El Teatro Nacional Román Chalbaud prepara un mes de tributos musicales en Caracas durante mayo

CARACAS, abril de 2026 — El Teatro Nacional Román Chalbaud abrirá sus puertas durante todo el mes de mayo para recibir una programación especial de conciertos tributo que reunirá a agrupaciones venezolanas en una cartelera orientada a distintos géneros musicales, en una iniciativa impulsada por Producciones Oye como parte de su apuesta por el entretenimiento cultural en la capital.

La agenda contempla cinco presentaciones distribuidas en varios fines de semana de mayo, con espectáculos dedicados a figuras emblemáticas de la música internacional y nacional, consolidando al histórico recinto caraqueño como uno de los principales escenarios para la actividad cultural y musical del centro de la ciudad. El Teatro Nacional Román Chalbaud, ubicado en el casco central de Caracas, es considerado uno de los espacios culturales más emblemáticos del país.

De acuerdo con la programación anunciada por la productora, el ciclo iniciará el sábado 9 de mayo con una noche dedicada a la salsa. La orquesta 7 pa’ la rumba interpretará repertorio de artistas como Rubén Blades, Willie Colón, Gilberto Santa Rosa, La Dimensión Latina, El Gran Combo, Frankie Ruiz, Willie González y Oscar D’ León.

La oferta musical continuará el domingo 10 de mayo con una jornada especial por el Día de las Madres, en la que participarán Rey Armas y Karlos Oropeza, quienes ofrecerán un repertorio centrado en música venezolana y boleros, en una propuesta orientada al público familiar.

Para el siguiente fin de semana, el sábado 16 de mayo, la programación girará hacia el rock con la presentación de la banda Bonus, que rendirá homenaje a agrupaciones y artistas de referencia internacional como ACDC, Led Zeppelin, The Beatles, The Rolling Stones, Los Impalas y Queen.

El ciclo continuará el sábado 23 de mayo con una noche dedicada al merengue. En esa fecha, Danny & La Caja interpretará éxitos popularizados por Rubby Pérez, Sergio Vargas, Bonny Cepeda, Elvis Crespo, Juan Luis Guerra, Los Hermanos Rosario y Fernandito Villalona.

La cartelera cerrará el sábado 30 de mayo con una presentación enfocada en el pop internacional y latino. La banda 4 Acordes ofrecerá versiones de temas asociados a artistas como Britney Spears, Michael Jackson, Backstreet Boys, Adele, ABBA, A-ha, Fey, Luis Miguel, Shakira, Camila y La Quinta Estación.

Todos los conciertos comenzarán a las 5:00 de la tarde, manteniendo un horario uniforme durante toda la temporada, según la información suministrada por la organización.

La venta de entradas ya está disponible a través de la plataforma Goliiive y en las taquillas del teatro, en línea con la estrategia de comercialización digital que se ha consolidado en el sector de eventos venezolano para ampliar el acceso del público a actividades culturales y de entretenimiento. El recinto figura en la plataforma de venta como uno de los venues activos para espectáculos en Caracas.

La iniciativa de Producciones Oye se enmarca en una tendencia de mayor actividad dentro del sector de espectáculos en Caracas, donde promotores y productores han incrementado la oferta de eventos en formatos de tributo, nostalgia musical y conciertos temáticos como mecanismo para atraer audiencias multigeneracionales y diversificar la programación cultural de la ciudad.

Además del componente artístico, la cartelera representa una oportunidad de dinamización para la economía vinculada al entretenimiento en el centro de Caracas, incluyendo sectores como gastronomía, transporte, comercio informal y servicios asociados a la operación de espectáculos en vivo.

Con esta programación de mayo, el Teatro Nacional Román Chalbaud refuerza su posicionamiento como uno de los principales escenarios de la agenda cultural caraqueña, mientras los organizadores buscan capitalizar la demanda del público por propuestas musicales en vivo con artistas y agrupaciones nacionales.

Una apuesta por la experiencia en vivo y la nostalgia musical

La propuesta de tributos musicales responde a un formato de entretenimiento que ha ganado tracción en el mercado venezolano en los últimos años, al combinar repertorios ampliamente reconocidos con talento local, reduciendo costos de producción frente a grandes conciertos internacionales y ampliando la frecuencia de eventos en cartelera.

Con una programación diversa que abarca desde salsa hasta pop, el ciclo de mayo apunta a captar públicos de distintos segmentos etarios y consolidar al Teatro Nacional como un punto de encuentro recurrente para la música en vivo en la capital.