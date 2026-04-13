FOX Latin America anuncia expansión en Centroamérica con el lanzamiento del Canal FOX

Ciudad de México. — La empresa FOX Latin America anunció una importante expansión de sus operaciones en Centroamérica con el lanzamiento del Canal FOX, previsto para mayo, como parte de la adquisición de la programación y producción local de Tigo Sports en seis países de la región.

El nuevo canal estará disponible en Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, mercados en los que FOX busca consolidar su posicionamiento mediante una oferta deportiva más amplia y una infraestructura reforzada.

La operación incluye la incorporación de contenido deportivo, derechos locales estratégicos, así como una red de producción consolidada y talento reconocido en cada uno de estos países. Con ello, la compañía no solo amplía su alcance, sino que también profundiza su conexión con las audiencias centroamericanas, en un contexto de creciente competencia en el negocio de contenidos deportivos.

Según lo informado, FOX lanzará cuatro señales en la región, garantizando además la continuidad del servicio para los actuales suscriptores de Tigo. Estos usuarios mantendrán acceso a sus contenidos habituales, ahora integrados en una propuesta más robusta y diversificada bajo la marca FOX.

Portafolio deportivo combina contenido local e internacional

Uno de los pilares de esta expansión es el fortalecimiento del portafolio de derechos deportivos. En el ámbito local, la compañía integrará competencias clave como la Primera División de El Salvador y la Liga Panameña de Fútbol, junto con derechos exclusivos de equipos de la Liga Promérica de Costa Rica y la Liga Bantrab de Guatemala.

Este conjunto de activos posiciona a FOX como un actor relevante en la transmisión del fútbol centroamericano, un segmento de alta demanda y fuerte arraigo cultural en la región.

A nivel internacional, la oferta se complementa con ligas de primer nivel global, incluyendo la Premier League, la UEFA Europa League, la Bundesliga —a partir de la temporada 2026–27—, la Saudi Pro League y la Liga MX. Asimismo, el portafolio incorpora un creciente catálogo de fútbol femenino tanto de México como de Europa, en línea con las tendencias globales de diversificación del contenido deportivo.

Más allá del fútbol, FOX también anunció que transmitirá más de 800 eventos deportivos en vivo al año en Centroamérica. Esta programación abarcará disciplinas como el béisbol de las Grandes Ligas (MLB), artes marciales mixtas a través de PFL, lucha libre AAA, NASCAR Cup Series, Fórmula E, WRC, WEC y deportes universitarios de la Big Ten Conference.

Esta estrategia apunta a captar audiencias diversas y maximizar el consumo de contenido en múltiples disciplinas, ampliando así la propuesta de valor frente a competidores regionales e internacionales.

Estrategia regional y liderazgo operativo

Desde la compañía destacaron el potencial de crecimiento del mercado centroamericano, caracterizado por una fuerte afinidad con el deporte y una audiencia cada vez más digitalizada.

“Centroamérica es una región con una profunda pasión por el deporte, y estamos entusiasmados de fortalecer nuestra presencia ofreciendo un servicio deportivo de primer nivel que combine contenido y talento local con nuestros derechos internacionales existentes”, dijo Carlos Martinez, EVP and Managing Director, FOX Latin America. “Al mismo tiempo, me complace nombrar a Leandro Lagos como la cabeza de FOX en Centroamérica para ayudar a liderar nuestras operaciones en el territorio.”

El nombramiento de liderazgo local forma parte de una estrategia orientada a adaptar la oferta de contenidos y operaciones a las particularidades de cada mercado, un factor clave en la industria de medios.

Distribución multiplataforma y expansión futura

En términos de distribución, los contenidos estarán disponibles a través del canal de televisión de paga FOX en Centroamérica, así como en la plataforma gratuita Tubi bajo un modelo AVOD (video bajo demanda con publicidad).

Adicionalmente, la empresa prevé ampliar su ecosistema digital con el lanzamiento futuro de FOX+ como servicio bajo demanda y FOX One como plataforma directa al consumidor, reforzando su apuesta por el streaming en la región.

Con esta expansión, FOX Latin America consolida su estrategia de crecimiento en mercados emergentes y fortalece su portafolio deportivo en un entorno donde los derechos de transmisión continúan siendo uno de los activos más valiosos dentro de la industria de medios y entretenimiento.