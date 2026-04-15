Tanzania busca amortiguar el impacto del alza global del combustible en medio de tensiones geopolíticas

DAR ES SALAAM.– El gobierno de Tanzania se encuentra diseñando un conjunto de medidas para mitigar el impacto del aumento de los precios internacionales del combustible, en un contexto marcado por disrupciones en la oferta global derivadas de tensiones geopolíticas. La estrategia busca proteger tanto a los consumidores como al sector productivo frente a un encarecimiento que amenaza con trasladarse a toda la economía.

El primer ministro Mwigulu Nchemba confirmó que las autoridades están monitoreando de cerca la evolución del mercado energético y coordinando acciones con actores clave del sector. “Tanzania’s government is preparing measures to cushion consumers and businesses from rising global fuel prices,” afirmó, destacando la urgencia de actuar ante el incremento sostenido de los costos.

En línea con este enfoque, el funcionario señaló que el Ejecutivo mantiene consultas diarias con representantes de la industria para garantizar el abastecimiento y evitar distorsiones en los precios internos. Según explicó, estas conversaciones buscan anticipar posibles cuellos de botella en la cadena de suministro y reducir efectos secundarios en áreas sensibles como el transporte y los bienes de consumo.

A pesar de la creciente presión, el gobierno no ha detallado aún las medidas específicas que implementará. No obstante, Nchemba subrayó que se están evaluando “appropriate and sustainable measures” a medida que evoluciona el panorama internacional, lo que sugiere una estrategia flexible orientada a equilibrar estabilidad económica y sostenibilidad fiscal.

La vulnerabilidad de Tanzania frente a estos choques externos radica en su alta dependencia de las importaciones de petróleo. Como muchas economías africanas, el país carece de producción significativa de hidrocarburos, lo que lo expone directamente a la volatilidad de los mercados internacionales.

En las últimas semanas, las tensiones entre Estados Unidos, Israel e Irán han generado preocupaciones sobre interrupciones en rutas clave de transporte energético, particularmente en el estrecho de Ormuz, una vía estratégica para el flujo global de crudo. Estas disrupciones han elevado los costos logísticos y aumentado la incertidumbre en los mercados.

Por su parte, la presidenta Samia Suluhu Hassan ha ordenado la implementación de medidas de ahorro energético en toda la administración pública. Entre ellas se incluyen la reducción de viajes oficiales y la optimización del uso del transporte gubernamental, con el objetivo de contener el consumo de combustible en el corto plazo.

La mandataria también hizo un llamado a los comerciantes para evitar incrementos injustificados en los precios de productos ya disponibles en inventario. Sin embargo, reconoció que los bienes recién importados podrían reflejar mayores costos debido al encarecimiento del transporte internacional, un factor que escapa al control interno.

De acuerdo con datos oficiales, los precios del combustible en Tanzania aún se mantienen relativamente por debajo de los registrados en algunos países vecinos. Aun así, las autoridades han instado a la población a mantener la calma, insistiendo en que el fenómeno responde a un “shock energético global” más que a fallas en la política económica local.

El impacto de esta coyuntura no se limita a Tanzania. En toda África subsahariana, el aumento de los precios del petróleo ya comienza a trasladarse a la inflación, especialmente a través del encarecimiento del transporte y los alimentos. Este escenario complica los esfuerzos de recuperación económica en países que ya enfrentan presiones cambiarias y mayores costos de importación.

En este contexto, los gobiernos de la región se ven obligados a adoptar estrategias mixtas que combinan subsidios focalizados, ajustes fiscales y medidas de gestión de la demanda. El desafío consiste en contener el impacto social del alza de precios sin comprometer la estabilidad de las finanzas públicas.

Para Tanzania, el equilibrio será clave. La capacidad del gobierno para implementar políticas efectivas y oportunas determinará en gran medida su resiliencia ante un entorno global cada vez más volátil. Mientras tanto, el país se mantiene en alerta, evaluando cada movimiento del mercado energético internacional y ajustando su respuesta en consecuencia.