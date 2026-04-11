Sofía Castillo celebrará el Día Internacional del Jazz con “Love & Jazz” en Caracas

La cantante venezolana Sofía Castillo encabezará el próximo 30 de abril una presentación especial en Caracas para conmemorar el Día Internacional del Jazz, en un evento que se suma a la programación oficial de esta celebración global promovida por la Unesco. La artista presentará su espectáculo “Love & Jazz” en el Centro Cultural de Arte Moderno (CCAM), ubicado en La Castellana, en una función única pautada para las 7:00 de la noche.

El concierto formará parte de las actividades internacionales organizadas en el marco de esta efeméride, instaurada por la Unesco en 2011 e impulsada por el pianista y embajador de buena voluntad de la organización, Herbie Hancock, con el objetivo de destacar el valor del jazz como herramienta educativa y como medio para fomentar la paz, el diálogo y la unidad entre culturas.

Con esta presentación, el CCAM se incorpora nuevamente a la agenda cultural global del Día Internacional del Jazz, una fecha que cada año reúne a artistas, instituciones y promotores culturales de distintas ciudades del mundo en torno a uno de los géneros musicales más influyentes de la escena contemporánea.

Un repertorio que combina clásicos y fusiones contemporáneas

Durante la velada, Castillo interpretará un repertorio que recorrerá algunas de las composiciones más emblemáticas del cancionero jazzístico internacional, junto con propuestas contemporáneas y fusiones que incorporan elementos de la identidad musical venezolana.

El programa incluirá piezas como My Funny Valentine, Love, Solitude, Misty y Mack the Knife, además de otras obras recientes que buscarán conectar la tradición del jazz con nuevas sonoridades.

«Para mí es un orgullo presentar por segunda vez “Love & Jazz”, en uno de los escenarios más importantes del país. Será un viaje íntimo y emocional, que sumará a la armonía del jazz un toque más cercano a nuestra cultura», afirma Castillo.

La intérprete, reconocida por su versatilidad para desenvolverse entre géneros como el jazz, el gospel, el R&B y la música tradicional venezolana, estará acompañada por un quinteto de músicos bajo la dirección del pianista Jesús Ignacio Milano, con producción general del maestro David Peña.

Una artista en expansión dentro de la escena venezolana

Castillo ha venido consolidando su presencia dentro de la escena musical venezolana tanto por sus presentaciones como solista como por su participación en agrupaciones como VESS, posicionándose como una de las voces emergentes del circuito jazzístico y de música contemporánea del país.

La propuesta artística de “Love & Jazz” busca ofrecer una experiencia íntima en la que convergen estándares clásicos del género con una interpretación contemporánea marcada por la personalidad escénica de la cantante.

De acuerdo con la organización, el espectáculo pretende convertir los espacios del CCAM en un punto de encuentro para los seguidores del jazz y para nuevas audiencias interesadas en la evolución del género en Venezuela.

Entradas disponibles en plataformas digitales y taquillas autorizadas

Las entradas para la presentación ya se encuentran disponibles a través de la plataforma Liveri y en las taquillas de Cinex, así como directamente en la sede del Centro Cultural de Arte Moderno en La Castellana, donde pueden adquirirse de jueves a domingo en horario de 11:00 a.m. a 5:00 p.m.

La función de Sofía Castillo: “Love & Jazz” se realizará el jueves 30 de abril a las 7:00 p.m., en lo que será una de las principales actividades culturales en Caracas para conmemorar el Día Internacional del Jazz.

La presentación se perfila como una apuesta del recinto cultural por fortalecer su programación musical y continuar integrando a la capital venezolana en circuitos artísticos internacionales de relevancia.