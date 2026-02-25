ASUS y Kojima Productions lanzan en Chile la ROG Flow Z13-KJP, un híbrido gamer premium con precio de $4,2 millones

Santiago de Chile. La marca de hardware gaming ASUS Republic of Gamers anunció el inicio de la preventa en Chile de la ROG Flow Z13-KJP, un equipo híbrido entre tablet y laptop desarrollado en colaboración con el estudio japonés Kojima Productions. El dispositivo, que incorpora 128 GB de memoria RAM y el procesador AMD Ryzen™ AI MAX+ 395, estará disponible bajo un esquema de edición limitada con un precio sugerido de $4.299.990 pesos chilenos.

La preventa comenzó el 24 de febrero y las entregas están previstas a partir del 3 de marzo, según informó la compañía. El lanzamiento incluye además un código digital del videojuego Death Stranding 2: On the Beach para PC cuando esté disponible, junto con un paquete de accesorios exclusivos de colección.

En su comunicado oficial, la empresa destacó el enfoque conceptual del producto: “Esta edición limitada no solo representa el pináculo de la potencia portátil, sino que materializa la filosofía de Ludens en un dispositivo diseñado para quienes desafían los límites del juego y la exploración digital.”

Alianza estratégica entre tecnología y narrativa interactiva

El lanzamiento representa una apuesta conjunta por integrar diseño, cultura gamer y tecnología avanzada en un solo dispositivo. La compañía enmarcó el anuncio dentro de la convergencia de su filosofía de marca con la visión creativa del estudio japonés.

En ese sentido, la empresa afirmó: “El concepto de «Ludens» —aquel que juega y crea para evolucionar— cobra vida propia este 24 de febrero en Chile. Republic of Gamers y KOJIMA PRODUCTIONS han roto la barrera entre el arte y la ingeniería para presentar la ROG Flow Z13-KJP, una máquina que nace de la necesidad de llevar la experiencia de juego más allá de las cuatro paredes de una habitación.”

La firma también subrayó el valor simbólico del equipo dentro de su estrategia de posicionamiento: “Este anuncio no es simplemente la llegada de una nueva laptop; es la respuesta a una comunidad que busca en la tecnología un aliado para explorar nuevas fronteras narrativas y competitivas con un equipo que se siente parte de un universo de ciencia ficción tangible.”

Según la empresa, el producto apunta a usuarios que buscan alto desempeño sin sacrificar portabilidad ni identidad estética.

Diseño industrial premium y enfoque en movilidad

Uno de los elementos diferenciadores del dispositivo es su diseño, desarrollado con materiales como fibra de carbono y aluminio fresado mediante CNC, bajo la dirección artística de Yoji Shinkawa.

La compañía explicó en su comunicado: “Al utilizar materiales premium como la fibra de carbono y el metal fresado mediante CNC, el equipo ofrece una robustez industrial que satisface a quienes buscan accesorios tecnológicos únicos que realmente soporten el rigor del uso diario.”

El dispositivo pesa 1,72 kilogramos e incorpora una pantalla de 13,4 pulgadas con resolución WQXGA, tasa de refresco de 180 Hz y compatibilidad con Dolby Vision, características orientadas a mejorar la experiencia visual tanto en videojuegos como en creación de contenido.

Alto rendimiento y nueva generación de procesamiento

En el plano técnico, la ROG Flow Z13-KJP integra el procesador AMD Ryzen™ AI MAX+ 395 con gráficos Radeon™ 8060S, acompañado de 128 GB de memoria LPDDR5X y almacenamiento SSD de 1 TB.

De acuerdo con la empresa, “La inclusión de 128GB de RAM unificada permite que el tiempo de carga en juegos sea casi cero y la multitarea fluya sin límites, resolviendo uno de los mayores puntos de dolor de los entusiastas del hardware.”

El equipo también incorpora capacidades de procesamiento de inteligencia artificial mediante una unidad NPU con potencia de hasta 50 TOPS, lo que apunta a soportar futuras aplicaciones y videojuegos basados en IA.

Bundle exclusivo y estrategia de valor agregado

Como parte de la estrategia comercial, la empresa incluyó un paquete de colección que busca aumentar el atractivo del producto entre fanáticos y coleccionistas.

La compañía explicó: “El bundle incluye la maleta de transporte exclusiva diseñada por el equipo de arte de Kojima Productions, un set de stickers temáticos, un llavero conmemorativo de Ludens, el cargador de diseño especial y una carta de agradecimiento firmada por KOJIMA PRODUCTIONS.”

Además, destacó el carácter limitado de la oferta: “Es una oportunidad única para poseer un fragmento del futuro del gaming antes de que el stock limitado se agote.”

Segmento premium y tendencia en el mercado gaming

El lanzamiento se produce en un contexto en el que los fabricantes buscan diversificar sus líneas hacia dispositivos híbridos de alto rendimiento, dirigidos a consumidores dispuestos a pagar precios elevados por movilidad y potencia.

Con esta iniciativa, ASUS refuerza su estrategia en el segmento premium, donde la diferenciación por diseño, exclusividad y colaboración con franquicias de videojuegos se ha convertido en un factor clave de competitividad.

El producto también refleja una tendencia creciente hacia la convergencia entre hardware, entretenimiento y cultura digital, en un mercado global que continúa expandiéndose impulsado por la demanda de experiencias gaming más avanzadas.