refuerza su apuesta por soluciones que integran recarga, almacenamiento y gestión eficiente de la energía, en un mercado que continúa evolucionando junto con la transición hacia fuentes renovables y la electrificación del transporte.