EVEREADY®, una de las marcas más reconocidas en el mercado mundial de pilas y soluciones de energía portátil, anunció la incorporación del futbolista internacional Harry Kane como su nuevo embajador global, en una alianza que busca reforzar la presencia de la compañía entre nuevas generaciones de consumidores y consolidar su posicionamiento como una marca confiable para el uso cotidiano.

La iniciativa une a una empresa con más de 125 años de trayectoria en el sector de la energía portátil con uno de los referentes más destacados del fútbol internacional. Según la compañía, la colaboración se fundamenta en valores compartidos como la disciplina, la constancia, el desempeño y la confianza, elementos que han definido tanto la carrera deportiva del delantero como la evolución de la marca a lo largo de su historia.

Harry Kane, reconocido por su liderazgo dentro y fuera del terreno de juego, se ha consolidado como una de las figuras más influyentes del deporte mundial. Para EVEREADY®, su imagen representa atributos que han acompañado a la empresa durante décadas y que continúan siendo fundamentales para su propuesta de valor en distintos mercados.

La compañía destacó que esta alianza forma parte de una estrategia orientada a fortalecer la relación con los consumidores y acercar la marca a nuevos públicos. En un contexto donde la confiabilidad y el rendimiento siguen siendo factores determinantes para los usuarios, la empresa busca reafirmar su papel como una solución práctica y accesible para las necesidades diarias de millones de hogares.

Desde sus inicios, EVEREADY® ha desarrollado productos enfocados en suministrar energía para una amplia variedad de aplicaciones domésticas y personales. A lo largo de más de un siglo de operaciones, la marca ha estado presente en hogares de distintas regiones del mundo, acompañando actividades relacionadas con la iluminación, el entretenimiento y la seguridad.

Entre los hitos que forman parte de su legado se encuentra el desarrollo de la primera linterna comercial, un avance que contribuyó a posicionar a la compañía como una de las pioneras dentro de la industria de la energía portátil. Ese recorrido histórico continúa siendo uno de los elementos que respaldan la reputación de la marca en la actualidad.

En relación con la incorporación del futbolista, la empresa señaló: «Harry Kane es un referente mundial que encarna perfectamente los valores de nuestra marca: confianza, desempeño y cercanía con las familias. Su trayectoria inspira a millones de personas y refleja el compromiso de EVEREADY® por ofrecer energía siempre lista para cualquier desafío», señaló la marca.

Una estrategia enfocada en la energía confiable para el hogar

La compañía resaltó que sus productos están diseñados para ofrecer un rendimiento duradero y consistente en múltiples dispositivos de uso cotidiano. Las pilas EVEREADY® son utilizadas en artículos como controles remotos, juguetes, linternas y diversos equipos electrónicos esenciales para el funcionamiento diario de los hogares.

De acuerdo con la empresa, el objetivo es proporcionar una fuente de energía confiable que permita a los usuarios mantener en funcionamiento aquellos dispositivos que forman parte de su rutina diaria, combinando accesibilidad y desempeño.

La llegada de Harry Kane como embajador global también coincide con una de las temporadas deportivas de mayor atención internacional, lo que permitirá a la marca desarrollar campañas, activaciones e iniciativas promocionales dirigidas a fortalecer su visibilidad en mercados estratégicos.

La compañía prevé aprovechar la influencia global del futbolista para acercarse a consumidores de diferentes regiones, al tiempo que continúa promoviendo los valores que han caracterizado a la marca durante más de un siglo.

Más allá de una campaña publicitaria, EVEREADY® presenta esta colaboración como una celebración de la energía cotidiana y de los momentos que forman parte de la vida de las familias. La empresa sostiene que, al igual que un capitán guía a su equipo en situaciones decisivas, sus productos buscan acompañar a los consumidores en cada momento importante.

La designación de Kane llega en un momento en el que las marcas globales buscan asociarse con figuras deportivas capaces de generar una conexión auténtica con los consumidores. En ese contexto, EVEREADY® apuesta por una estrategia que combina reconocimiento de marca, trayectoria histórica y presencia internacional.

Con más de 125 años de historia, la empresa continúa enfocada en ofrecer soluciones energéticas para el uso diario, manteniendo una propuesta basada en la confiabilidad y la accesibilidad. La nueva alianza con Harry Kane representa un paso adicional en esa estrategia, reforzando el mensaje de que la energía confiable sigue siendo un elemento esencial en la vida moderna.

Al igual que un gran capitán lidera a su equipo en los momentos decisivos, EVEREADY® busca seguir acompañando a las familias en cada instante importante, suministrando la energía necesaria para afrontar las actividades del día a día. Con esta colaboración, la marca reafirma su compromiso de permanecer cerca de los consumidores y continuar ofreciendo productos diseñados para responder a las necesidades cotidianas de millones de hogares en todo el mundo.