Prime Day 2026 revela cambios en los hábitos de consumo digital de los mexicanos

Amazon Prime Day 2026 dejó al descubierto tendencias que van más allá de los resultados de ventas y ofrecen una visión más amplia sobre la evolución del comercio electrónico en México. Los datos compartidos por la compañía muestran cómo los consumidores están incorporando cada vez más las compras en línea a sus actividades cotidianas, mientras el país fortalece su posición dentro del mercado global de e-commerce.

Según información presentada por Pedro Huerta, Country Manager de Amazon México, el evento permitió identificar cinco aprendizajes clave relacionados con la transformación digital de los hábitos de consumo en el país. Estos hallazgos abarcan desde las categorías de productos más demandadas hasta el impacto económico generado por vendedores locales y la relevancia de México en la industria mundial del comercio electrónico.

Uno de los aspectos más destacados de Prime Day 2026 fue el comportamiento de las categorías de productos con mayor volumen de ventas. A diferencia de la percepción tradicional de que los grandes eventos de descuentos están dominados por dispositivos electrónicos, los consumidores mexicanos concentraron sus compras en artículos de cuidado personal, belleza y despensa.

Este comportamiento refleja una tendencia cada vez más marcada hacia el uso del comercio electrónico para adquirir productos de consumo frecuente. La compañía señaló que Amazon se ha convertido en una parte habitual de la rutina semanal de numerosos hogares mexicanos, que recurren a la plataforma para abastecerse de productos esenciales.

Los datos del evento también evidenciaron el impacto económico que tuvo Prime Day para los usuarios suscritos al programa Amazon Prime. Durante los siete días de promociones, los miembros de la membresía acumularon ahorros superiores a los 1,800 millones de pesos.

La velocidad con la que se generaron estos beneficios también llamó la atención. De acuerdo con la información compartida por la empresa, durante las primeras 72 horas del evento los ahorros ya habían alcanzado los 500 millones de pesos, reflejando una fuerte participación de los consumidores desde el inicio de la campaña.

Otro de los puntos relevantes está relacionado con la participación de las pequeñas y medianas empresas dentro del ecosistema digital de Amazon. Actualmente, alrededor de 27,000 vendedores mexicanos operan a través de la tienda en línea de la compañía.

De ese total, el 99 % corresponde a PyMEs, un sector que continúa desempeñando un papel fundamental en el crecimiento del comercio electrónico nacional. Estas empresas no solo amplían la oferta disponible para los consumidores, sino que también contribuyen significativamente a la generación de empleo.

Según las cifras difundidas por Amazon, los vendedores mexicanos presentes en la plataforma generan aproximadamente 52,000 empleos, consolidando el comercio electrónico como una fuente importante de oportunidades económicas para miles de familias.

El informe también destacó la posición que ocupa México dentro del panorama internacional del e-commerce. De acuerdo con los datos presentados, el país se ubica actualmente como el octavo mercado de comercio electrónico más importante del mundo.

La compañía señaló además que el sector ha recibido inversiones por alrededor de 145,000 millones de dólares y ha contribuido a la creación de más de 15,000 empleos permanentes. Estas cifras reflejan el crecimiento sostenido de la industria y el interés de empresas e inversionistas por el potencial del mercado mexicano.

Analistas del sector consideran que el avance del comercio electrónico en México responde a diversos factores, entre ellos una mayor confianza de los consumidores en las compras digitales, mejoras en los servicios logísticos y una oferta cada vez más amplia de productos disponibles en línea.

Los resultados observados durante Prime Day 2026 muestran que las plataformas digitales han dejado de ser utilizadas únicamente para compras ocasionales y se han convertido en una herramienta recurrente para adquirir bienes de uso diario. Asimismo, ponen de relieve el creciente protagonismo de las PyMEs y la consolidación de México como uno de los mercados más dinámicos del comercio electrónico a nivel global.

Con estos indicadores, Prime Day 2026 ofrece una radiografía del momento que atraviesa la economía digital mexicana, marcada por una mayor adopción tecnológica, una participación activa de los consumidores y un ecosistema empresarial que continúa expandiéndose.