PepsiCo impulsa a Chocotella® con una nueva campaña centrada en la indulgencia y el deseo por sus galletas

México.- PepsiCo, a través de su marca Chocotella®, presentó “Admítelo, tú también querías una”, una nueva campaña publicitaria desarrollada en colaboración con Don by Havas México. La iniciativa busca reforzar el posicionamiento de la marca destacando la experiencia de indulgencia asociada a sus galletas y al relleno elaborado con una combinación de chocolate y avellana.

La campaña se apoya en una creencia popular ampliamente conocida en México: cuando una persona está comiendo algo apetitoso y alguien más lo observa deseándolo, existe la posibilidad de que ese alimento termine cayéndose antes de ser consumido. A partir de este concepto, la marca construyó una serie de piezas creativas que muestran lo que denomina el “Efecto Chocotella®”, un recurso narrativo destinado a representar el atractivo que generan sus productos entre los consumidores.

La estrategia forma parte de los esfuerzos de PepsiCo por fortalecer la presencia de Chocotella® dentro del competitivo mercado de snacks dulces, donde las marcas buscan establecer conexiones emocionales y culturales con los consumidores a través de campañas que reflejen situaciones cotidianas y elementos reconocibles para el público.

Según la compañía, el objetivo es asociar el consumo de las galletas con momentos de disfrute personal, pausa y recompensa, resaltando la experiencia sensorial que ofrece el producto tanto por su sabor como por su presentación. La campaña también incorpora una renovación en la forma de comunicar la propuesta de valor de la marca, combinando creatividad publicitaria con elementos culturales arraigados en el imaginario colectivo mexicano.

“Nuestra plataforma Chocotella viene a ocupar ese espacio de ganas de comer algo rico en ese momento que quieres darte una pausa o regalarte un tiempo para ti.

Por tal razón innovamos en comunicación y packaging porque, como desde la vista nace el amor, queremos deleitar en todos los sentidos a nuestros consumidores”, cuenta Cynthia Juarez, Brand Senior Manager.

La iniciativa busca reforzar el vínculo emocional entre la marca y sus consumidores mediante una narrativa que pone en primer plano el deseo que despiertan las galletas. Las piezas creativas muestran distintas situaciones inspiradas en la creencia popular de que un alimento puede caerse cuando alguien más lo está deseando, utilizando este concepto como metáfora del atractivo del producto.

Desde Don by Havas México, la campaña fue concebida como una oportunidad para explorar de manera innovadora los códigos asociados al placer de consumir un snack dulce. La agencia identificó en esta expresión popular una forma de transmitir de manera sencilla y memorable el nivel de antojo que genera Chocotella®.

“No hay nada que connote más indulgencia para los mexicanos que escuchar un: ¿Quién quería?, después de que se te caiga algo delicioso que estabas a punto de llevarte a la boca. Este hallazgo nos permitió explorar de una manera divertida y memorable el universo de códigos superindulgentes que ofrece la plataforma Chocotella. Estamos felices con la campaña y muy agradecidos con el equipo de PepsiCo por seguir confiando en nosotros”. Comenta Georgie de Barba, presidente de Don by Havas México.

La colaboración entre PepsiCo y Don by Havas forma parte de una estrategia orientada a mantener la relevancia de la marca en un entorno donde las compañías de alimentos buscan diferenciarse mediante campañas con un fuerte componente emocional y cultural. La propuesta pone especial énfasis en la indulgencia como atributo central del producto y en la experiencia de disfrute que acompaña su consumo.

Por su parte, Gabriel Huici, CCO de Don by Havas, destacó el potencial creativo de la idea y la forma en que permitió construir una historia cercana para el consumidor.

“Nos pareció muy divertido contar este efecto Chocotella@, que es muy contundente: son tan ricas que hay que estar pendiente porque a todo el mundo va a desearlas y se nos pueden caer”.

Con “Admítelo, tú también querías una”, PepsiCo continúa ampliando la plataforma de comunicación de Chocotella®, apostando por campañas que combinan referencias culturales, creatividad publicitaria y atributos de producto. La compañía busca consolidar la presencia de la marca entre los consumidores y reforzar su posicionamiento dentro de la categoría de galletas rellenas, destacando el sabor y la experiencia de indulgencia que caracterizan a Chocotella®.