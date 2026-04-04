One Art Space presenta “The Moonlighters” de Michael Fredo en Tribeca

La galería One Art Space, ubicada en el distrito de Tribeca en Nueva York, anunció la inauguración de la exposición “The Moonlighters”, del artista Michael Fredo, una propuesta que combina arte, narrativa visual y desarrollo de marca en un formato accesible para el público general.

La muestra, que cuenta con la participación de Tommy Hilfiger y Andy Hilfiger como anfitriones, estará abierta al público desde el viernes 3 de abril hasta el jueves 9 de abril de 2026, en horario de 12:00 p.m. a 6:00 p.m., con excepción del domingo 5 de abril, cuando la galería permanecerá cerrada.

Una experiencia artística con potencial comercial

Bajo el título “One Art Space Unveils Michael Fredo’s ‘The Moonlighters’ Exhibition in Tribeca”, la exposición busca destacar una propuesta artística que trasciende lo visual para posicionarse también como un producto con proyección comercial. Según la galería, el evento permitirá a los visitantes adentrarse en un universo creativo que combina personajes originales, diseño escultórico y narrativa.

“Spotlighting Fredo’s original characters and creative vision”

El proyecto se presenta como una oportunidad para conectar el arte contemporáneo con audiencias amplias, incluyendo familias y coleccionistas emergentes, en línea con tendencias actuales del mercado cultural que priorizan experiencias inmersivas y conceptos accesibles.

Desarrollo de marca y narrativa artística

“One Art Space will present Michael Fredo’s The Moonlighters this April 2026 at its Tribeca gallery, offering art lovers an opportunity to step into the artist’s imaginative world of original characters, storytelling and sculptural design.”

La exposición no solo exhibe piezas escultóricas, sino que también introduce un universo narrativo cohesivo. “The Moonlighters” presenta una serie de personajes diseñados y desarrollados por Fredo, cada uno con identidad propia dentro de un mundo conceptual más amplio.

“Michael Fredo’s The Moonlighters introduces a cast of whimsical characters developed through his creative vision and presented as a larger story world.”

El propio artista define el proyecto como una colección de personajes únicos creados a partir de su imaginación, con un enfoque en la construcción de un universo con cualidades de cuento y personalidad distintiva.

“Michael describes the project as a collection of unique characters shaped and sculpted from his own imagination, while also emphasizing the storybook quality and personality driven universe in which they dwell.”

La “Smile Collection” y el rol curatorial

Uno de los elementos centrales de la exposición será la presentación de la “Smile Collection”, una serie inspirada en la reacción inicial de la curadora MaryAnn Giella McCulloh ante las esculturas del artista.

“The showcase will feature the presentation of the ‘Smile Collection,’ inspired by curator MaryAnn Giella McCulloh’s first encounter with Michael Fredo’s whimsical, magical clay sculptures which brought an immediate smile, inspiring the collection’s name.”

Este componente refuerza el enfoque emocional y accesible de la muestra, un factor clave en la comercialización de arte contemporáneo dirigido a audiencias no especializadas.

Expansión hacia productos de consumo

En paralelo a la exhibición, la galería anunció el lanzamiento de una línea exclusiva de productos derivados de “The Moonlighters”, desarrollada en colaboración con el artista.

“In collaboration with Michael Fredo, One Art Space is launching an exclusive line of The Moonlighters merchandise such as mugs, lunch boxes, tote bags, puzzles and clothing carrying images of the characters.”

Esta estrategia responde a un modelo creciente en el sector artístico, donde las obras se extienden hacia bienes de consumo, ampliando las fuentes de ingresos y fortaleciendo el reconocimiento de marca.

Un modelo híbrido entre arte y negocio

Finalmente, la exposición se posiciona como una propuesta que combina creatividad, entretenimiento y potencial comercial, alineándose con dinámicas actuales del mercado global del arte.

“The Moonlighters is poised to continue that tradition with a presentation that is imaginative, family-friendly and visually memorable.”

Con esta iniciativa, One Art Space refuerza su papel como plataforma para artistas contemporáneos que buscan integrar expresión artística con oportunidades de negocio, en un entorno cultural competitivo como el de Nueva York.