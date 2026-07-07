Fiebre futbolera impulsa nuevas tendencias de consumo en México durante la temporada de fútbol 2026

Ciudad de México. La temporada de fútbol 2026 está generando un impacto significativo en los hábitos de consumo de los aficionados mexicanos, quienes cada vez destinan más recursos a preparar experiencias completas para disfrutar de los partidos desde casa. Más allá de la compra de camisetas oficiales o artículos deportivos, los consumidores están invirtiendo en tecnología, productos para el hogar y artículos de entretenimiento para convertir cada encuentro en una experiencia social.

Así lo revela un análisis realizado por Amazon México sobre el comportamiento de compra de los clientes dentro de Estadio Amazon, una tienda digital especializada que reúne productos orientados a los aficionados al fútbol. Los datos muestran un crecimiento sostenido en órdenes y unidades vendidas entre marzo y junio de 2026, reflejando cómo los grandes eventos deportivos están influyendo en nuevas dinámicas de consumo.

De acuerdo con la compañía, el interés de los aficionados comenzó a reflejarse semanas antes del inicio del torneo. La preparación incluyó desde la renovación de televisores y equipos de sonido hasta la compra de bebidas, productos de cuidado personal y artículos para acondicionar los espacios donde se reúnen familiares y amigos para seguir los encuentros.

“En México, el fútbol es mucho más que un deporte; es un motivo de unión, de orgullo y de fiesta que transforma por completo la dinámica en los hogares”, comentó Pedro Huerta, director de Amazon México.

“Detrás de cada pedido en Estadio Amazon hay una historia: un anfitrión preparando su casa con cariño, un grupo de amigos actualizando su tecnología o una familia reuniéndose. Nuestra misión es poner siempre al cliente en el centro y ser ese aliado que, a través de entregas rápidas y una amplia selección de productos, se encarga de la logística para que los mexicanos solo tengan que preocuparse por disfrutar la pasión del juego con quienes más quieren”, concluyó Huerta.

El hogar se convierte en el centro de la experiencia futbolera

El análisis identifica una clara tendencia entre los aficionados por mejorar la experiencia de visualización de los partidos. Entre las categorías más demandadas destacan televisores, audífonos, bocinas, así como productos de belleza y cuidado personal.

Sin embargo, el interés de los consumidores no se limita al entretenimiento en el hogar. También se registró una fuerte presencia de compras relacionadas con computadoras portátiles, teléfonos móviles, tabletas electrónicas, cámaras digitales, lentes fotográficos, monitores, equipos de conexión a internet y aeronaves no tripuladas de uso recreativo. Estos patrones sugieren que la temporada de fútbol también impulsa la creación de contenido y la interacción digital entre los aficionados.

Los horarios de compra también revelan comportamientos particulares. Según los datos de Estadio Amazon, la mayor actividad se concentra durante la noche, especialmente alrededor de las 10:00 p. m., seguida de las 9:00 p. m. y las 11:00 p. m. Durante el día, el mayor volumen de compras se registra al mediodía.

En cuanto a los días de la semana, los lunes y martes lideran las órdenes realizadas, lo que refleja una dinámica en la que la emoción generada por los partidos del fin de semana se traduce posteriormente en decisiones de compra.

Los momentos clave del torneo impulsaron el crecimiento de las órdenes

La compañía destacó que uno de los periodos de mayor actividad se registró durante la semana del 25 de mayo, cuando la expectativa previa al torneo coincidió con una importante campaña nacional de promociones comerciales.

Asimismo, la publicación de la lista de convocados el 31 de mayo impulsó un aumento de 42 % en las órdenes frente al mismo periodo del año anterior. Posteriormente, con el inicio oficial del torneo el 11 de junio, las órdenes crecieron un 29 %, confirmando la influencia de los acontecimientos deportivos en las decisiones de compra de los consumidores.

Los datos reflejan que la preparación para la temporada va mucho más allá de la adquisición de artículos deportivos. Los aficionados buscan equipar sus hogares y mejorar la experiencia de convivencia asociada a los encuentros futbolísticos, una tendencia que está beneficiando a diversas categorías dentro del comercio electrónico.

Diferencias regionales en las preferencias de los aficionados

Aunque el entusiasmo por el fútbol es un fenómeno nacional, las preferencias de consumo varían entre ciudades.

En la Ciudad de México y su zona metropolitana sobresalen las compras de licores, cerveza y audífonos. En Guadalajara, las categorías más destacadas son cerveza y licores. Monterrey muestra una mayor inclinación por camisetas deportivas y audífonos, mientras que en Querétaro destacan los libros y figuras coleccionables.

Por su parte, Puebla mantiene una fuerte demanda de cerveza y licores, mientras que en Mérida sobresalen los artículos coleccionables y la cerveza.

Estas diferencias reflejan cómo cada mercado regional adapta la experiencia futbolera a sus propias preferencias de consumo, aunque manteniendo un denominador común: la preparación anticipada para disfrutar de los partidos.

Compras complementarias revelan nuevos hábitos de consumo

El análisis también identificó patrones de compra complementaria entre los consumidores. Entre las combinaciones más frecuentes aparecen limpiador facial con hidratante, enjuague bucal con productos para higiene dental, detergente con desodorante para textiles, audífonos con dispositivos electrónicos de uso personal, baterías con cargadores, cámaras con lentes fotográficos y bocinas con televisores.

Estos resultados sugieren que los aficionados aprovechan la temporada para realizar compras integrales que combinan entretenimiento, tecnología, cuidado personal y productos para el hogar.

Para Amazon México, los grandes momentos del calendario deportivo continúan impulsando nuevas formas de preparación y consumo entre los aficionados. La compañía considera que la emoción asociada al fútbol se traduce en oportunidades para que los consumidores encuentren en una sola plataforma los productos necesarios para disfrutar plenamente de la temporada.

Con el avance del torneo, las tendencias observadas muestran que el fútbol sigue siendo un importante motor de consumo en México, impulsando categorías que van mucho más allá de los artículos deportivos tradicionales y fortaleciendo el crecimiento del comercio electrónico en el país.