Alianzas estratégicas impulsan el futuro del turismo con una nueva edición de IATI Travel Days

Ciudad de México.– La evolución de las estrategias de marketing y colaboración empresarial está impulsando nuevas formas de conectar con los consumidores dentro de la industria turística. En este contexto, IATI Seguros anunció una nueva edición de IATI Travel Days 2026, una iniciativa que reunirá del 13 al 19 de julio a empresas vinculadas al ecosistema de los viajes con el objetivo de ofrecer promociones coordinadas y fortalecer la experiencia de los viajeros.

La campaña surge en un momento en el que las marcas buscan alternativas para aumentar su visibilidad y mejorar la eficiencia de sus acciones comerciales ante el incremento de los costos de adquisición de clientes en plataformas digitales. En lugar de competir de forma individual por la atención de los consumidores, las empresas participantes apuestan por modelos colaborativos que les permitan compartir audiencias y generar valor conjunto.

IATI Travel Days reunirá a compañías de sectores como transporte aéreo, movilidad, equipaje, conectividad y hospedaje. La propuesta busca acompañar al consumidor en las distintas etapas de un viaje, desde la planificación hasta el regreso a casa, integrando servicios complementarios dentro de una misma experiencia.

De acuerdo con la compañía, esta estrategia responde a una tendencia creciente en la que empresas pertenecientes a industrias diferentes identifican puntos de encuentro en las necesidades de los usuarios y desarrollan acciones coordinadas para atenderlas.

Alfonso Calzado, CEO de IATI, explicó que el propósito de la iniciativa es construir un modelo de colaboración en el que todas las marcas involucradas obtengan beneficios al responder a una necesidad común de los viajeros.

«Queremos estar presentes cuando las personas están tomando decisiones sobre sus viajes y hacerlo junto con compañías que complementan esa experiencia», menciona Calzado.

Un modelo basado en la colaboración y el alcance compartido

La iniciativa se apoya en una estrategia multicanal que combina contenidos en medios propios, boletines informativos, redes sociales, plataformas digitales y colaboraciones con creadores de contenido. El objetivo es ampliar el alcance de cada una de las empresas participantes y llegar a comunidades que, de manera individual, podrían resultar más difíciles de captar.

Según datos proporcionados por la organización, la edición de 2025 registró más de 150.000 visitas a la página oficial de la campaña. Además, obtuvo alrededor de 80.000 clics provenientes de newsletters enviadas por las marcas participantes y superó las 500.000 personas alcanzadas a través de redes sociales.

Los resultados también incluyeron una estrategia desarrollada junto a 206 creadores de contenido, que permitió llegar a 4,3 millones de usuarios y generar cerca de 9,7 millones de impresiones digitales. Estas cifras reflejan el potencial de las alianzas estratégicas para aumentar la visibilidad de las marcas y optimizar los recursos destinados a promoción y marketing.

La campaña representa además un ejemplo de cómo las fronteras tradicionales entre sectores económicos continúan transformándose. Empresas relacionadas con equipaje, conectividad móvil, artículos deportivos, navieras, aerolíneas y plataformas de viajes participan dentro de un mismo ecosistema orientado a satisfacer las necesidades de un perfil común de consumidor.

Entre las compañías que han formado parte de ediciones anteriores se encuentran KLM, LATAM Airlines, Decathlon, Holafly, Baleària y Tropicfeel, firmas que han contribuido a consolidar el alcance de la iniciativa y fortalecer su posicionamiento dentro del sector turístico.

Para los organizadores, uno de los principales desafíos consiste en seleccionar socios estratégicos cuya propuesta aporte valor real a la experiencia del viajero, más allá de la simple exposición de marca.

Calzado destacó que la efectividad de estas colaboraciones depende de la capacidad de generar beneficios compartidos para todas las partes involucradas.

“Cuando la colaboración aporta valor para todas las partes, también mejora la experiencia del consumidor y se fortalece la relación entre las marcas involucradas”.

La evolución de este tipo de iniciativas refleja un cambio en las estrategias de crecimiento empresarial dentro de la industria turística. Cada vez más compañías buscan construir ecosistemas colaborativos que integren servicios complementarios y permitan aprovechar audiencias comunes, una tendencia que podría ganar mayor relevancia en los próximos años.

Con la edición 2026 de IATI Travel Days, el sector vuelve a poner a prueba un modelo basado en la cooperación entre marcas, en un entorno donde la capacidad de generar alianzas estratégicas comienza a convertirse en un factor tan importante como la inversión publicitaria para impulsar el crecimiento y la conexión con los viajeros.