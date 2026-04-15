HONOR apuesta por la durabilidad en la gama media con el Magic8 Lite y su blindaje de seis capas

San José.- En un mercado de smartphones cada vez más competitivo, donde la innovación suele centrarse en cámaras o rendimiento, la compañía HONOR ha decidido posicionar la durabilidad como su principal propuesta de valor. Con el lanzamiento del HONOR Magic8 Lite, la firma apunta directamente a uno de los mayores temores de los usuarios: las pantallas rotas.

El dispositivo introduce un sistema de protección integral 360°, respaldado por certificaciones de la firma suiza SGS (Société Générale de Surveillance), especializada en inspección y verificación de estándares de calidad. Este enfoque busca reforzar la confianza del consumidor en un segmento donde el equilibrio entre diseño y resistencia suele ser limitado.

A diferencia de soluciones tradicionales como fundas externas, el Magic8 Lite integra su sistema de protección dentro de la propia estructura del equipo. Esto permite mantener un diseño estilizado, con un peso de 193 gramos y un grosor de apenas 7,76 milímetros, características que lo mantienen competitivo en términos estéticos dentro de la gama media.

«El HONOR Magic8 Lite demuestra que no hay que elegir entre un teléfono bonito y uno resistente. Su protección 360° es invisible a la vista, pero fundamental para resistir el ritmo de la vida real, desde caídas accidentales hasta salpicaduras inesperadas,» comentó David Moheno, Director de Comunicación y Relaciones Públicas de HONOR LATAM

Tecnología estructural: amortiguación interna y materiales avanzados

El desarrollo tecnológico del dispositivo se centra en el sistema denominado Ultra-Bounce Anti-Drop, una arquitectura compuesta por seis capas diseñadas para absorber impactos. Este sistema incluye materiales con microespacios que funcionan como “airbags” internos, capaces de deformarse de forma controlada para disipar la energía generada por caídas.

A esto se suma el uso de Corning Gorilla Glass Victus 2, un vidrio templado de última generación ampliamente utilizado en la industria por su resistencia a rayones y golpes. La combinación de este material con un fluido no newtoniano —que modifica su comportamiento ante impactos— permite reforzar la estructura del equipo en sus seis caras y cuatro esquinas.

Desde el punto de vista técnico, el resultado es un dispositivo diseñado para soportar condiciones reales de uso, incluyendo caídas sobre superficies irregulares como asfalto, piedra o adoquines, escenarios frecuentes en entornos urbanos.

Pruebas, certificaciones y validación internacional

Como parte de su estrategia de posicionamiento, HONOR ha sometido el Magic8 Lite a pruebas independientes que buscan validar sus afirmaciones de resistencia. Según la compañía, el equipo ha sido probado para soportar caídas desde alturas de hasta 2,5 metros, además de impactos de alta velocidad en entornos controlados de laboratorio.

Este desempeño también fue utilizado como base para alcanzar un hito promocional: el Récord Guinness de “La caída a mayor altura de un smartphone”, logrado el 29 de septiembre de 2025 en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, con una altura de 6.133 metros. Este tipo de iniciativas refuerza la narrativa de resistencia extrema como elemento diferenciador en el mercado.

En paralelo, la validación técnica proviene de SGS, que otorgó al dispositivo dos certificaciones clave. La primera, “SGS Triple Resistant Premium Performance”, acredita la capacidad del equipo para superar múltiples pruebas de caída sin comprometer su integridad interna. La segunda, “SGS 5-Star Comprehensive Reliability”, representa la máxima calificación en términos de fiabilidad tras ensayos de estrés prolongados.

Estrategia de mercado: durabilidad como valor competitivo

El enfoque adoptado por HONOR refleja una tendencia emergente dentro de la industria: trasladar características tradicionalmente reservadas a equipos industriales hacia dispositivos de consumo masivo. En este contexto, el Magic8 Lite busca cerrar la brecha entre resistencia y diseño, dos atributos que históricamente han sido difíciles de combinar.

Para mercados como América Latina —incluyendo Venezuela—, donde los consumidores priorizan la relación costo-beneficio y la longevidad de los dispositivos, esta propuesta podría tener una recepción favorable. La posibilidad de contar con un equipo resistente sin sacrificar estética ni portabilidad representa un argumento comercial relevante en economías donde la reposición frecuente de dispositivos no siempre es viable.

Aunque queda por ver su desempeño en condiciones reales de uso a largo plazo, el lanzamiento del HONOR Magic8 Lite posiciona a la marca en una categoría donde la durabilidad comienza a ganar protagonismo como factor decisivo de compra.

En un entorno donde los accidentes cotidianos son inevitables, la apuesta de HONOR sugiere que la resistencia ya no es un lujo, sino un estándar emergente en la industria móvil.