Taxco impulsa su posicionamiento cultural y económico con la XI edición del Festival Internacional de Cine

La ciudad de Taxco se prepara para consolidar su papel como un nodo estratégico del cine en México con la celebración de la XI edición del Festival Internacional de Cine de Taxco (TAFF), que se llevará a cabo del 24 de abril al 2 de mayo de 2026. El evento no solo fortalece el posicionamiento cultural del destino, sino que también impulsa dinámicas económicas vinculadas al turismo, la producción audiovisual y la cooperación institucional.

Con una propuesta que integra tradición cinematográfica y nuevas tecnologías, el festival reafirma a Taxco como una ciudad con capacidad de adaptación a las tendencias contemporáneas de la industria. Este enfoque híbrido permite atraer tanto a creadores emergentes como a figuras consolidadas, generando un ecosistema favorable para el intercambio de conocimiento y oportunidades de negocio.

Uno de los puntos centrales de esta edición será el reconocimiento al actor Dagoberto Gama, quien recibirá el Aro de Plata por Trayectoria. Gama, originario del estado de Guerrero, ha desarrollado una carrera destacada en el cine nacional e internacional, con participaciones en producciones clave como Amores Perros, El Infierno y El Violín. Este último filme obtuvo reconocimiento en el Festival de Cine de Cannes, lo que subraya la relevancia de su trayectoria en el panorama global.

Desde una perspectiva de desarrollo industrial, el festival introduce por primera vez el Encuentro de Industria Cinematográfica en Taxco. Este espacio busca articular a productores, directores y agentes culturales en torno a nuevas oportunidades de financiamiento, coproducción y distribución. La iniciativa responde a la necesidad de fortalecer las cadenas de valor del sector audiovisual en México, aprovechando el atractivo de Taxco como locación y centro de convergencia.

La competencia de cortometrajes continúa posicionándose como uno de los pilares del evento. A través de una selección diversa de obras, el festival abre una plataforma para nuevas narrativas y talentos emergentes. Las proyecciones, que se llevarán a cabo en sedes como Cinema Balboa Boutique, permiten no solo la exhibición, sino también la interacción directa entre realizadores y audiencias, un elemento clave para la validación de proyectos en etapas tempranas.

En paralelo, la presencia del director cubano Arturo Santana añade un componente internacional al programa. Santana presentará su película 5 historias de amor y un bolerón desesperado, reforzando el carácter multicultural del festival y ampliando las oportunidades de colaboración regional. Este tipo de participación contribuye a posicionar a Taxco como un punto de conexión entre distintas cinematografías de América Latina.

Más allá de su programación, el festival tiene un impacto directo en la economía local. La activación de espacios emblemáticos como la Mina Prehispánica, Santa Prisca y Plaza Borda no solo enriquece la experiencia cultural, sino que también dinamiza sectores como la hotelería, la gastronomía y los servicios turísticos. Esta integración entre cultura y economía es clave para el desarrollo sostenible de destinos patrimoniales.

El evento se sustenta en una red de alianzas público-privadas que incluyen a la Secretaría de Turismo del Gobierno de Guerrero, el Ayuntamiento de Taxco, la Universidad Nacional Autónoma de México, asociaciones hoteleras y actores del sector restaurantero, entre otros. Esta colaboración multisectorial evidencia un modelo de gestión que combina recursos institucionales con iniciativas privadas para maximizar el alcance del festival.

En conjunto, la XI edición del Festival Internacional de Cine de Taxco se perfila como un catalizador de desarrollo cultural y económico. Su capacidad para articular industria, turismo y patrimonio lo posiciona como un referente dentro del calendario cinematográfico regional y como un caso de estudio en la integración de eventos culturales con estrategias de crecimiento económico.