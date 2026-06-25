LATAM Airlines Colombia implementa medidas de flexibilidad para pasajeros tras fuerte sismo en Venezuela

Bogotá. LATAM Airlines Colombia anunció una serie de medidas de flexibilidad para los pasajeros cuyos planes de viaje puedan verse afectados por el fuerte sismo registrado en Venezuela. La decisión busca brindar alternativas a los viajeros que tenían vuelos programados durante los próximos días y facilitar la reorganización de sus itinerarios mientras se evalúan las consecuencias del evento.

La compañía expresó su solidaridad con las personas, familias y comunidades impactadas por el movimiento telúrico, destacando que la prioridad en este momento es ofrecer opciones que permitan a los pasajeros gestionar sus desplazamientos con mayor tranquilidad ante una situación extraordinaria.

Como parte de las medidas adoptadas, LATAM Airlines Colombia informó que los pasajeros con tiquetes cuya fecha de viaje esté comprendida entre el 25 de junio y el 1 de julio de 2026 podrán acceder a distintas alternativas sin asumir costos adicionales.

Entre las opciones disponibles se encuentra el cambio de fecha del viaje hasta siete días después de la fecha originalmente programada, manteniendo la misma cabina y sin cargos adicionales. Asimismo, los viajeros podrán solicitar la devolución del dinero correspondiente a su tiquete sin penalidades o realizar un cambio de ruta con destino final a Cúcuta, también sin costos adicionales.

Las medidas fueron implementadas con el objetivo de ofrecer mayor flexibilidad a quienes deban modificar sus desplazamientos debido a la emergencia, permitiendo que los pasajeros elijan la alternativa que mejor responda a sus necesidades de viaje.

Al referirse a la decisión, la compañía destacó el compromiso de acompañar a sus clientes durante una situación que puede generar incertidumbre para quienes tenían previsto viajar en los próximos días.

“En LATAM Colombia entendemos la incertidumbre y preocupación que una emergencia como esta puede generar en nuestros pasajeros y sus familias. Por eso, hemos activado alternativas de flexibilidad que permitan reorganizar sus viajes con mayor tranquilidad durante este difícil momento”, señaló Erika Zarante, CEO de LATAM Airlines Colombia.

La aerolínea recomendó a los pasajeros verificar el estado de sus vuelos antes de desplazarse al aeropuerto y realizar las modificaciones necesarias a través de sus canales oficiales de atención. De esta manera, los viajeros podrán gestionar sus cambios de forma más ágil y acceder a las opciones habilitadas como parte del plan de contingencia.

Asimismo, LATAM Airlines Colombia indicó que quienes requieran asistencia adicional podrán comunicarse mediante los canales oficiales de atención al cliente, incluyendo la aplicación móvil y los servicios telefónicos habilitados para atender consultas relacionadas con vuelos y modificaciones de reservas.

La empresa señaló que continuará monitoreando de manera permanente la evolución de la situación en Venezuela para evaluar cualquier posible impacto sobre su operación aérea. En caso de presentarse nuevas novedades que afecten la programación de vuelos, los pasajeros serán informados oportunamente mediante los canales oficiales de la compañía.

Las medidas anunciadas forman parte de la respuesta operacional de LATAM Airlines Colombia frente a eventos extraordinarios que pueden alterar la movilidad aérea en la región. Este tipo de políticas temporales buscan reducir el impacto para los viajeros, brindando alternativas que permitan reorganizar los itinerarios sin asumir costos adicionales.

Mientras las autoridades continúan evaluando los efectos del fuerte sismo registrado en Venezuela, la aerolínea reiteró su compromiso de mantener informados a sus pasajeros y de ofrecer soluciones que faciliten la continuidad de sus planes de viaje durante la contingencia.