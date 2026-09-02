Fracción Libertad pide a la AN conocer todos los detalles del convenio petrolero entre Venezuela y Estados Unidos

La Fracción Libertad de la Asamblea Nacional solicitó que se divulgue el contenido completo del convenio petrolero anunciado entre Venezuela y Estados Unidos antes de respaldar formalmente la negociación. Los parlamentarios señalaron que, aunque consideran que un entendimiento en materia energética puede generar mayores ingresos para el país, la Asamblea Nacional debe disponer de todos los detalles para ejercer sus funciones de control.

Los diputados del Grupo Parlamentario Libertad salvaron su voto durante la plenaria en la que se presentó un acuerdo de respaldo a la negociación vinculada con el crudo venezolano. Su posición, explicaron, responde a la falta de información pública suficiente sobre las condiciones que regirían el convenio.

Fracción Libertad reclama transparencia sobre el acuerdo petrolero

Durante la votación, el diputado Luis Emilio Rondón sostuvo que la fracción no se opone al convenio, pero considera necesario conocer formalmente su contenido antes de respaldarlo.

“En nombre de nuestra fracción anunciamos que, a pesar de estar de acuerdo con el convenio, no podemos votarlo hasta tanto se publique este acuerdo, porque no se ha firmado. Hemos debido conocerlo después de firmado, con todos los detalles, y dar nuestra opinión sincera con todos los elementos en la mesa, no para alterar el texto del contrato, sino para darle claridad a la gente y eso en buena medida es lo que está reclamando el pueblo de Venezuela y nosotros creemos que el pueblo tiene razón, que no es que tiene una duda, caprichosa, sino que quiere saber definitivamente todos los detalles que este acuerdo engloba y señala. No podemos suscribir, señor presidente y colegas diputados, un acuerdo que no conocemos”, expresó el diputado Luis Emilio Rondón durante la votación.

Los parlamentarios plantearon que cualquier acuerdo relacionado con los recursos petroleros debe contar con mecanismos de transparencia y conocimiento público. También consideran necesario que los contratos correspondientes sean conocidos por la Asamblea Nacional en el marco de sus responsabilidades institucionales.

“Este convenio binacional tiene una importancia vital para el futuro de Venezuela, porque acepta nuestro destino como sociedad económica al volver a atar el petróleo a nuestro desarrollo, porque es precisamente ese el elemento dinamizador de nuestra economía y además rectificamos también en la escala y la búsqueda de nuestros aliados internacionales al poner nuevamente a los Estados Unidos como socio principal de Venezuela. (…) Para nosotros es realmente importante que lo que produzca este acuerdo se manifieste en mejoras, que cada dólar que ingrese por el petróleo mejore la calidad de vida del pueblo venezolano”, explicó el parlamentario. “Exigimos que nos entreguen el texto pleno y completo del contrato”.

Servicios públicos entran en el debate económico

Tras la sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional, la diputada Nora Bracho vinculó el debate sobre los potenciales ingresos petroleros con la necesidad de atender los problemas de los servicios públicos.

La parlamentaria sostuvo que los recursos derivados de acuerdos internacionales deberían contribuir a mejorar las condiciones de vida y llamó la atención sobre las dificultades que, según señaló, enfrentan hogares, empresas e instituciones debido a las interrupciones del servicio eléctrico y los problemas de abastecimiento de agua.

“Hay un pueblo que en estos momentos no tiene electricidad, que pasan las noches sin luz. Familias, niños, ancianos que no duermen porque no hay servicio eléctrico. Industrias que no pueden producir, porque en las horas productivas no hay servicio y situaciones similares ocurren en todo el país. El sistema de salud, con hospitales que no tienen luz, escuelas.Por eso exigimos claridad, un cronograma serio, real con el que la gente se pueda planificar”, manifestó la diputada.

Bracho pidió además a las instituciones responsables del sector eléctrico presentar información sobre las condiciones de las distintas etapas de generación, transmisión y distribución de energía.

“Exigimos también que se hagan mantenimientos mayores a las termoeléctricas de nuestro país, al sistema de distribución y de transmisión, porque en muchos casos el sistema falla por un sistema de transmisión totalmente abandonado. Hace tres meses le enviamos un oficio al ministro Rolando Alcalá, pidiendo respuestas y no las hemos obtenido”, sentenció Nora Bracho.

Diputados plantean inversión para recuperar el sistema eléctrico

La Fracción Libertad también ha solicitado acelerar la sanción de la Reforma a la Ley del Sistema y Servicio Eléctrico. De acuerdo con el planteamiento de los parlamentarios, la modificación permitiría avanzar en mecanismos de participación de inversionistas privados para recuperar la capacidad de generación y transmisión de energía.

El debate coloca así dos asuntos económicos en el centro de la discusión parlamentaria: las condiciones bajo las cuales Venezuela administrará eventuales nuevos ingresos derivados de acuerdos petroleros y la necesidad de canalizar recursos hacia la recuperación de servicios e infraestructura considerados esenciales para hogares y sectores productivos.

Para la Fracción Libertad, el respaldo al convenio petrolero debe estar acompañado de acceso al texto completo del acuerdo y de mecanismos que permitan conocer cómo sus eventuales beneficios económicos podrían trasladarse a mejoras para la población.