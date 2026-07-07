Cinco días con Lara llega a Madrid con un documental que explora la resiliencia y la reconstrucción personal

MADRID.– El documental Cinco días con Lara, dirigido por Kiko Prada y producido por The Other Side Films, celebrará su preestreno el próximo 9 de julio en Madrid antes de iniciar una distribución escalonada en salas de toda España a partir del 10 de julio. La producción propone una mirada íntima al recorrido vital de la actriz Lara Martorell, combinando testimonios personales con un viaje por distintos escenarios de Asturias que marcaron una etapa decisiva de su vida.

La cinta se presenta como una obra centrada en la memoria, la identidad y la capacidad de transformación personal. A lo largo del documental, Martorell comparte experiencias fundamentales de su historia mientras recorre junto al director algunos de los lugares más representativos del Principado de Asturias, una región que se convierte en parte esencial de la narrativa.

El proyecto cuenta además con la producción asociada de Autocinema Ink y busca ofrecer una aproximación cercana a la trayectoria de la actriz, explorando tanto los desafíos que enfrentó como los procesos que la llevaron a reconstruir su vida y consolidar su carrera artística.

Durante cinco días, la protagonista y el realizador visitan enclaves de gran valor paisajístico y cultural, entre ellos el Torreón de Peñudes, Vidosa, Covadonga, Cangas de Onís, Cueva Huerta y Bulnes. Estos espacios sirven de escenario para conversaciones que abordan distintos momentos de la vida de Martorell, desde su infancia hasta su desarrollo profesional como actriz.

La película profundiza en temas relacionados con la identidad, la aceptación personal y la resiliencia. A través de un formato documental basado en el diálogo y la observación, el largometraje muestra cómo determinados lugares pueden convertirse en puntos de referencia para comprender el pasado y proyectar el futuro.

Según la propuesta creativa de sus realizadores, la obra trasciende la idea de ser únicamente un relato sobre diversidad. En su lugar, plantea una reflexión más amplia sobre la búsqueda de uno mismo, el valor de la memoria y la posibilidad de reconstruirse después de atravesar experiencias complejas.

Uno de los elementos centrales del documental es la decisión de Lara Martorell de compartir públicamente algunos de los episodios más difíciles de su vida. La actriz aborda estos recuerdos desde una perspectiva marcada por la serenidad y la reflexión, evitando enfoques centrados exclusivamente en el sufrimiento y apostando por una visión orientada al aprendizaje y la superación.

En ese contexto, la protagonista resume el espíritu de la producción con una frase que se convierte en uno de los mensajes más significativos de la película. Martorell ha querido contar su historia «no desde la herida, sino desde la cicatriz», una declaración que refleja el tono del documental y su apuesta por destacar la capacidad humana para avanzar y encontrar nuevas oportunidades.

La producción combina testimonios personales con imágenes de algunos de los paisajes más reconocibles de Asturias, generando un recorrido visual que acompaña el relato emocional de la protagonista. El resultado es una obra que busca conectar con el público a través de experiencias universales relacionadas con la identidad, la memoria y la reconstrucción personal.

El preestreno de Cinco días con Lara tendrá lugar el 9 de julio en Madrid y marcará el inicio de su recorrido por las salas de cine españolas. Tras esta presentación, la película comenzará un estreno escalonado en distintas ciudades, acercando al público una historia construida desde la honestidad y la introspección.

Con esta producción, The Other Side Films y Kiko Prada presentan una propuesta cinematográfica que combina paisaje, memoria y reflexión personal para ofrecer una mirada profunda sobre el recorrido de una mujer que decidió compartir su experiencia desde la madurez, la sinceridad y la esperanza.