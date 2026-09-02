Medios, periodistas y organizaciones plantean reformas para fortalecer la libertad de expresión en Venezuela

Caracas.— Un grupo de medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil, periodistas, activistas y ciudadanos presentó el “Manifiesto por la Libertad de Expresión en Venezuela”, una iniciativa que propone cambios legales e institucionales orientados a ampliar las garantías para el ejercicio periodístico, el acceso a la información y la expresión ciudadana en el país.

El documento, presentado el 1 de septiembre de 2026, reúne el respaldo de 38 medios de comunicación, 63 organizaciones, asociaciones, gremios y movimientos, además de 164 firmas personales. Sus promotores sostienen que las medidas planteadas buscan sentar las bases de un sistema de comunicación más abierto, plural y democrático.

La iniciativa coloca en el centro del debate asuntos relacionados con la regulación de los medios, el funcionamiento de las instituciones públicas vinculadas a las telecomunicaciones, las restricciones digitales y las condiciones bajo las cuales periodistas y ciudadanos ejercen su derecho a expresarse.

Firmantes proponen revisar el marco legal venezolano

Una de las principales propuestas del manifiesto es modificar el marco normativo que, según los firmantes, ha sido utilizado para restringir la libertad de expresión y sancionar determinadas formas de disidencia.

Entre las normas cuya derogación solicitan se encuentran la Ley contra el Odio, la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos, conocida como Ley Resorte, la Ley de Fiscalización de ONG, la Ley Simón Bolívar y la Ley Antibloqueo.

Los promotores plantean que estas disposiciones sean sustituidas por normas que, a su juicio, garanticen de manera efectiva la libertad de expresión y proporcionen mayores garantías para el ejercicio profesional del periodismo.

El documento también propone una reforma estructural de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel). Los firmantes reclaman que el organismo funcione con autonomía técnica, transparencia y mecanismos de auditoría pública, en lugar del papel de control y censura que le atribuyen en el manifiesto.

Periodistas y medios figuran entre las principales demandas

La iniciativa incluye una serie de solicitudes relacionadas directamente con trabajadores de medios, periodistas, creadores, activistas y ciudadanos. Entre ellas figura el cese de lo que los firmantes describen como persecución por motivos relacionados con la expresión de opiniones.

También solicitan la liberación de las personas que, según el documento, permanecen detenidas por razones de opinión, así como la revisión de licencias de medios que fueron revocadas.

El manifiesto plantea además la devolución de bienes expropiados a empresas de comunicación, mecanismos transparentes para asignar frecuencias, el cierre de procesos judiciales contra trabajadores de la prensa y la restitución de pasaportes que, según los promotores, fueron anulados a periodistas.

Estas propuestas podrían tener implicaciones para el funcionamiento del sector de medios y telecomunicaciones, debido a que abordan aspectos regulatorios, operativos y de acceso a frecuencias que condicionan la actividad de empresas y profesionales de la comunicación.

El acceso digital ocupa un lugar central en la propuesta

Otro de los puntos destacados es el acceso a contenidos digitales. Las organizaciones firmantes solicitan levantar los bloqueos de sitios web y eliminar restricciones que, según señalan, dificultan el acceso a determinadas plataformas.

El objetivo planteado es garantizar que los ciudadanos puedan buscar, recibir y difundir información sin restricciones vinculadas al contenido de sus opiniones.

El documento también dirige sus planteamientos hacia los medios públicos, particularmente Venezolana de Televisión (VTV). Los firmantes sostienen que estas plataformas deberían ofrecer información plural y representar a distintos sectores de la sociedad, en lugar de ser utilizadas con fines partidistas o para estigmatizar posiciones críticas.

El manifiesto busca abrir un debate sobre el sistema informativo

Además de presentar reformas específicas, la iniciativa pretende impulsar una discusión más amplia sobre las condiciones necesarias para reconstruir el espacio informativo venezolano y establecer garantías institucionales para periodistas, medios y ciudadanos.

“Recuperar la libertad de expresión es un paso fundamental para reconstruir nuestra democracia”, sostiene el manifiesto, que convoca a ciudadanos, periodistas, organizaciones y actores democráticos dentro y fuera del país a respaldar la iniciativa.

Los promotores consideran que las reformas legales, institucionales y digitales propuestas constituyen elementos necesarios para avanzar hacia un entorno de comunicación más abierto. El documento plantea finalmente la necesidad de discutir “qué debe cambiar para que ningún venezolano vuelva a tener que elegir entre callar o enfrentar las consecuencias de ejercer su derecho a expresarse libremente”.