HubSpot y QuestionPro lanzan en México autodiagnóstico para reducir la desconexión entre marketing y ventas

Ciudad de México.— La empresa tecnológica HubSpot, en conjunto con la firma de investigación QuestionPro, anunció el lanzamiento en México de un autodiagnóstico gratuito diseñado para medir la desconexión entre los equipos de marketing y ventas, una problemática que, según ambas organizaciones, representa uno de los principales obstáculos para el crecimiento empresarial en el país.

La iniciativa surge en un contexto en el que las empresas latinoamericanas enfrentan un entorno más exigente, marcado por consumidores mejor informados, procesos de compra más largos y una creciente necesidad de eficiencia operativa. En este escenario, la alineación interna entre áreas comerciales se ha convertido en un factor determinante para sostener el crecimiento.

El lanzamiento se basa en el análisis de más de 3,000 llamadas reales de asesoría con empresas de México y Latinoamérica, cuyos hallazgos revelan que:

El 75 % de las conversaciones con equipos comerciales evidencian problemas de alineación.

En 4 de cada 10 casos, la desconexión impacta simultáneamente a marketing y ventas.

Los principales obstáculos son procesos manuales, herramientas no integradas y baja visibilidad del recorrido del cliente.

Este reto es especialmente crítico en México, donde más del 99 % de las empresas son micro, pequeñas y medianas.

Estos resultados reflejan una situación que no solo afecta a México, sino que también resulta relevante para otros mercados de la región, incluyendo Venezuela, donde el tejido empresarial está igualmente dominado por pequeñas y medianas empresas que operan con recursos limitados y estructuras en desarrollo.

Diagnóstico estratégico para mejorar la eficiencia comercial

El autodiagnóstico presentado por las compañías está compuesto por 15 preguntas estratégicas que permiten a las empresas evaluar el nivel de alineación entre sus equipos comerciales. La herramienta ofrece a los participantes una evaluación comparativa frente a un benchmark regional, lo que facilita identificar debilidades específicas y establecer prioridades de mejora.

El diagnóstico, compuesto por 15 preguntas estratégicas, permite a las empresas identificar fugas de ingresos, compararse con un benchmark regional y priorizar acciones concretas para mejorar su desempeño comercial en los primeros meses del año.

De acuerdo con el análisis, uno de los principales problemas detectados es la dependencia de procesos manuales, que dificultan el seguimiento de oportunidades de negocio y limitan la capacidad de respuesta de los equipos. A esto se suma el uso de plataformas tecnológicas que no están integradas entre sí, lo que genera fragmentación de la información y reduce la visibilidad sobre el recorrido completo del cliente.

Este tipo de ineficiencias puede traducirse en pérdida de oportunidades comerciales, menor productividad y dificultades para sostener el crecimiento, especialmente en mercados altamente competitivos.

Un desafío creciente en América Latina

El tema cobra relevancia en un contexto donde los compradores están cada vez más informados y los ciclos de compra son más largos, lo que obliga a las empresas a operar con mayor eficiencia y alineación interna.

Esta tendencia responde, en parte, a la digitalización de los procesos de compra, que ha cambiado la forma en que los clientes investigan, comparan y toman decisiones. Como resultado, las empresas necesitan contar con sistemas que les permitan ofrecer respuestas rápidas, personalizadas y coordinadas.

Para mercados como el venezolano, donde muchas empresas están en proceso de transformación digital, este tipo de herramientas puede representar una oportunidad para mejorar la gestión comercial sin requerir grandes inversiones iniciales.

Especialistas coinciden en que la integración entre marketing y ventas no solo mejora los resultados comerciales, sino que también fortalece la relación con los clientes, al ofrecer una experiencia más coherente y eficiente.

El lanzamiento del autodiagnóstico forma parte de una estrategia más amplia orientada a impulsar la adopción de herramientas tecnológicas y mejores prácticas comerciales en la región, con el objetivo de fortalecer la competitividad empresarial.

En un entorno económico cada vez más desafiante, la capacidad de las empresas para identificar ineficiencias internas y optimizar sus procesos será clave para asegurar su sostenibilidad y crecimiento en los próximos años.