INMARVENCO impulsa la inspección offshore en Venezuela con tecnología ROV y análisis integral de datos submarinos

MARACAIBO, VENEZUELA — La transformación digital de las inspecciones submarinas está ganando terreno en la industria petrolera offshore, donde la recopilación y análisis de datos se ha convertido en una herramienta clave para la gestión de activos. Un proyecto desarrollado en abril de 2026 por la empresa venezolana INMARVENCO C.A. muestra cómo la integración de múltiples tecnologías de inspección puede mejorar la evaluación de estructuras sumergidas y facilitar la planificación de mantenimiento a largo plazo.

La compañía, especializada en ingeniería marina y servicios submarinos, utilizó la plataforma industrial CHASING X para completar una inspección de una plataforma petrolera offshore sin recurrir al despliegue de buzos comerciales. La operación combinó cinco tipos de datos en un único flujo de trabajo remoto: video en 4K, imágenes de sonar multihaz, modelos estructurales tridimensionales, mediciones ultrasónicas de espesor y lecturas de protección catódica.

El proyecto permitió generar un registro estructurado de nodos de tuberías, miembros de soporte y conexiones estructurales seleccionadas, proporcionando información destinada a revisiones de ingeniería, planificación de mantenimiento y futuras comparaciones de condición.

La creciente importancia de los datos en las inspecciones submarinas

Las plataformas offshore suelen operar durante décadas en entornos exigentes donde las estructuras permanecen expuestas a corrosión, crecimiento marino, corrientes y otros factores que pueden afectar su integridad con el paso del tiempo.

Aunque el buceo comercial sigue desempeñando un papel importante en numerosas operaciones submarinas, las limitaciones asociadas a la profundidad, los tiempos de inmersión, los procedimientos de descompresión y la seguridad del personal influyen en la forma en que se ejecutan las inspecciones. Además, los registros visuales tradicionales no siempre proporcionan información suficiente sobre geometría estructural, espesor de materiales o desempeño de sistemas de protección contra la corrosión.

Ante este escenario, los equipos responsables de la integridad de activos demandan cada vez más herramientas que les permitan identificar cambios, evaluar riesgos y comparar componentes a lo largo de distintos ciclos de inspección.

Cinco capas de información en una sola operación

La inspección realizada en Venezuela se desarrolló bajo condiciones de estado de mar 2. Durante la operación, la presencia de crecimiento marino y partículas suspendidas redujo la visibilidad en algunas áreas, obligando al vehículo operado remotamente a trabajar cerca de nodos de tuberías, estructuras de soporte y conexiones críticas.

Para responder a estos desafíos, INMARVENCO equipó el CHASING X con un sistema de escaneo submarino tridimensional UVision UScanner, sonar de imagen multihaz, sensor ultrasónico para medición de espesores, sonda de protección catódica y una cámara de baja iluminación en 4K respaldada por un sistema de iluminación de 12.000 lúmenes.

La cámara registró las condiciones visibles de la estructura, mientras que el sonar facilitó la navegación en zonas donde la turbidez dificultaba la observación directa. El sistema de escaneo generó modelos tridimensionales medibles de componentes específicos, y las mediciones ultrasónicas junto con los datos de protección catódica aportaron información adicional sobre el estado estructural y los mecanismos de control de corrosión.

La combinación de estas tecnologías permitió crear un registro integral que abarca aspectos visuales, geométricos y operativos de la infraestructura inspeccionada.

Estabilidad operativa y reducción de exposición humana

La precisión de los escaneos tridimensionales y las mediciones cercanas depende en gran medida de la capacidad de mantener una posición estable alrededor de las estructuras submarinas.

El CHASING X incorpora el sistema de propulsión vectorial OctoDrive de ocho propulsores y la tecnología AnchorX de resistencia inteligente a corrientes. De acuerdo con las especificaciones de la plataforma, puede operar en corrientes de hasta 4,5 nudos y alcanzar profundidades máximas de 350 metros.

Desde una estación de control en superficie, el equipo realizó observaciones en 4K, navegación asistida por sonar, escaneo tridimensional, mediciones de espesor y evaluaciones de protección catódica sin necesidad de desplegar buzos comerciales.

Los datos obtenidos pudieron revisarse durante la operación, permitiendo verificar la cobertura de la inspección y volver a examinar áreas que requerían una observación más detallada. Además, el uso de sistemas remotos contribuyó a reducir la exposición del personal a entornos submarinos complejos.

Un enfoque más flexible para las inspecciones offshore

Los vehículos ROV de gran tamaño y las operaciones de buceo comercial continúan siendo esenciales para trabajos de intervención, reparación y mantenimiento complejo. Sin embargo, soluciones más compactas como CHASING X están encontrando oportunidades en inspecciones rutinarias, evaluaciones estructurales específicas y campañas de seguimiento.

La arquitectura abierta de la plataforma permitió adaptar la configuración del vehículo a las necesidades concretas del proyecto desarrollado por INMARVENCO. Esto facilita su utilización en inspecciones periódicas, verificaciones posteriores a trabajos de mantenimiento y revisiones focalizadas de componentes previamente identificados.

De la inspección puntual al historial completo del activo

La integración de registros visuales, modelos tridimensionales y datos técnicos está cambiando la forma en que la información fluye dentro de las organizaciones offshore. Mientras las imágenes permiten una revisión inmediata de las condiciones observadas, los modelos 3D proporcionan referencias geométricas y las mediciones técnicas aportan indicadores sobre el estado de los materiales y sistemas de protección.

Mantener estos datos de manera integrada ofrece a los equipos de ingeniería, mantenimiento y gestión de activos una base común para futuras comparaciones y evaluaciones.

Aunque los beneficios en términos de costos y eficiencia pueden variar según la profundidad, las condiciones ambientales y los objetivos específicos de cada proyecto, la experiencia desarrollada en Venezuela refleja una tendencia creciente en la industria: las inspecciones submarinas están evolucionando desde la simple documentación visual hacia la construcción de registros de activos que apoyan la toma de decisiones durante todo el ciclo de vida de las infraestructuras offshore.