Tú y Yo debuta en el 41 FICG con una mirada íntima a la ausencia paterna

El cortometraje mexicano Tú y Yo se perfila como una de las propuestas destacadas dentro de la sección Hecho en Jalisco del Festival Internacional de Cine en Guadalajara en su edición número 41, consolidando una estrategia de producción que combina talento emergente, respaldo institucional y una narrativa centrada en dinámicas familiares contemporáneas.

Dirigido por el cineasta novel Néstor Orozco y protagonizado por Germán Bracco, el proyecto se inserta en una tendencia creciente del cine mexicano independiente que prioriza historias íntimas con potencial de circulación en festivales. La obra adopta el formato de road movie para explorar el impacto emocional de la ausencia paterna en dos hermanos, un tema con resonancia transversal en audiencias latinoamericanas.

Bracco interpreta a Tomás, el hermano mayor, quien asume un rol protector frente a Octavio, personaje encarnado por Mateo Valles. La trama se activa cuando ambos reciben una llamada de su padre —con la voz de Daniel Giménez Cacho— prometiendo un viaje a la playa tras haber incumplido su presencia en un momento clave: el cumpleaños del menor. A pesar de la fragilidad de la promesa, Tomás decide emprender el viaje, marcando el eje narrativo de la historia.

Desde la perspectiva creativa, el director subraya el enfoque emocional del proyecto: “El cortometraje representa una exploración del amor en sus distintas formas; de cómo tiene el poder de movilizarnos, pero también de cómo nos hiere cuando falta. Ante ese vacío, la historia muestra cómo pueden nacer nuevos vínculos capaces de sostener la ausencia de un ser querido. A partir de esta premisa, seguimos el trayecto de Tomás y Octavio hacia un reencuentro que parece siempre esquivo por el padre”.

En línea con esta visión, Bracco destaca la dimensión formativa de su personaje dentro de la narrativa: “Para mi personaje, este viaje representa el primer paso hacia la adultez. Tú y Yo nos muestra a un joven vulnerable que intenta sostener un orden basado en una fragilidad insostenible. La película juega con la memoria para enseñarnos que aquello que se rompió no siempre se puede recuperar; entonces solo queda rendirse. Perder como un acto de crecimiento, como vaciar el equipaje para transformarse en quien la vida nos exige ser”.

Producción y financiamiento: articulación entre sector privado y académico

En términos de producción, el cortometraje cuenta con el respaldo de Alex Briseño, cuyo historial incluye proyectos reconocidos dentro del circuito nacional, y la coproducción de Amaury Vergara, figura relevante tanto en la industria audiovisual como en el ámbito empresarial deportivo.

El proyecto también refleja un modelo de colaboración multisectorial, con la participación de casas productoras como Islandia, Cobrafilms, Rojo Cyan y Galápago, además del apoyo académico de la Universidad de Guadalajara a través del Departamento de Imagen y Sonido (DIS). A esto se suma el financiamiento del programa FOCINE, orientado a impulsar la producción y postproducción cinematográfica en México.

Este tipo de articulación evidencia un esquema cada vez más frecuente en la industria regional: la convergencia entre inversión privada, instituciones educativas y fondos públicos para viabilizar proyectos de bajo y mediano presupuesto con proyección internacional.

Ventana de exhibición y posicionamiento en festivales

La participación en el FICG representa una plataforma estratégica para Tú y Yo, tanto en términos de visibilidad como de potencial distribución. El festival, considerado uno de los más relevantes de América Latina, funciona como punto de encuentro para compradores, programadores y agentes de la industria.

El cortometraje tendrá funciones programadas en distintos complejos de Guadalajara:

18 de abril: Cineforo

19 de abril: Cinépolis Centro Magno

20 de abril: Cinépolis Galerías

21 de abril: Cinépolis Punto Sur

Con esta presencia, la producción busca consolidar su posicionamiento dentro del circuito de festivales y abrir oportunidades para futuras ventanas de exhibición, incluyendo plataformas digitales y mercados internacionales.

En un contexto donde el contenido audiovisual latinoamericano gana tracción global, Tú y Yo se presenta como un ejemplo de cómo historias locales, respaldadas por estructuras de producción eficientes, pueden insertarse en dinámicas más amplias de la industria cinematográfica.