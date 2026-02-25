Violinista virtuosa Bernadett Nyari celebrará el Mes de la Mujer el 6 de marzo en Miami

MIAMI, FL – La violinista de renombre internacional Bernadett Nyari presentará un concierto especial para conmemorar el Mes de la Mujer el próximo viernes 6 de marzo a las 7:00 p.m. en The Vintage Room Lounge, en Miami, enfocándose en la música como puente de emociones y experiencias humanas.

El evento, titulado “Timeless Love Songs x Women’s Anthems”, será una velada íntima que combina composiciones originales de violín con canciones emblemáticas de amor y himnos que celebran a la mujer, reinterpretadas en un estilo romántico y profundo.

Esta propuesta musical en Miami precede al Día Internacional de la Mujer, un momento que la artista eligió para resaltar la fuerza, la sensibilidad y la expresividad femenina a través de la música.

🪩 Una artista global trasciende escenarios clásicos

Desde presentaciones en Carnegie Hall hasta éxitos internacionales, Bernadett Nyari ha redefinido el género Classical Crossover con su pasión y versatilidad, destacándose en escenarios de todo el mundo y combinando géneros como pop, EDM y música clásica.

Además de su desempeño técnico, Nyari ha logrado una presencia significativa en la industria musical contemporánea, habiendo actuado en más de 90 países antes de cumplir los 30 años y cautivando audiencias globales con su voz artística inconfundible.

🎶 Estreno de nuevo disco y experiencia musical completa

El concierto en The Vintage Room Lounge coincidirá con el lanzamiento del nuevo álbum de Nyari, titulado “Ultimo Abrazo”, grabado con la Venezuela Strings Recording Ensemble, disponible en plataformas de streaming desde el 6 de marzo y con opciones de pre-guardado para los aficionados de la artista.

Las entradas para el concierto del viernes 6 de marzo están disponibles a través de Eventbrite, con asientos limitados dadas las dimensiones íntimas del espacio y el formato cercano del espectáculo.

💬 La voz de la artista

Sobre esta presentación, Nyari señaló:

“I wanted to bring my music to an intimate setting. I’ve played on the biggest stages, but nothing is better than seeing the faces up close and personal. We’re going to have a wonderful evening!”

— Berndett Nyari, 2026 Best Female Artist, World Entertainment Awards

Este enfoque en la proximidad con el público resalta el deseo de la artista de conectar emocionalmente, más allá de la magnitud de auditorios o la fama, subrayando que la música también funciona como un catalizador de vínculos humanos profundos.

🏆 Trayectoria y reconocimientos

Bernadett Nyari ha sido honrada con la Bronze Cross of Merit of Hungary, un reconocimiento a su excelencia artística y dedicación. Su carrera ha incluido logros notables como:

El ascenso de su sencillo debut “Redemption” a reconocimiento internacional en 2022.

Su firma con el Magneoton Music Group en 2024 y el éxito de “Rebirth” , que alcanzó el puesto No. 1 en las listas clásicas de iTunes del Reino Unido y EE.UU.

La publicación en 2025 del álbum Heart of Diamonds, con composiciones originales que consiguieron presencia en los Top 3 y Top 8 del iTunes Classical Top 100.

Su trayectoria culminó en 2026 con un reconocimiento destacado en los World Entertainment Awards en Los Ángeles, donde fue galardonada en tres categorías: Best Female Artist, Best Classical Artist y Best Instrumental Album, consolidando su reputación en la escena artística global.

Además, Heart of Diamonds recibió una Medalla de Plata en los Global Music Awards, subrayando su impacto creativo y la innovación que aporta a cada proyecto musical.

Nyari también ha sido nombrada recientemente miembro votante de la Recording Academy, lo que la integra aún más en los procesos de decisión de una de las instituciones musicales más influyentes del mundo.