Siete adaptaciones cinematográficas que se han defendido en los últimos meses

Las adaptaciones cinematográficas de obras literarias continúan consolidándose como una de las apuestas más atractivas para la industria del entretenimiento, luego de que varias producciones basadas en novelas y clásicos de la literatura registraran sólidos resultados en taquilla durante los últimos meses.

Aunque el fenómeno global de franquicias como Harry Potter o El señor de los anillos sigue siendo difícil de igualar, títulos recientes como The Housemaid, Frankenstein y Proyecto fin del mundo han demostrado que trasladar historias exitosas de las páginas al cine puede seguir siendo una estrategia rentable para los estudios, según un análisis de la plataforma especializada Spoiler.

A lo largo de la historia del cine han existido grandes adaptaciones cinematográficas como Harry Potter o El señor de los anillos, que sabiendo trasladar acertadamente sus mundos y personajes de las páginas al cine, no sólo lograron conquistar a las audiencias sino crecer todavía más el fenómeno del libro del que vienen, pero hubo un tiempo en el que atreverse a llevar un best seller a la pantalla grande era prácticamente una sentencia de muerte.

Hoy por hoy, a pesar de que las adaptaciones siguen siendo una apuesta peligrosa, de acuerdo a un análisis de la plataforma de entretenimiento Spoiler, es cada vez es más común ver novelas literarias llegar a los cines, y ya sea por el morbo de ver si sus directores pasan o no la prueba, o por la elección del cast, el público sigue interesado en ver el resultado de este experimento.

Entre las producciones con mejor desempeño destaca The Housemaid, adaptación del thriller psicológico de la autora estadounidense Freida McFadden, publicado en 2022. La cinta, dirigida por Paul Feig y protagonizada por Sydney Sweeney, Amanda Seyfried y Brandon Sklenar, acumuló una taquilla global de 396,774,151 dólares, convirtiéndose en la adaptación más rentable del periodo analizado.

La obra original ha vendido entre cuatro y cinco millones de copias en todo el mundo, consolidándose como uno de los thrillers contemporáneos más exitosos del mercado editorial reciente.

El atractivo del elenco y la fuerza de los clásicos siguen impulsando la taquilla

Otra de las adaptaciones más destacadas es Cumbres Borrascosas, nueva versión de la clásica novela de Emily Brontë publicada en 1847. La producción dirigida por Emerald Fennell y protagonizada por Margot Robbie y Jacob Elordi obtuvo ingresos globales por 234,484,148 dólares, pese a recibir críticas mixtas por parte de especialistas y seguidores de la obra original.

Por su parte, Una batalla tras otra, inspirada en la novela Vineland de Thomas Pynchon, también se posicionó entre las producciones más exitosas del periodo. Dirigida por Paul Thomas Anderson y encabezada por Leonardo DiCaprio, Teyana Taylor, Chase Infiniti, Benicio del Toro y Sean Penn, la película recaudó 210,839,701 dólares a nivel mundial y además obtuvo reconocimiento en la temporada de premios tras coronarse como ganadora del Oscar a Mejor Película en 2026.

En el género de ciencia ficción, Proyecto fin del mundo se consolidó como otro de los grandes éxitos recientes. Basada en la novela Proyecto Hail Mary de Andy Weir, la película dirigida por Phil Lord y Christopher Miller y protagonizada por Ryan Gosling y Sandra Hüller logró una taquilla mundial de 147,866,708 dólares.

Spoiler.mx estima que la obra original ha sido leída o escuchada por más de 10 millones de personas a nivel global, reforzando el atractivo de las novelas de ciencia ficción como fuente de nuevas franquicias audiovisuales.

La nueva adaptación de Frankenstein, dirigida por Guillermo del Toro, también destacó entre los estrenos más comentados. La reinterpretación del clásico de Mary Shelley, protagonizada por Jacob Elordi, Mia Goth, Oscar Isaac y Christoph Waltz, generó ingresos globales de 144,496 millones de dólares tras su llegada a los cines.

Asimismo, Hamnet, bajo la dirección de Chloé Zhao y con actuaciones de Jessie Buckley, Paul Mescal y Jacobi Jupe, alcanzó una recaudación mundial de 102,224,900 dólares.

Sin embargo, no todas las adaptaciones han logrado traducir el éxito editorial en resultados comerciales sólidos. No te olvidaré es prueba de que el éxito como best seller no es garantía de que el impacto sea el mismo en las salas, y se fue con una taquilla mundial de apenas $54,610,135 millones de dólares.

Analistas del sector prevén que la tendencia continúe en los próximos meses, impulsada por nuevas adaptaciones de alto perfil ya en producción o próximas a estrenarse, entre ellas la tercera entrega de Dune, una nueva adaptación de La Casa de los Espíritus y la esperada versión de La odisea dirigida por Christopher Nolan.

El desempeño reciente de estas producciones confirma que, en un entorno donde los estudios buscan minimizar riesgos apostando por propiedades intelectuales reconocidas, la literatura continúa siendo uno de los activos más valiosos para alimentar la maquinaria comercial de Hollywood.